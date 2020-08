Einbruch in Gartenanlage

Odenbach (ots) –

In einer Gartenanlage zwischen Odenbach und Adenbach hatten

Langfinger zwischen Samstag und Sonntag ihr Unwesen getrieben.

In Fahrtrichtung Adenbach gesehen befindet sich das Grundstück direkt

hinter dem Ortsausgang von Odenbach, circa 300 Meter rechts von der L

182. Die Diebe öffneten mehrere Schlösser und hebelten schließlich

auch ein Gartenhäuschen auf. Unter anderem wurden zwei Batterien, das

Ladegerät einer Photovoltaikanlage, zwei Kanister mit 40 Litern

Benzin, eine Gasflasche und zwei LED-Campinglaternen gestohlen. Der

Wert der Gegenstände wird auf 400 Euro geschätzt.

Die Auswertung einer Wildkamera ist noch nicht erfolgt, was den

Tätern noch Gelegenheit gibt, sich selbst zu stellen. Sie können

hierfür genauso wie Zeugen, die Polizeiinspektion Lauterecken unter

der Telefonnummer 06382 9110 erreichen. |pilek-AH

Zu tief ins Glas geschaut

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Deutlich zu tief ins Glas geschaut

hatte eine Autofahrerin, die am Sonntagabend in Weilerbach gestoppt wurde. Der

Wagen war einer Streife der US-Militärpolizei wegen seiner unsicheren Fahrweise

aufgefallen, weshalb sie ihn kurz nach 22 Uhr stoppte. Bei der Überprüfung der

Fahrerin konnte deutlich ihre Alkoholfahne gerochen werden.

Die hinzugezogene deutsche Polizei bat die Frau zum Atemtest – Ergebnis: 1,54

Promille. Die 30-Jährige musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen und sich

eine Blutprobe entnehmen lassen. Ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel

wurden sichergestellt. Auf die Frau kommt ein Strafverfahren zu. |cri

Störenfriede gemeldet – Trunkenheitsfahrten verhindert

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Ruhestörung ist eine Polizeistreife am späten

Sonntagabend in die August-Herrmann-Straße ausgerückt. Vor Ort stellten die

Beamten eine vierköpfige Personengruppe fest, die offensichtlich für den Lärm

verantwortlich war.

Während der üblichen Maßnahmen wurde bei einem Mann aus diesem Quartett ein

Autoschlüssel festgestellt, der zu einem Pkw gehörte, der in der Nähe stand.

Weil der 23-Jährige bereits stark alkoholisiert war, wurde der Schlüssel

vorsorglich sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Er kann den

Schlüssel auf der Dienststelle abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

Bereits am Sonntagnachmittag konnten Polizeibeamte verhindern, dass sich ein

alkoholisierter Mann auf sein Motorrad setzt. Die Streife war zum Gelterswoog

gerufen worden, weil sich Gäste dort von einem Mann belästigt fühlten. Als die

Beamten 36-Jährigen zur Rede stellten, rochen sie seine Alkoholfahne. Einen

Atemtest lehnte er ab. Die Motorradschlüssel, die er bei sich hatte, wurden

daraufhin sichergestellt; zudem erhielt der Mann ein unbefristetes Hausverbot.

|cri

Brand schnell gelöscht

Kaiserslautern (ots) – Der guten Nase eines aufmerksamen Zeugen ist es zu

verdanken, dass in der Nacht zu Montag ein Brand im Volkspark schnell gelöscht

werden konnte. Der 62-Jährige roch gegen 3.45 Uhr den Qualm, der vom Parkgelände

kam, und verständigte die Polizei.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Mülleimer stark qualmte und der Inhalt

bereits angefangen hatte zu brennen. Mit Hilfe des Feuerlöschers aus der

Bordausrüstung des Streifenfahrzeugs konnte der Brand gelöscht werden. |cri

Lack zerkratzt und Reifen plattgestochen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine mutwillige Beschädigung hat ein Mann

am Sonntagnachmittag in Kaiserslautern an seinem Auto entdeckt. Als der

31-Jährige gegen 13 Uhr in der Lämmchesbergstraße zu seinem Fahrzeug kam,

stellte er fest, dass der Audi A3 von unbekannten Tätern zerkratzt wurde. Die

Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Der blaue Pkw stand seit Samstagabend, 18 Uhr, in Höhe des Hauses Nummer 24. Die

genaue Tatzeit ist unklar. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise bitte an die

Polizeiinspektion 2, Telefon 0631 / 369 – 2250.

Aus Neuhemsbach ging am Sonntag ebenfalls eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an

einem Fahrzeug ein. Hier wurde zwischen 12 und 16 Uhr an einem Pkw ein

Vorderreifen zerstochen. Als die Frau zu ihrem geparkten Fahrzeug kam, war der

Reifen platt. Der Wagen stand im fraglichen Zeitraum im Sportplatzweg in Höhe

des Hauses Nummer 13.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Aufs Heck gekracht

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich aus Unachtsamkeit und weil

er nicht genug Sicherheitsabstand hielt, hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag

auf der B270 einen Unfall verursacht. Der 35-jährige Mann war mit seinem Opel

Astra auf dem Weg von Katzweiler in Richtung Hirschhorn; vor ihm fuhren zwei

andere Fahrzeuge.

Als der 43-jährige Fahrer des vordersten Wagens seine Geschwindigkeit

verringerte, um nach links in einen Feldweg einzubiegen, trat auch die

22-jährige Fahrerin des nachfolgenden Opel Adam auf die Bremse. Der 35-Jährige

allerdings erkannte die Situation zu spät und krachte dem Opel Adam aufs Heck.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des

Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Der Unfallverursacher klagte nach dem Zusammenstoß über Kopfschmerzen. Eine

weiterführende Behandlung lehnte er jedoch ab. Die Insassen des Opel Adam

blieben unverletzt.

