Marburg: Festnahme nach sexueller Belästigung

(ots) – Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen nach einer sexuellen Belästigung vorläufig fest, weil das 27-jährige Opfer sofort reagierte und die Polizei anrief. Gegen den festgenommenen polizeibekannten 27-jährigen Mann lagen keine ausreichenden Haftgründe vor.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag 08.08.2020 um 09.20 Uhr in der Deutschhausstraße.

Der Tatverdächtige ging zu der vor dem Bibliotheksgebäude auf einer Bank sitzenden Frau und sprach sie offen bar mit sexuellem Hintergedanken an. Letztlich griff der zurückgewiesene Mann plötzlich und ohne jede Vorwarnung zu, berührte die Frau unsittlich und beleidigte sie zudem verbal.

Das Opfer stieg in einen Bus und telefonierte sofort mit der Polizei. Während des Telefonats passierte der Bus nochmals den Tatverdächtigen, sodass die Frau der Polizei eine gute Beschreibung abgeben und die Streife sozusagen heranführen konnte. Das führte zur vorübergehenden Festnahme.

Neustadt: Einlass verwehrt – Betrunkener landet im Krankenhaus

(ots) – Der Versuch eines erheblich alkoholisierten Neustädters, Einlass in die HEAE zu erzwingen, scheiterte und endete für den 42-Jährigen im Krankenhaus. Der Mann erschien am Freitag 07. August, um 13.24 Uhr an der Pforte. Er attackierte den Sicherheitsdienst mit Schlägen und Tritten, nachdem dieser den unberechtigten Zutritt verweigerte. Begleitet waren seine Aggressionen von Beleidigungen und volksverhetzenden Äußerungen.

Der Sicherheitsdienst überwältige letztlich den Neustädter. Zur medizinischen Versorgung der erlittenen Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Der Alkotest hatte 2,87 Promille angezeigt.

Marburg: Erneut landet Stein von einer Brücke auf der Stadtautobahn

(ots) – Bereits in den Pressinformationen vom 06. August berichtete die Polizei Hessen davon, dass scheinbar Jugendliche just in dem Zeitpunkt etwas von der Fußgängerbrücke am Südbahnhof fallen ließen, als ein orangefarbener Ford Ranger passierte. Trotz sofortigen starken Bremsens prallte der Gegenstand auf die Windschutzscheibe und beschädigte diese.

Die Jungs auf der Brücke waren danach weg.

Der Autofahrer beschrieb sie als etwa 15 Jahre alt. Einer trug ein weißes T-Shirt, hatte dunkle, an den Seiten kurze Haare und eine Sonnenbrille auf. Es ließ sich nicht ermitteln, was die Scheibe getroffen hat.

Die Polizei suchte und sucht weiterhin Zeugen dieses Geschehens vom Mittwoch, 05. August, gegen 16.40 Uhr? Wer hat das Verhalten der Kids noch beobachtet? Wem sind sie noch aufgefallen?

In der Nacht zum Samstag, 08. August, ereignete sich gegen Mitternacht ein ähnlicher Vorfall an der Fußgängerbrücke in Höhe der Adolf-Reichwein-Schule. Just in dem Augenblick als ein Auto ein anderes überholte und beide Autos nebeneinander fuhren, hörten beide Fahrer einen lauten Knall. Eine Kollision der Autos hatte es nicht gegeben. Beide Autofahrer bremsten, einer hielt sogar kurz an. Im Rückspiegel sah ein Autofahrer auf der Brücke mehrere Personen, die er aber nicht näher beschreiben konnte. Als er die Strecke sozusagen nochmal kontrollierte, waren die Personen von der Brücke und leider auch der andere Autofahrer verschwunden. Gerade der Autofahrer ist ein wichtiger Zeuge. Er wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen.

Die Polizei fand auf dem linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn nach Kassel einen faustgroßen Stein sowie mehrere abgesplitterte Teile davon. Der Stein war offenbar nach dem Passieren der Fahrzeuge auf die Straße aufgeschlagen. Eine unmittelbare Tathandlung konnte der bislang bekannte Autofahrer nicht erkennen. Ebenso wenig steht fest, ob beide Vorfälle irgendwie zusammenhängen.

“Egal, ob es sich in diesen Fällen um wissentlich und willentliches Handeln oder um Unachtsamkeit oder Gedankenlosigkeit handelt. Es ist extrem gefährlich und die Folgen liegen auf der Hand. So etwas bedeutet Lebensgefahr für die Fahrzeugführer, die meist automatisiert und mit unabsehbaren Folgen reagieren. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.”

