Mannheim: Kranwagen prallt gegen Stromleitungsbrücke; mehrere Fahrzeuge beschädigt; hoher Sachschaden

Mannheim (ots) – Am Montagvormittag, gegen 10.45 Uhr, beschädigte der Fahrer

eines Lkw mit Kranaufbau -dürfte nicht ganz eingefahren gewesen sein- in der

Besselstraße eine Stromleitungsbrücke, die in mehreren Metern Höhe Strom zu

einer Baustelle führte. Diese Stromleitungsbrücke stürzte daraufhin um und

beschädigte vier darunter geparkte Fahrzeuge, wovon ein Auto total beschädigt

wurde.

Der Sachschaden lässt sich insgesamt noch nicht näher beziffern, an den

Fahrzeugen dürfte er bei weit über 10.000.- Euro liegen.

Die Besselstraße war gegen 13 Uhr wieder frei befahrbar. Die umgeleitete

Buslinie 45 konnte ihre übliche Route wieder aufnehmen.

Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Bäckerei – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots) – In der Nacht zum Montag kam es zu einem Einbruch in

eine Bäckerei in Quadrat U1. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt

zu den Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit einem geringen Geldbetrag.

Die Tat wurde gegen 04:30 Uhr von einer Angestellten entdeckt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter

der Telefonnummer 0621-12580, zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Mannheim-Wohlgelegen: Exhibitionist belästigt 23-Jährige / Zeugen gesucht!

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Am Sonntagabend wurde eine 23-jährige Frau im

Bereich des Theodor-Kutzer-Ufers von einer unbekannten männlichen Person in sexueller Weise belästigt.

Die Frau lief das Theodor-Kutzer-Ufer entlang, als sie von einer männlichen

Person mit einem Fahrrad angesprochen wurde. Die Frau ignorierte den Mann

zunächst und lief weiter. Kurze Zeit später traf sie erneut auf die männliche

Person, die nun ihre Hose heruntergelassen hatte und an ihrem Geschlechtsteil

manipulierte. Als die Frau einen weiteren Spaziergänger um Hilfe bat, entfernte

sich die männliche Person in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke. Trotz einer sofort

eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte entkommen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm groß

Kräftige, dickliche Statur

Schwarze lange Haare zum Zopf gebunden

Schwarzer Vollbart

Dunkle Augen

Zur Tatzeit bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer

schwarzen dreiviertel-Hose und Flip-Flop’s

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in diesem Fall

aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese

werden vom Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444

entgegengenommen.

Mannheim-Rheinau: Sachbeschädigung durch Brandlegung – Täter festgenommen – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots) – Nachdem unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen mehrere

Kunststoffpaletten im Edinger Riedweg in Brand gesetzt und wenig später in

Richtung Hafen zwei weitere, allerdings kleinere Brände gemeldet wurden, ergaben

sich zunächst keine Hinweise auf die bis dahin unbekannten Täter. Die

Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau und des Polizeipostens Rheinau

ergaben, dass zwei Männer im Alter von 28 und 35 Jahren die Brände legten. Die

beiden Täter wurden zuvor in den intensiven Fahndungsmaßnahmen festgestellt und

gelangen nun zur Anzeige. Die Motivlage der Männer ist bislang unbekannt.

Mannheim: Überwachungsmaßnahmen der Mannheimer Polizei am Wochenende

Mannheim (ots) – Aufgrund des sonnigen Wetters, der hochsommerlich heißen

Temperaturen und des damit verbundenen hohen Besucheraufkommens wurden die frei

zugänglichen Badeseen in Vogelstang und Rheinau am Samstag und am Sonntag

hinsichtlich Parkverstößen aber auch der Einhaltung der Corona-Regelungen und

des Grillverbots überwacht. Dabei konnte an beiden Tagen starkes

Besucheraufkommen rund um die Badeseen festgestellt werden. In der Spitze

hielten sich bis zu 3.000 Personen rund um den Vogelstang-See auf. Die

Parksituation zeigte sich insbesondere am Vogelstang-See problematisch.

