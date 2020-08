Friedberg: Die Polizei-News

Bad Vilbel: Vorfahrt missachtet? Motorradfahrer verletzt sich schwer

Zu einer Kollision zwischen einem Motorrad- und einem Autofahrer kam es am späten Freitagabend auf der L3008 in Höhe Gronau. Dabei erlitt der Harley-Fahrer schwere Verletzungen. Gegen 22 Uhr war eine 62-jährige Opelfahrerin von Bad Vilbel unterwegs in Richtung Gronau. In Höhe der Vilbeler Straße bog die aus Karben stammende Frau dann nach links in Richtung Ortschaft ab. Offenbar übersah sie dabei das Motorrad eines entgegenkommenden 31-jährigen Vilbelers. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung ins Krankenhaus. Da das Bike nicht mehr farbereit war, wurde es abgeschleppt.

Altenstadt: Grünes “Bulls” geklaut

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 5 Uhr stahlen Fahrraddiebe ein grünes Fahrrad mit Gepäckträger des Hersteller “Bulls”. Das Bike war im Eingangsbereich eines Wohnhauses “Beim Zehnmorgenfeld” in Oberau mittels Schloss gegen Wegnahme gesichert; dies hielt in diesem Falle die Langfinger nicht von deren Vorhaben ab. Hinweise bitte an die Polizei Büdingen, Tel. 06042/96480.

Wöllstadt: Fahrradklau am Bahnhof

Am Bahnhof von Nieder-Wöllstadt haben zwischen Mittwoch, 17.50 Uhr und Donnerstag, 17 Uhr Fahrraddiebe zugeschlagen. So entwendeten die Langfinger in diesem Zeitraum ein schwarz-rot-weißes Mountainbike von “Sabotage”, Modell: Race 1.0 ND im Wert von etwa 500 Euro. Das Bike war mittels eines Fahrradschlosses an einem Ständer des dortigen Park&Ride-Platzes angeschlossen. Hinweise auf dessen Verbleib sowie bezüglich der Identität des unbekannten Täters erbittet die Friedberger Polizei unter 06031/6010.

Friedberg: Diebe nutzen offene Balkontür

Eine offenstehende Balkontür nutzten Diebe in der vergangenen Woche, um in eine Wohnung in der Straße “Am Alten Jugendzentrum” einzusteigen. Zischen 22 Uhr und 23 Uhr am Donnerstag gelangten sie so in das Mehrfamilienhaus und entwendeten unter anderem ein Tablet, Smartphone und Geldbörse des Geschädigten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen, 06031/6010. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen?

Bad Nauheim: Trekkingrad entwendet

Am Donnerstag letzter Woche (6. August) stahlen Unbekannte zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr ein in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße angeschlossenes Trekkingrad von Bergamont. Das schwarze “Sponsor Tour Shox Trapez” besitzt einen Wert von knapp 700 Euro. Hinweise auf den Verbleib des Bikes sowie bezüglich der Identität des Langfingers erbittet die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

Rosbach: Kennzeichendiebstahl

Wieder einmal haben Kennzeichendiebe zugeschlagen. Diese Mal traf es einen in der Ober-Rosbacher Dieselstraße geparkten Volkswagen. Die Schilder, die dort zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 6 Uhr gestohlen wurden, tragen die Kennung FB-SE 198. Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Florstadt: Scheibe auf Schulgelände eingeworfen

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 100 Uhr beschädigten unbekannte Vandalen ein Fenster der Karl-Weigand-Schule in Nieder-Florstadt und verursachten so mehrere Hundert Euro Schaden. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Sportverein bestohlen

Unbekannte haben am vergangenen Freitag (7. August) zwischen 6.15 Uhr und 9 Uhr auf dem Gelände des Düdelsheimer Sportvereines in der in der Schulstraße zugeschlagen und zwei Pavillons sowie ein Zelt in einem Gesamtwert von etwa 1.000 Euro gestohlen. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: Unfallflucht in der Parkstraße

Nur etwa 10 Minuten stellte die Besitzerin ihren blauen Audi Q2 in einer Parklücke auf Höhe der 20er-Hausnummern an der Parkstraße ab. Als sie am vergangenen Freitag gegen 14.40 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass offenkundig ein anderer Fahrzeugfahrer gegen ihren rechten Außenspiegel gefahren war und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro hinterlassen hatte. Der Verursacher fuhr davon. Hinweise zum Verursache nimmt die Polizei in Friedberg unter 06031/6010 entgegen.

Butzbach: Unfallflucht im Hoch-Weiseler-Weg

An einem roten Ford Transit verursachte ein Unbekannter am vergangenen Freitag zwischen 9 Uhr und 14 Uhr einen Schaden von etwa 1.000 Euro. So stellte der Fahrzeughalter, als er zurück zum Auto kam, mehrere Beschädigungen an der Fahrzeugfront fest. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06033/70430 zu melden.

Nidda: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Am Freitag streifte ein bislang Unbekannter zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr einen weißen 1er-BMW auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes An der Heugasse. Dabei wurde der vordere, rechte Kotflügel nicht unerheblich beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Büdingen, Tel. 06042/96480.