Aus vorgenannten Gründen rät die Polizei zu besonderer Aufmerksamkeit beim Passieren von Brücken und bittet um sofortige Meldung, wenn sich auf der Brücke Personen auf- und verdächtig verhalten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg: Wechselfallenschwindel

(ots) – Mit dem beim Wechselfallenschwindel ganz typischen Vorgehen erbeuteten 2 Männer am Freitag 07.08.2020 gegen 17.30 Uhr in einem Lebensmittelmarkt im Einkaufszentrum Am Hollerborn mehrere Hundert Euro. Die Täter kauften Ware für wenig Geld ein und erbat dann den Wechsel von “großem” Geld. Im weiteren Verlauf von ständigen Wechselwünschen und anderen Ablenkungen gelang es den Tätern, ihren Einsatz quasi zu verdoppeln. Den Kassenverlust bemerkte man erst bei der Abrechnung am Abend.

Von den beiden Männer liegt folgende Beschreibung vor:

Der Mann, der das Geld unbemerkt eingesteckt hat, war ca. 190-200 cm groß, muskulös und ca. 25-32 Jahre alt. Er trug als Mund/Nasen-Bedeckung eine schwarze Maske mit weißem Zeichen, ähnlich wie ein “C” vor Mund. Er hatte schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert, auf dem Oberkopf ca. 8 cm lang, keine Brille und eine dunkle, aber nicht schwarze Hautfarbe.

Der Mann sprach mit leicht kratzige Stimme sehr gebrochen Deutsch. Seine Kleidung bestand aus einem weiße kurzärmeligen T-Shirt und einer dunklen kurzen Hose. Er war ca. 175 cm groß und hatte wenige schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert und die Haare auf dem Oberkopf zur Seite gekämmt. Der Mann war ca. 30-40 Jahre alt, hatte ebenfalls eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und sprach noch weniger Deutsch. Er hatte ein rotes kurzärmeliges T-Shirt und eine dunkle ¾ Hose an.

Wer kennt diese Männer? Wo sind sie noch aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Pedale und Dämpfer weg

“Wer hat in der Zeit von Sonntag auf Montag, 10. August, zwischen 19 und 07.40 Uhr in der Haspelstraße Schrauberarbeiten an einem Mountainbike beobachtet?” Diebe demontierten und stahlen von einem an ein Verkehrsschild angeschlossenen Haibike XDuro RX beide Pedale und den hinteren Dämpfer. Der Schaden für den Radeigentümer beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Baumaterial brannte

In der Zeit von 16.30 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Freitag, richtete ein Feuer an drei von 20 Paletten einen Sachschaden an. Das Feuer ließ die Verpackungsfolie schmelzen. Das brannte sich auf den Klinkersteinen ein und machte sie dadurch unbrauchbar. Die augenscheinliche Sachbeschädigung durch Brandlegung war in der Straße Am Bornrain im Neubaugebiet in Langenstein. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Er hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen zusammenhängen könnten? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Niederklein – Diebe von Baustellenschildern flüchteten mit Fahrrad

Am Sonntag, 09. August, um 19.45 Uhr schepperte es auf der Landstraße 3290 so, dass Anwohner aus der Allendorfer Straße nachschauten. Eine Zeugin sah zwei offenbar ca. 15-jährige Jugendliche, jeweils auf einem Fahrrad und jeder mit einem Verkehrsschild in der Hand. Als sie sich bemerkbar machte, erschrak der hinter, ließ das Schild fallen und fuhr dem anderen dann ohne Schild hinterher. Der Junge mit kurzen eventuell braunen Haaren fuhr ein helles Damenradmit Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Die beiden Schilder stammen von einer Baustelle an der Landstraße. Insbesondere der Transport des Schildes mit dem Fahrrad war auffällig? Wer hat das gesehen? Wer kann diesen Radfahrer und sein Rad beschreiben? Wer kann aufgrund des beschriebenen hellen Damenrades Hinweise auf den Benutzer geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

Wiesenbach – Unfallflucht nach Kollision mit Straßenlampe

Die Unfallflucht in der Straße Baumgarten war am Samstag, 08. August, zwischen 13.15 und 14.30 Uhr. Offenbar kam ein Fahrzeug auf dem Weg von der Kleingladenbacher Straße zur Boxbachstraße in einer baustellenbedingten Engstelle von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Aufgrund des Schadens an der Laterne ist auch ein entsprechender Schaden am verursachenden Auto, aufgrund von Spuren ein grau/grünes Fahrzeug, sehr wahrscheinlich. Wo steht seit Samstagnachmittag ein grau/grünes Auto mit einem frischen Unfallschaden, vermutlich einem Frontschaden? Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gönnern – Feuerwehr löschte Flächenbrand

Am Freitagmorgen 07. August, um etwa 07.40 Uhr. rückten Feuerwehr und Polizei wegen eines gemeldeten Brandes im Gemeindewald unterhalb des alten Sportplatzes aus. Tatsächlich brannte es an zwei etwa 40 Meter weit voneinander entfernt liegenden Stellen. Die größere Brandstelle lag oberhalb eines Waldweges. Hier verbrannten auf einer Fläche von 40 x 50 Metern überwiegend gefällte Baumstämme und vereinzelte Bäume.

Die Feuerwehr sichtete die zweite Brandstelle durch aufsteigenden Rauch aus einem abgesägten Baumstumpf, griff schnell ein und verhinderte damit den Ausbruch und eine Ausweitung des Brandes. Die Gesamtumstände schließen eigentlich eine Selbstentzündung aus, sodass die Polizei nunmehr in beiden Fällen wegen Brandstiftung ermittelt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Wer hat insbesondere kurz vor der Brandmeldezeit a, Freitag, 07. August, gegen 07.40 Uhr im Wald unterhalb des alten Sportplatzes oder in unmittelbarer Beobachtung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge an den späteren Brandorten gesehen? Wer kann den Brandursachenermittlern der Kripo Marburg sonstige sachdienliche Hinwiese geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Unfallflucht im Stadionweg

(ots) – Die Unfallflucht auf dem Parkplatz im Stadionweg war bereits am Montag, 06. Juli, zwischen 13 und 16.30 Uhr. Bis heute ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Auto und dessen Fahrer*in. Beschädigt wurde der hintere rechte Radkasten eines blauen Ford C-Max. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Wer kann sich an den Unfall erinnern? Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung dieser Verkehrsunfallflucht beitragen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Landkreis – Drei Autofahrer und ein Rollerfahrer unter Drogeneinfluss und eine kleine Indoorplantage

(ots) – Die Polizei Marburg-Biedenkopf beendete am Wochenende drei Autofahrten und eine Motorrollerfahrt, weil die jeweiligen Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittelns standen. Die Polizei veranlasste Blutproben bei allen vieren. Betroffen waren am Sonntag, 09. August, um 13 Uhr, in Stadtallendorf ein 26 Jahre alter und am gleichen Tag um 16.15 Uhr in Kirchhain ein 28 Jahre alter Mann. In diesen beiden Fällen reagierte der Drogentest positiv auf THC. Der 26-Jährige kannte das folgende Prozedere bereits aus Erfahrung.

Bereits in der Nacht zum Sonntag, um 02.20 Uhr bemerkte ein 20-Jähriger die bevorstehende Kontrolle in Marburg, hielt freiwillig an und versuchte noch schnell einen Fahrerwechsel. Der Mann war der Streife auf der B 3 aufgefallen, weil er nahe der Anschlussstelle Marburg Süd in der Baustelle immer wieder nach rechts zog und dabei beinahe mehrfach gegen die Fahrbahnsperrung stieß. Der junge Mann leugnete seine Fahrereigenschaft wenn auch nur kurz, verweigerte aber danach sowohl den Alko- als auch den Drogentest. Die Weigerung bewahrte ihn nicht vor den notwendigen Maßnahmen.

Der Rollerfahrer geriet ins Visier der Polizei, weil er am Sonntag, 09. August, um 15.45 Uhr beim Abbiegen aus der Straße Im Feldchen auf die Hospitalstraße in Biedenkopf das dortige Stoppschild missachtete. Der Alkotest des bei der Kontrolle nervösen und zitternden 42-Jährigen verlief negativ, der Drogentest reagierte auf THC. Und dann fand die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung am Freitag 07. August um kurz nach 21 Uhr in Amöneburg, noch eine sogenannte Growbox, eine Art Thermo-Gewächshaus in Schrankform, ausgestattet mit UV-Lampe, Zeitschaltuhr, Wasserkanister und Wasserpumpe. Die im Gewächshaus heranwachsenden, nicht blühenden drei Hanfpflanzen stellte die Polizei sicher. Der 36-jährige Betreiber muss sich demnächst wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