Insgesamt wurden rund um beide Seen rund 260 Autofahrer wegen verkehrswidrigem

Parken beanstandet. 15 Fahrzeuge waren so verkehrsbehindernd abgestellt, dass

sie abgeschleppt werden mussten.

Darüber hinaus wurden im Bereich des Vogelstang-Sees 16 Personen auf das

bestehende Grillverbot aufgrund der Trockenheit (Waldbrandstufe 5) sowie das

Verbot des Shisha-Rauchens hingewiesen. Mit den Personen wurden aufklärende

Gespräche geführt, so dass sich diese einsichtig und kooperativ verhielten.

Die Verkehrspolizei war zudem auch in der Mannheimer Innenstadt hinsichtlich der

Poser-Problematik bis in die Nachtstunden unterwegs. Sie wurden dabei durch

einen Beamten der Schweizer Kantonspolizei im Rahmen eines

Hospitationsaufenthalts tatkräftig unterstützt. Hierbei kontrollierten die

Beamten zahlreiche auffällige Verkehrsteilnehmer und stellten nachfolgende

Sachverhalte fest:

An acht Fahrzeugen waren Veränderungen vorgenommen worden, die

zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten

zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten Zwei Autos wurde zur eingehenden Untersuchung sichergestellt

Gegen vier Verkehrsteilnehmer wurden

Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verursachens unnötigen Lärms

gefertigt

Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verursachens unnötigen Lärms gefertigt Ein Fahrzeugführer stand während der Fahrt unter Alkohol- und

Drogeneinfluss, bei einem Verkehrsteilnehmer wurde eine

Geschwindigkeitsüberschreitung um 30 km/h gemessen.

Drogeneinfluss, bei einem Verkehrsteilnehmer wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 30 km/h gemessen. Darüber hinaus wurden zahlreiche Verstöße gegen die StVO

(Parken, Rotlicht und Benutzung Mobiltelefon) und die StVZO

festgestellt und entsprechend geahndet.

Diese Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Steigerung des subjektiven

Sicherheitsempfindens und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit werden

weiter fortgesetzt.

Mannheim-Rheinau: Sachbeschädigung durch Brandlegung – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr wurde zunächst ein Brand von

mehreren Kunststoffpaletten im Edinger Riedweg in Mannheim-Rheinau gemeldet. Bei

Eintreffen der Rettungskräfte standen die gestapelten Paletten, welche in einer

Hofeinfahrt deponiert waren, bereits in Vollbrand. Durch die Flammen wurde zudem

eine Eingangstüre eines angrenzenden Hauses beschädigt. Das Haus war jedoch

nicht bewohnt, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Es entstand ein

Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Nachdem der Brand durch die Feuerwehr Mannheim

gelöscht wurde, ging gegen 05.20 Uhr eine weitere Meldung über einen

Mülltonnenbrand unweit in der Rohrhofer Straße ein. Durch die schnellen

Löscharbeiten konnte hier ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden, so dass

kein Sachschaden entstand. Etwa 10 Minuten später erging erneut die Meldung,

dass in Richtung Hafen in der Essener Straße eine weitere Mülltonne brennen

würde. Hier standen zwei Müllbehälter in Brand, welche die Feuerwehr löschen

musste. Der Schaden daran beläuft sich auf 50 Euro. Während der Brandserie wurde

mit mehreren Polizeistreifen im Bereich gefahndet. Täterhinweise ergaben sich

bisher nicht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621/833970 in

Verbindung zu setzen.

Mannheim: Besetzung Großkraftwerk beendet; fünf Blockierer vorläufig festgenommen

Mannheim (ots) – Die Besetzung eines Kraftwerkblocks des Großkraftwerks Mannheim

wurde noch am Samstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, beendet. Das

„Höheninterventionsteam“ des Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg war im

Einsatz und nahm die fünf Blockierer, drei Frauen und zwei Männer, vorläufig

fest. Die durch die Besetzung blockierte Kohleförderanlage ging gegen 10.45 Uhr

wieder in Betrieb. Die Ermittlungen dauern an.