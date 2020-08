Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schreibwarengeschäft / Zeugen gesucht!

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr

brachen Unbekannte in ein Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße ein. Der

Einbruch wurde dem Besitzer durch die Alarmanlage gemeldet, woraufhin er die

Polizei alarmierte. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen und auch

einer Besatzung der Polizeihundeführerstaffel hatten sich der oder die Täter

bereits aus dem Staub gemacht.

Es zeigte sich, dass ein Tresor mit mehreren tausend Euro sowie eine größere

Anzahl an Zigarettenpackungen entwendet worden ist. Ersten Erkenntnissen zufolge

betraten der oder Täter das Gebäude vom rückwärtigen Feldgebiet aus und

flüchteten auch über dieses. Ein Teil des Diebesguts konnte dort sichergestellt

werden. Der gesamte Diebstahlsschaden wird auf mehrere zehntausend Euro

geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat in

diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zu der Tat geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Die Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444

entgegen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsrowdy alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend kam es gegen 21:10 Uhr im

Bereich der Von-Venningen-Straße zu einem Verkehrsereignis, bei dem ein Mercedes

Vito nach Zeugenangaben mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Tempo

30-Zone gefahren sein soll und eine 17-Jährige gefährdet habe. Durch eine

Streifenbesatzung des Polizeirevier Sinsheim wurde das besagte Fahrzeug in der

Von-Venningen-Straße parkend festgestellt. Durch die Beamten wurde daraufhin

eine Wohnanschrift in der selben Straße überprüft. Hier konnte ein 26-jähriger

Mann angetroffen werden, gegen den sich nun die Ermittlungen richten. Der Mann

ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei einer Alkoholüberprüfung zeigte

sich zudem, dass der Mann fast 1,5 Promille hatte. Auf dem Polizeirevier

Sinsheim wurden ihm daher zwei Blutproben entnommen, da die Möglichkeit des

Nachtrunks bestand.

Den 26-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige u.a. wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Mädchen wurde

glücklicherweise nicht verletzt.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Elektromarkt – Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der

Nacht zum Montag Zutritt zu einem Elektromarkt in der Straße „Hohenaspen“.

Nachdem sie mit Gewalt in die Räumlichkeiten eingedrungen waren entwendeten Sie

rund 20-30 hochwertige Smartphones im Wert von über 10.000EUR. Anschließend

flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen dürfte

die Tat gegen 04:00 Uhr begangen worden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Mühlhausen, unter der Telefonnummer 06222-662850, oder beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden

Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstag 14:00 Uhr und

18:00 Uhr wurde das Auto einer 29-jährigen Frau beschädigt. Die Frau parkte mit

ihrem Kia zwischen 14:00 und 15:00 Uhr vor der Postfiliale in der Bahnhofsanlage

in Schwetzingen und anschließend zwischen 17:00 und 18:00 Uhr auf dem Parkplatz

eines Supermarktes in der Mannheimer Landstraße in Brühl. An einer der beiden

Örtlichkeiten beschädigte ein unbekannter Autofahrer ihr Auto im Frontbereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und stark alkoholisiertem E-Scooter-Fahrer

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag kam es gegen 15:10 Uhr auf dem

Parkplatz eines Supermarktes im Stralsunder Ring zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Der 34-jährige E-Scooter-Fahrer stieß

auf dem Parkplatz mit einem 50-jährigen Volvo-Fahrer zusammen. Er wurde hierbei

verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von stolzen 2,9 Promille. Er

wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der

Sachschaden beträgt rund 500EUR.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Donnerstag, 14:00 Uhr, und Freitag,

07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Friedrichschule in der

Bergstaße ein. Durch das Eindrücken eines Fensters im Erdgeschoss gelangten die

Täter in die Schule und durchsuchten anschließend sämtliche Klassenräume und

Lehrerzimmer. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-10030 zu melden.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: 52-jähriger Mann leblos aus dem Badesee geborgen – Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 52-jähriger Mann wurde am späten

Samstagvormittag tot aus dem Badesee in St. Leon-Rot geborgen. Gegen 11 Uhr

wurde durch Zeugen eine Person im Bereich der Wasserskianlage bemerkt, die

leblos im Wasser trieb. Durch DLRG-Personal wurde die Person an Land gebracht,

wo umgehend Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden. Dennoch verstarb die

Person gegen 12 Uhr.

Nach bisherigen Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen

52-jährigen Mann aus Waldbronn. Nach Zeugenaussagen war der Mann zuvor auf der

Wassersportanlage noch Wasserski gefahren und sei dann leblos im Wasser bemerkt

worden.

Inwiefern ein Unfall- oder Sturzgeschehen vorangegangen war oder ob es sich um

einen medizinischen Notfall gehandelt hat, ist Gegenstand der weiteren

Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Nach

eingehender Untersuchung der Wasserskianlage kann nach jetzigem Ermittlungsstand

ein technischer Defekt oder ein Verschulden der Betreiber ausgeschlossen werden.

Die Anlage wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag,

13:30 Uhr, kam es auf der Kloster-Lorsch-Straße an der Kreuzung zur

Bischof-Johannes-Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein

unbekannter Autofahrer, vermutlich bei einem Wendemanöver, einen ordnungsgemäß

geparkten Skoda vorne an der linken Ecke. Anschließend entfernte sich der

Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadens ist davon

auszugehen, dass es sich bei dem Auto um einen SUV oder ein ähnliches Fahrzeug

handeln muss.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Bei zwei Autos die Scheibe eingeschlagen – in beiden Fällen wichtige Papiere entwendet – Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend wurde zwischen 18:35 Uhr und

19:40 Uhr bei gleich zwei PKW die Scheiben eingeschlagen. Der erste Fall

ereignete sich zwischen 18:35 Uhr und 18:50 Uhr am Parkplatz des Hochholzer See,

als die Scheibe der Beifahrerseite eines Mazdas zerstört wurde und eine

Handtasche mit sämtlichen wichtigen Papieren aus dem Fußraum entwendet wurde.

Kurze Zeit später, zwischen 19:15 Uhr und 19:40 Uhr, wurde ganz in der Nähe auf

einem Feldweg nahe der Autobahn A5 die Scheibe der Fahrertür eines Volvos

eingeschlagen. Auch hier wurden wichtige Papiere entwendet. Der Diebstahlschaden

beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der

Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – 10.000 Euro Sachschaden

Weinheim-Lützelsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagvormittag, gegen

11:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Im Langgewann/ Horrackerstraße zu einem

Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Opelfahrer, der auf der Straße „Im Langgewann“

unterwegs war, übersah einen 35-jährigen Audi-Fahrer, der aus der

Horrackerstraße kam. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro, verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe eingeschlagen – Geldbörse aus Handschuhfach entwendet

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend wurde zwischen 20:00 Uhr

und 21:00 Uhr bei einem auf dem Parkplatz einer Vereinsgaststätte in der

Hauptstraße abgestellten Hyundai i30 die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen

und aus dem Handschuhfach eine Geldbörse entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.