Bretten – Schlägerei in Bretten

Karlsruhe (ots) – Am Samstagvormittag kam es in Bretten zu einer

Auseinandersetzung, bei der zwei 24 und 49 Jahre alte Männer gemeinsam auf einen

45-Jährigen einschlugen und diesen schwer verletzten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen den beiden 45 und 49 Jahre

alten türkischen Männern in der Vergangenheit schon mehrfach zu Streitigkeiten.

Hierbei soll der 45-Jährigen den 24 Jahre alten Sohn des 49-Jährigen bedroht und

auch schon mehrfach abgepasst haben. Am Samstag traf nun der 45-Jährige gegen

11:30 Uhr in der Poststraße auf den 24-Jährigen, der zusammen mit seiner Frau

unterwegs war. Daraufhin entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch zwischen

den Männern. Vermutlich in dessen Verlauf wurde der 49-jährige Vater

verständigt, der daraufhin ebenfalls am Ort des Geschehens auftauchte. In der

Folge gingen Vater und Sohn auf den 45-Jährigen los und schlugen und traten

gemeinsam auf ihr Opfer ein. Dabei erlitt der 45-Jährige schwere Verletzungen.

Der 24-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort, der 49-Jährige blieb bis zum

Eintreffen von Polizei und Rettungskräften vor Ort und konnte vorläufig

festgenommen werden. Das Opfer wurde zunächst vor Ort versorgt und kam

schließlich mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein

Krankenhaus.

Vater und Sohn müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten

müssen.

Karlsruhe – Auseinandersetzung zwischen Autofahrern – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagvormittag kam es auf der Karlsruher Waldhornstraße

zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Pkws. Da

es von den Parteien zum Hergang unterschiedliche Angaben gibt, ist die Polizei

noch auf der Suche nach unabhängigen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit mehreren Frauen besetzter Ford

kurz vor 10 Uhr die Straße „Schlossplatz“ von der Hans-Thoma-Straße kommend in

Richtung Waldhornstraße. In der Schlossplatzunterführung soll dann ein schwarzer

VW dem Ford dicht aufgefahren sein und auch mehrfach versucht haben, zu

überholen. In der Folge kam an der Kreuzung Waldhornstraße/Kaiserstraße zunächst

zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Insassen der beiden Fahrzeuge,

die schließlich auch zu Körperverletzungsdelikten zwischen einem 21-Jährigen aus

dem VW und zwei 33 und 53 Jahre alten Frauen aus dem Ford führte.

Da sich die Aussagen der Beteiligten zum Tathergang erheblich unterscheiden,

sind die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz noch auf

der Suche nach möglichen Zeugen der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten,

sich unter 0721/666-3311 zu melden.

Karlsruhe – Mund- und Nasenschutz-Verweigerer wird von Supermarkt abgewiesen und widersetzt sich Polizisten

Karlsruhe (ots) – Ein 41-jähriger Mann forderte am Samstagabend in der

Karlsruher Innenstadt Einlass in einen Supermarkt, obwohl er keinen Mund- und

Nasenschutz tragen wollte. Einer hinzugerufenen Polizeistreife gegenüber

verhielt er sich provokant und aggressiv, so dass er letztendlich unter

Anwendung unmittelbaren Zwangs abgeführt werden musste. Bei seiner massiven

Gegenwehr verletzte der Tatverdächtige zwei Polizisten.

Um 23.05 Uhr wurde der 41-Jährige vom Sicherheitsdienst eines Supermarkts in der

westlichen Kaiserstraße abgewiesen, weil er sich weigerte, den vorgeschriebenen

Gesichtsschutz zu tragen. Nachdem er das Geschäft auch weiterhin betreten

wollte, verständigten die Mitarbeiter die Polizei. Davon ließ sich der Mann

nicht beirren, verhielt sich nach wie vor uneinsichtig und aggressiv und

verweigerte den Polizeibeamten die Angabe seiner Personalien. Bei dem Versuch,

den Störer vom Eingangsbereich des Supermarkts zu entfernen, leistete dieser

vehement Widerstand. Nur mit Unterstützung einer zweiten Streifenbesatzung

konnte der Mann überwältigt werden.

