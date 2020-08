Marburg: Vertrauensseliger 15-Jähriger von Duo ausgeraubt – Kripo sucht Zeugen

Marburg-Lahnterrassen (ots) – In der Nacht zum Samstag 08.08.2020 um 01.12 Uhr, meldete ein 15-Jähriger bei der Polizei einen Raub. Nach seinen Angaben sprachen ihn um 00.45 Uhr zwei dunkelhäutige Männer an den Lahnterrassen an. Die beiden Männer lockten ihn unter einem Vorwand in ein Gebüsch und setzten ihn dort auf unbekannte Weise kurzfristig außer Gefecht. Als er erwachte waren Bauchtasche, Basecap und eine Halskette weg.

Als der Jugendliche unmittelbar danach einen der beiden Männer wiedererkannte, konnte er dem sehr stark betrunkenen Mann aus dessen Rucksack seine Kappe und seine Bauchtasche herausnehmen.

Die Kette blieb verschwunden.

Täterbeschreibung:

Der Jugendliche beschrieb die beiden Täter lediglich als dunkelhäutige, über 20 Jahre alte und jeweils ca. 1,80 Meter große Männer mit schwarzen Haaren.

Der Jugendliche war bei Erstattung der Anzeige unverletzt. Die Kripo sucht dringend nach Zeugen des Geschehens. Wer war in der Maßgeblichen Zeit zwischen 00.45 und 01.15 Uhr an den Lahnterrassen.

Wem sind die beschriebenen dunkelhäutigen Männer aufgefallen? Wer hat das Trio zusammen gesehen und kann das Geschehen zwischen ihnen beschreiben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen