Heidelberg-Kirchheim: Lkw fährt sich unter Brücke fest

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Montagnachmittag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem

Verkehrsunfall im Bereich des Kirchheimer Wegs / Rudolf-Diesel-Straße, bei dem

sich ein Sattelzug unter der dortigen ehemaligen Eisenbahnbrücke festgefahren

hat. Die Unfallaufnahme läuft derzeit. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg ist

ebenfalls eingesetzt. Über Schäden ist bislang nichts bekannt.

Heidelberg-Kirchheim: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller / Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt / Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Montag kam es gegen 10:15 Uhr zu einem

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Speyerer Straße und des Diebsweg, bzw.

der Pleikartsförster Straße, bei dem ein Roller und ein Pkw beteiligt waren.

Wie sich im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch den Verkehrsdienst

Heidelberg herausgestellt hat, befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Roller die

Pleikartsförster Straße aus Richtung Kirchheim kommend und wollte über die

Speyerer Straße in Richtung Pfaffengrund fahren. In der Kreuzung wurde er dann

von einem auf der Speyerer Straße stadtauswärts fahrenden Pkw gerammt. Den

ersten Ermittlungen zufolge hatte die 58-jährige Unfallverursacherin das

Rotlicht missachtet. Der Rollerfahrer wurde durch den Unfall lebensgefährlich

verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Ein Gutachter wurde hinzugezogen

um den genauen Unfallhergang zu klären. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Während der Unfallaufnahme war die Speyerer Straße in Richtung der

Anschlussstelle Schwetzingen für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Heidelberg-Kirchheim: Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Pkw’s / Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr konnte eine

Anwohnerin sehen und auch hören, wie eine männliche Person in der

Albert-Fritz-Straße an geparkten Fahrzeugen in Richtung der Pleikartsförster

Straße vorbeilief und diese mit einem Gegenstand in der Hand zerkratzte. Die

Zeugin konnte anschließend weiter beobachten, wie die Person nach rechts in die

Pleikartsförster Straße in Richtung Sportplatz/Im Hüttenbühl abbog. Trotz der

sofortigen Alarmierung der Polizei, wurde die unbekannte Person im Rahmen der

Fahndung nicht mehr festgestellt. Es zeigte sich, dass mindestens sechs geparkte

Fahrzeuge zerkratzt worden sind. Über weitere beschädigte Fahrzeuge liegen

bislang keine Informationen vor.

Die männliche Person wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt

Zur Tatzeit bekleidet mit einem T-Shirt, einer Basecap sowie

einer kurzen roten Hose

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen

und sucht nun Zeugen sowie weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter

der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Heidelberg (ots) – Einem aufmerksamen Zeugen ist zu verdanken, dass eine

betrunkene Autofahrerin am späten Sonntagabend keinen weiteren Schaden

anrichtete. Gegen 20:55 Uhr bemerkte der Mann eine offenbar unter

Alkoholeinfluss stehende Frau, die auf einem Parkplatz in der Uferstraße in ihr

Auto einstieg und beim Ausparken einen anderen Pkw beschädigte. Ohne sich um den

Schaden zu kümmern, setzte die 54-Jährige ihre Fahrt unbekümmert fort. Die

alarmierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord stoppten die Frau wenig

später. Mit einem Atemalkoholwert von 1,96 Promille muss sich die Fahrerin jetzt

wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht strafrechtlich verantworten.

Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Heidelberg (ots) – Am Montag kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im

Kreuzungsbereich der Speyerer Straße und des Diebsweg, bei dem ein Motorrad und

ein Pkw beteiligt waren. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Die

Unfallaufnahme läuft. Die Speyerer Straße ist derzeit stadtauswärts gesperrt.

Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Heidelberg-Ziegelhausen: Brand in Mehrfamilienhaus – Keine Verletzten

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Am Samstagnachmittag kam es im Heidelberger

Stadtteil Ziegelhausen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Kurz vor 17 Uhr

war in einer Wohnung eines Anwesens in der Straße „Hirtenaue“ aus bislang

unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen

rasch löschen und meldete bereits kurz nach 17 Uhr „Feuer aus“. Nach derzeitigem

Erkenntnisstand kam bei dem Brand niemand zu Schaden. Es entstand Sachschaden in

Höhe von rund 50.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg,

insbesondere zur Brandursache, dauern an.