Durch die Gegenwehr des Tatverdächtigen zogen sich zwei Beamte Schürfwunden an

Ellenbogen und Knien sowie Prellungen zu. Auch der Unruhestifter musste noch vor

Ort vom Rettungsdienst untersucht werden, bevor er in eine Gewahrsamseinrichtung

überstellt wurde. Nachdem er sich beruhigt hatte, konnte der Mann wenig später

wieder auf freien Fuß entlassen werden.

Karlsruhe – Mann pöbelt Fahrgäste in Straßenbahn an und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Ein Straßenbahnfahrer rief am Sonntagvormittag die Polizei zu

Hilfe, weil ein randalierender Mann andere Fahrgäste grundlos anpöbelte. Im

weiteren Verlauf zeigte sich der 28-Jährige auch der eingetroffenen

Polizeistreife gegenüber aggressiv und widersetzte sich der Ingewahrsamnahme.

Schließlich musste er in eine Psychiatrie eingeliefert werden.

Um 10.42 Uhr alarmierten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe die Polizei wegen eines

aggressiven Fahrgasts in der Straßenbahnlinie S1. Als die eingetroffene

Streifenbesatzung die Bahn im Bereich des Albtalbahnhofs betrat, begrüßte der

Randalierer die Beamten mit den Worten „scheiß Polizei“. Beim Versuch, den

Störer aus der Bahn zu führen, riss sich dieser wiederholt los und schlug nach

einer Polizistin, welche die Schläge aber abwehren konnte. Letztlich musste der

28-Jährige zu Boden gebracht und mit Handschließen gefesselt werden. Nach

ärztlicher Begutachtung wurde er noch am selben Tag in eine Psychiatrie

eingewiesen.

Karlsruhe – Erneut PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Ergänzend zu den am 07.08.2020 bereits veröffentlichten

PKW-Aufbrüchen in Karlsruhe kam es in der Nacht zum Sonntag zu vier weiteren

Taten.

In drei Fällen warfen der oder die unbekannten Täter die Seitenscheiben von

geparkten Autos in Durlach, Hagsfeld und der Oststadt ein. Aus einem PKW wurden

dabei eine Sporttasche, ein Paket sowie ein Schlüsselbund gestohlen. Bei den

anderen beiden Fahrzeugen blieb es bei Sachschäden.

Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr beobachtete ein Zeuge im Kanalweg, wie sich ein

Mann mit einem Werkzeug am Türschloss eines geparkten Fiat zu schaffen machte.

Nach erfolglosen Aufbruchversuchen flüchtete der Unbekannte schließlich ohne

Beute vom Tatort. Der Zeuge beschreibt den Täter als Mitte 30-jährig, rund

170-180 cm groß, von normaler Statur, mit Glatze, bekleidet mit einem weißen

T-Shirt und einem schwarzen Rucksack auf dem Rücken.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3311 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Fußgänger wird bei Verkehrsunfall von vorbeifahrendem PKW verletzt

Karlsbad (ots) – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger

ereignete sich am Freitagabend auf der Kreisstraße zwischen Spielberg und

Ittersbach. Der Fußgänger wurde dabei verletzt. Beide Beteiligten standen unter

Alkoholeinfluss.

Gegen 22.05 Uhr lief der 49-Jährige, schwarz gekleidete Fußgänger am Straßenrand

der K 3556 in Richtung Ittersbach. Ein 51-jähriger Pkw-Lenker fuhr mit seinem

Volvo in dieselbe Richtung und musste wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs

weit rechts fahren. Dabei stieß er mit seinem rechten Außenspiegel gegen den

Fußgänger, der durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geworfen

wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Beim Fahrzeugführer wurde eine Alkoholkonzentration von über 1,4 Promille

festgestellt. Auch der Fußgänger war mit über einer Promille alkoholisiert.

Karlsruhe – Junge Männer nach Missachtung von Platzverweis in Gewahrsam genommen

Karlsruhe (ots) – Zwei 20- und 21-Jährige fielen am Samstagabend auf dem

Karlsruher Schlossvorplatz auf, weil sie alkoholisiert und aggressiv waren und

dabei laut Musik hörten. Nachdem die Polizei zunächst einen Platzverweis

ausgesprochen hatte, mussten die beiden wenig später in Gewahrsam genommen

werden, weil sie sich nach wie vor streitsuchend im Innenstadtbereich

aufhielten.

Um 22.30 Uhr traf eine Polizeistreife die beiden Männer am Schlossvorplatz an

und unterzog sie einer Personenkontrolle. Die Kontrollierten tranken Alkohol,

hörten laut Musik und verhielten sich den Beamten gegenüber unkooperativ.

Nachdem sie auch zunehmend aggressiv wurden, sprachen die Ordnungshüter einen

Platzverweis für den Innenstadtbereich bis zum nächsten Morgen aus. Dem kamen

die Männer zunächst nach und verließen den Schlossvorplatz.

Rund eine Stunde später traf eine weitere Polizeistreife die beiden in der

Kaiserstraße an. Die Polizeibeamten wiesen die jungen Männer auf ihr

Nichtbefolgen des Platzverweises hin, woraufhin diese wieder aggressiv wurden.

Letztendlich verbrachten die Polizisten die Männer zum Zentralgewahrsam, wo sie

den Rest der Nacht verbringen mussten. Sie müssen nun mit einem

Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen, weil sie den zuvor ausgesprochenen

Platzverweis der Polizei nicht befolgt hatten.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Karlsruhe – 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gegen einen 24-jährigen Deutschen hat die Staatsanwaltschaft

Karlsruhe am Sonntag einen Haftbefehl erwirkt.

Der Beschuldigte soll am Samstagnachmittag mit einem Mundnasenschutz und einer

Sonnenbrille bekleidet die Räumlichkeiten eines Imbisses in

Waldbronn-Reichenbach betreten und dort unter Vorhalt einer Pistole Bargeld

gefordert haben. Den beiden Ladeninhabern und einem zu Hilfe geeilten Passanten

gelang es im weiteren Verlauf, den Tatverdächtigen zu entwaffnen und bis zum

Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der Mann steht im Verdacht, auch für einen am Tag zuvor begangenen Überfall auf

einen Kiosk in Karlsbad-Langensteinbach verantwortlich zu sein. Bei diesem

Überfall hatte der Täter unter Vorhalt einer Pistole Bargeld in Höhe von mehr

als 600 Euro erbeutet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Östringen – Polizei sucht jungen Mann nach Farbschmierereien an Haltestelle und Lkw-Anhänger

Östringen (ots) – Nach Farbschmierereien an einer Haltestelle und einem

Lkw-Anhänger am Freitagabend in Östringen-Odenheim sucht die Polizei nach dem

flüchtigen Tatverdächtigen.

Ein Zeuge beobachtete den namentlich nicht bekannten Tatverdächtigen am Freitag

um 17 Uhr dabei, wie dieser In der Breitwiese mit einem Stift einen Lkw-Anhänger

beschmierte. Zusammen mit einem Verantwortlichen des Anhängers wurde der junge

Mann dazu aufgefordert, die Farbe wieder zu entfernen. Dabei flüchtete er jedoch

und konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Erst später wurde entdeckt, dass

genauso die Haltestelle Odenheim-West auf gleiche Weise verunreinigt ist.

Der Tatverdächtige wird auf zirka 20 Jahre geschätzt. Er war bekleidet mit einer

schwarzen kurzen Hose und einem schwarzen ärmellosen T-Shirt. Er trug eine

schwarze Baseballmütze und eine schwarze Sonnenbrille. Sachdienliche Hinweise

nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter Telefon 07253 80260 entgegen.

Karlsruhe – Kassenautomaten in Straßenbahnen aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in mehreren

Straßenbahnen die Fahrkartenautomaten aufgebrochen und hierdurch einige tausend

Euro Bargeld erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 01:30 und

07 Uhr zunächst Zutritt zum Betriebsgelände der Verkehrsbetriebe Karlsruhe in

der Wikingerstraße. Anschließend öffneten sie gewaltsam drei dort abgestellte

Straßenbahnen. Innerhalb der Bahnen brachen die Einbrecher dann die dortigen

Fahrscheinautomaten auf, um an die Geldkassetten zu gelangen und daraus das

enthaltende Bargeld zu entwenden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Bretten – Mehrere Hinweisschilder beschädigt

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag mehrere

Hinweisschilder am Ortsausgang von Bretten-Büchig in Richtung Neibsheim

beschädigt und damit einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht.

In der Zeit zwischen 20 und 08 Uhr übermalten die Täter vier Hinweisschilder in

der Hügellandstraße, die auf die bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung

hinweisen, mit blauem Edding, zum Teil auch mit beleidigendem Inhalt. Eines der

Schilder rissen die Unbekannten zudem komplett aus dem Boden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise auf einen Verursacher

geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in

Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher – Alkoholisierter Autofahrer flüchtet von Unfallstelle und schläft im Pkw ein

Ubstadt-Weiher (ots) – Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht auf

Sonntag nach einem Unfall auf der Bundesstraße 3 bei Stettfeld Fahrerflucht

begangen. Er konnte von Polizeikräften schlafend in seinem Pkw angetroffen

werden. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Soweit das Unfallgeschehen nachvollzogen werden konnte, fuhr der 43-Jährige

gegen 01.00 Uhr von Ubstadt kommend in Richtung Stettfeld. Dabei kommt er nach

rechts von der Fahrbahn ab und überfährt mehrere Leitpfosten und ein

Stationierungszeichen. Nach einem Schleudervorgang auf die Gegenfahrspur bekommt

er das Auto wieder unter Kontrolle und stellt es in der Schönigstraße in

Stettfeld ab.

Die Ermittlung des Unfallflüchtigen war durch den Fund eines Kennzeichenschilds

an der Unfallstelle und einer Kraftstoffspur aufgrund des beschädigten Tanks

problemlos möglich. Der Fahrer musste aber zunächst geweckt werden, da er es

sich offensichtlich auf dem heruntergedrehten Fahrersitz gemütlich gemacht

hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Er wurde

daraufhin zur Blutentnahme gebeten. Am Pkw entstand ein Sachschaden von

geschätzt 2.000 Euro.

Rheinstetten (ots) – Bei einer Geburtstagsfeier in der Nacht auf Sonntag am

Epplesee kam es nach einem Streit der Partygäste zu Körperverletzungsdelikten.

Ein Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.

Eine 19-Jährige feierte von Samstag auf Sonntag mit Bekannten ihren Geburtstag

am Epplesee nach. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff ihr 21 Jahre alter Freund

aus noch nicht geklärten Gründen gegen 00.15 Uhr ein Männertrio an und schlug

auf sie ein. Diese brachten den Angreifer zu Boden und traten mit beschuhten

Füßen auf ihn ein. Die 19-Jährige, die sich daraufhin vor ihren Freund legte,

wurde selbst von Tritten getroffen. Auch ein weiterer Mann wurde nach einem

Schlichtungsversuch in die Schlägerei verwickelt. Erst nachdem der 21-Jährige in

Richtung Parkplatz flüchtete, löste sich die Auseinandersetzung auf.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass insgesamt sieben Personen an den

gegenseitigen Körperverletzungen beteiligt waren. Der 21 Jahre alte Freund der

Geschädigten musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei vier Personen

konnten bei einem Atemalkoholtest Werte von deutlich über einem Promille

festgestellt werden.

Rheinstetten – Exhibitionist lauert Badegästen vom Epplesee am Messeparkplatz auf

Rheinstetten (ots) – Ein Exhibitionist hat am späten Sonntagabend zwei Badegäste

vom Epplesee auf dem Parkplatz der Neuen Messe aufgelauert. Er konnte bei der

polizeilichen Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Als zwei Frauen im Alter von 21 Jahren gegen 22 Uhr nach dem Besuch des

Epplesees zu ihrem geparkten Auto an den Messeparkplatz kamen, zeigte sich ihnen

ein komplett entkleideter Mann, der sich demonstrativ selbst befriedigte. Die

jungen Frauen stiegen in ihr Fahrzeug und verständigten unterwegs die Polizei.

Der flüchtige Tatverdächtige wurde auf ein Alter zwischen 40 und 50 Jahren

geschätzt. Er hatte eine sportliche Figur und trug ein schwarzes Stirnband.

Seine Haare von dunkler Farbe waren lang und zu einem Zopf gebunden.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei

Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Rheinstetten – Gemeinsamer Ausflug an Epplesee endet in Raubdelikt

Rheinstetten (ots) – Der gemeinsame Ausflug an den Epplesee endete am

Samstagnachmittag für ein Männertrio in einer gewalttätigen Auseinandersetzung

und einer Raubstraftat.

Die in Pforzheim wohnenden Männer kannten sich angeblich nur flüchtig,

verabredeten sich aber am Samstag, um gemeinsam zum Epplesee zu fahren. Nachdem

sie am Gewerbering in Mörsch geparkt hatten, kam es gegen 15.15 Uhr zum Streit

zwischen den 27 und 30 Jahre alten Bekannten. Der 27-Jährige ging nach

Beschimpfungen auf seinen Kontrahenten los, warf eine Dose und einen Schuh nach

ihm und verpasste ihm schließlich Faustschläge. Dann durchsuchte er den Rucksack

des Geschädigten und nahm Bargeld und eine Sonnenbrille an sich. Auch danach

schlug der Beschuldigte weiter zu und trat nach dem 30-Jährigen. Dieser trug

einige Verletzungen davon, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb zunächst

erfolglos. Der 27-Jährige konnte aber am Abend im Enzkreis festgestellt und

vorläufig festgenommen werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdelikts eingeleitet.

Rheinstetten – Mehrere Fahrzeuge rund um den Epplesee wegen Brandgefahr abgeschleppt. Es können keine weiteren Besucher mehr eingelassen werden.

Rheinstetten (ots) – Bereits am frühen Nachmittag mussten rund um den Epplesee

mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden. Bei den Verkehrsmaßnahmen wurden

Bedienstete von der Stadt Rheinstetten und der Polizei Karlsruhe von Autofahrern

teilweise wüst beschimpft.

Die Kapazitätsgrenze des Sees war früh erreicht. Am Nachmittag waren

schätzungsweise 7.000 Besucher an dem Badesee. Nachdem der offizielle Parkplatz

belegt war, wurden die Anreisenden auf die kostenlosen Parkplätze am

Messegelände verwiesen. Viele nutzten diese Möglichkeit jedoch nicht und parkten

wild auf landwirtschaftlichen Wegen und auch Feldern. Auch aufgrund der hohen

Brandgefahr wurden bereits 30 Fahrzeuge abgeschleppt. Zeitweise waren bis zu

zehn Abschleppfahrzeuge gleichzeitig eingesetzt. Während der Verkehrsmaßnahmen

zur Verhinderung weiteren illegalen Parkens mussten sich Kontrolleure von Stadt

und Polizei Beschimpfungen von mehreren Autofahrern anhören.

Die Stadt Rheinstetten und die Polizei Karlsruhe raten dringend von weiteren

Anreisen zum Epplesee ab. Auf wildes Parken rund um den See ist aufgrund der

hohen Brandgefahr unbedingt zu verzichten.

Rheinstetten-Mörsch – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 36 – Polizei sucht Zeugen

Rheinstetten-Mörsch (ots) – Am Freitag, gegen 18.40 Uhr, ereignete sich auf der

B 36, Bereichsgrenze zwischen Karlsruhe und Rastatt, an der Kreuzung

Erschließungsstraße Süd / Bashalde ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der

54-jähriger Fahrer eines Pkw Renault fuhr in Richtung Rastatt über die Kreuzung

Bashalde, verlor vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle

über seinen Pkw, kam nach rechts in den Grünstreifen ab, kollidierte mit einem

Verkehrszeichen und schleuderte zurück über beide Richtungsfahrstreifen.

Letztlich überschlägt sich das Fahrzeug nach Kontakt mit dem eingefassten

Mittelstreifen und der Fahrer wird aus dem Auto geschleudert. Der Mann zieht

sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. An dem Pkw entsteht ein Schaden

von ca. 10.000 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721/94484-0

mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsbad-Langensteinbach – Raubüberfall auf Ladengeschäft / Zeugen gesucht

Karlsbad-Langensteinbach (ots) – Am Freitag, den 07.08.2020, kurz vor 17.00 Uhr,

betrat ein unbekannter Täter ein Ladengeschäft in der Hirtenstraße in

Karlsbad-Langensteinbach. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Räuber

von der Angestellten mit den Worten: „Geld her, Geld her oder ich schieße!“ die

Herausgabe der Tageseinnahmen. In der Folge öffnete die 57-jährige Geschädigte

die Kasse. Aus dieser entnahm der Täter mehrere hundert Euro und flüchtete im

Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen

unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers verliefen bislang ohne Erfolg.

Zeugen die Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt geben können, werden

gebeten sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst

Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Täterbeschreibung: Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, leicht gebräunter

Teint, kurzrasierte schwarze Haare, bekleidet mit einer hellen 3/4 Hose, weißem

T-Shirt, verspiegelter Sonnenbrille sowie weißer Stoffmaske (Mund-Nasen-Schutz).

Über die linke Körperseite trug der Täter eine schwarze Brustasche, in der

rechten Hand hielt er eine silberne Pistole.

Karlsruhe – Unbekannter nach versuchtem Rolleraufbruch auf flucht Unfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verursachte am frühen

Sonntagmorgen auf der Gluckstraße einen Unfall und flüchtete. Gegen 02.00 Uhr

meldete ein Zeuge, dass eine Person auf der Kaliwodastraße versuchen würde einen

Mofaroller zu stehlen. Bei der Anfahrt kam der Streife ein Fahrradfahrer

entgegen, der beim Erkennen der Polizei sofort flüchtete. Der Fahrradfahrer

flüchtete Richtung Fliederplatz und dann in die Gluckstraße. Hier verlor er

offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrrad, prallte gegen einen geparkten

Pkw und flüchtete. Am Fahrrad hing ein Motorradhelm, der aus dem Helmfach des

Mofarollers gestohlen worden war. Der Täter wird als dunkelhäutig, ca. 170 cm

groß und schlank beschrieben. Er hatte einen Vollbart und war mit einem weißen

Träger-Shirt und schwarzer Basecap bekleidet. Wer Hinweise auf den Gesuchten

geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon

0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Alkoholisierter Fahrradfahrer leistete Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein Polizeibeamter war am Samstagmorgen, nach Dienstende auf

dem Nachhauseweg. Auf der Durlacher Allee zwischen Weinweg und Auffahrt zur BAB

A5 fuhren zwei Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Der Beamte sprach die Radler an

und bat sie doch auf dem Radweg zu fahren. Hierbei fiel dem Beamten auf, dass

ein Fahrradfahrer wohl unter Alkoholeinwirkung stand. Er gab sich als

Polizeibeamter zu Erkennen und wollte den Radler kontrollieren. Hierbei wurde

die Alkoholeinwirkung offensichtlich. Er verständige die Kollegen des Reviers

und wies die Fahrradfahrer an vor Ort zu bleiben. Es entwickelte sich dann ein

Streitgespräch in deren Verlauf dem Beamten von dem 21-Jährigen unvermittelt

einen Faustschlag ins Gesicht versetzt wurde. Bei der anschließenden Festnahme,

mit Unterstützung mehrerer Steifen, leistete der 21-Jährige heftigen Widerstand.

Hierbei wurde auch der 21-Jährige verletzt. Vor Ort wurden die beiden Verletzten

zunächst vom Rettungsdienst versorgt. Der 21-Jährige wurde zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Beschuldigten eine

Blutprobe entnommen.

Karlsruhe/Bruchsal – Weitere Taschendiebstähle in Karlsruhe und Bruchsal

Karlsruhe (ots) – Mit einer Meldung vom 07.08.2020 hat das Polizeipräsidium

Karlsruhe vor vermehrten Taschendiebstählen in der Region gewarnt. Nun kam es am

vergangenen Wochenende zu weiteren Taten in Karlsruhe und Bruchsal.

In einem Fall wurde einem Geschädigten die Geldbörse aus der hinteren

Hosentasche gezogen. Die unerkannten Täter nutzten dabei wohl den Zustieg in

eine Straßenbahn am Samstag gegen 11 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Karlsruhe aus.

Ebenfalls am Samstag gegen 12 Uhr ereignete sich ein weiterer Diebstahl in einem

Einkaufsmarkt in Grötzingen. Einer Frau wurde ebenfalls die Geldbörse aus der

Tasche gezogen. Schon kurz darauf kam es zu Abbuchungsversuchen vom Konto der

Geschädigten, die ihre Bankkarte in der Geldbörse hatte.

Auch bei einem dritten Fall am Samstagmittag in Bruchsal war die Geldbörse Ziel

von Taschendieben. Hierbei nutzen die Täter wohl gegen 12.50 Uhr Ablenkungen

während des Einkaufs in einem Schuhgeschäft. Die Börse hatte sich in der

Jackentasche befunden.

Es ist davon auszugehen, dass die Taschendiebe weiterhin im Stadt- und Landkreis

unterwegs sein werden. Daher sollten Wertgegenstände unbedingt sicher und

spürbar am Körper und nicht in offenen Taschen mitgeführt werden. Auch das

Verwahren in Gesäßtaschen ist unsicher und wird von Dieben gerne missbraucht.

Philippsburg – Defektes Elektrogerät löste Brand aus

Karlsruhe (ots) – Vermutlich durch einen defekten Kühlschrank wurde am

Sonntagabend in Rheinsheim ein Brand ausgelöst. Ein Nachbar des Anwesens in der

Stiefelgasse bemerkte Rauch der aus mehreren Fenster drang und verständigte

zunächst die Bewohner, die sich ins Frei begeben konnten. Durch die Feuerwehr

konnte der Brand, der sich in der ungenutzten Küche im Erdgeschoß und einem

danebenliegenden Raum ausgebreitet hatte schnell löschen. Beide Bewohner wurden

zunächst durch Rettungskräfte betreut. Ein 49-Jähriger wurde wegen Verdachts der

Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-jährige Bewohner kam bei

Angehörigen unter. Über den Sachschaden können derzeit noch keine Angaben

gemacht werden. Vor Ort waren die Wehren aus Rheinsheim, Philippsburg und

Huttenheim mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften.

Karlsruhe – Wohnwagen gestohlen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte entwendeten einen doppelachsigen Wohnwagen der

Marke Tabbert, der An der Tagweide 23 in Hagsfeld geparkt war. Der Tatzeitraum

erstreckt sich auf die Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 17.00

Uhr. An dem Wohnwagen war das Kennzeichen RA-AY 175 angebracht. Täterhinweise

liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt

unter 0721/96718-0 entgegen.