Die B270 musste im betroffenen Streckenabschnitt für rund 45 Minuten gesperrt

werden. |cri

Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Unfälle mit Fahrerflucht sind der Polizei am

Wochenende gemeldet worden. Zu allen sucht die Polizei noch Zeugen und bittet um

Hinweise.

Im Parkhaus des Pfalztheaters in der Martin-Luther-Straße wurde in der Nacht zu

Sonntag ein Auto gerammt. Der Besitzer des betroffenen VW Oldtimers meldete der

Polizei, dass er seinen Wagen am späten Samstagabend gegen 23.45 Uhr im Parkhaus

abgestellt hatte. Als er ihn eine gute halbe Stunde später wieder abholte,

entdeckte eine Beschädigung an der Fahrertür. Ein anderes Fahrzeug war offenbar

dagegen gestoßen und hatte eine große Delle hinterlassen. Der Schaden wird auf

1.000 Euro geschätzt. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Der 25-jährige VW-Besitzer konnte nur noch sagen, dass beim Abstellen seines

Wagens ein silberfarbener Pkw daneben parkte. Das Kennzeichen hatte er sich

leider nicht gemerkt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der

Gaustraße, Telefon 0631 / 369 – 2150.

Ebenfalls am Sonntag meldete ein BMW-Besitzer, dass sein Fahrzeug in der

Woogstraße von einem Unbekannten beschädigt wurde. Das Auto hatte er am Freitag

gegen 9.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 3 abgestellt; am frühen

Sonntagnachmittag stellte er fest, dass der hintere Stoßfänger beschädigt wurde.

Hinweise auf den Verursacher gibt es leider nicht. Zeugen, die etwas beobachtet

haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 mit der

Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen.

Bereits am Samstagvormittag wurde im Stadtteil Morlautern ein Verkehrsschild

umgefahren. Gegen 10.30 Uhr fiel auf, dass das Schild an der Ecke

Kieferberg/Bartholomäusring stark deformiert ist. Vermutlich hat ein Autofahrer

beim Abbiegen von der Straße „Kieferberg“ in den Bartholomäusring das Schild

umgedrückt. Anstatt den Schaden zu melden, machte sich der Verursacher aus dem

Staub.

Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die genaue Unfallzeit ist unklar.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon

0631 / 369 – 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

Dieb holt Geldbörse aus Schultertasche

Kaiserslautern (ots) – Obwohl sie ihre Tasche über der Schulter trug, hat eine

Frau am Samstag nicht bemerkt, dass ein Dieb hineingriff. Erst an der Kasse des

Supermarktes in der Kurt-Schumacher-Straße stellte die 49-Jährige fest, dass ihr

Geldbeutel nicht mehr da ist. Die Frau war sich sicher, dass die Börse noch in

der Tasche lag, als sie den Markt betrat. Zusammen mit dem Portemonnaie

verschwanden etwa 100 Euro Bargeld, der Personalausweis sowie die

Versicherungskarte.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die 49-Jährige nicht geben. Es war ihr

niemand aufgefallen. |cri

Brand beim Heuballenpressen

Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf

einem Feld im Bereich Kollweiler ist es am Samstagnachmittag zu einem Brand

gekommen. Zunächst geriet die landwirtschaftliche Maschine in Brand, dann griff

das Feuer auf das bereits abgemähte Feld über.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen brannte eine Fläche von rund 20.000

Quadratmeter ab und die Heuballenpresse brannte komplett aus. Der Sachschaden

liegt bei insgesamt mehreren zehntausend Euro.

Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde vom

Rettungsdienst vor Ort versorgt. |cri

In Schwimmbad eingedrungen

Kaiserslautern (ots) – Über eine Mauer haben sich Einbrecher im Stadtteil

Erlenbach Zugang zu einem Wohnhaus-Anbau verschafft. Sie hebelten eine Glastür

zu einem Schwimmbad auf und stahlen Zubehörteile für die Schwimmbad-Reinigung.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Entdeckt wurde der Einbruch am Freitag gegen 11

Uhr.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 entgegen. |cri

Sanitäter angegriffen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines tätlichen Angriffs auf einen

Rettungssanitäter sucht die Polizei Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag in der

Altstadt unterwegs waren. Insbesondere geht es um Beobachtungen gegen 0.30 Uhr im Bereich Raabengasse.

Hier war der Rettungsdienst im Einsatz, um sich um eine hilflose Person zu

kümmern und diese zu versorgen. Ein unbekannter Mann, der – vermutlich zufällig

vorbeikam, mischte sich in die medizinischen Maßnahmen ein. Nachdem er

zurückgewiesen wurde, schlug der Mann einem Sanitäter gegen die Brust und

verletzte diesen dabei leicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter von der Polizeistreife

nirgends mehr gesichtet werden. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er ungefähr

1,60 bis 1,65 Meter groß und dunkelhäutig ist. Er trug Jeans und ein rotes

T-Shirt und sprach pfälzischen Dialekt.

Zeugen, die den Mann kennen oder ihn auf seiner Flucht gesehen haben, werden

gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in

Verbindung zu setzen. |cri

Schattige Parkplätze sind gefragt

Kaiserslautern (ots) – Einen ungewöhnlichen, aber dafür schattigen, Parkplatz

hatte sich der Fahrer eines VW Golf am Samstagmorgen gesichert. Nachdem er

seinen PKW auf einem abschüssigen Firmenhof in einem Industriegebiet abgestellt

hatte, machte sich der Wagen auf Grund nicht angezogener Handbremse

selbstständig und kam erst nach dem Zusammenstoß mit einer schattenspendenden

Werbetafel zum Stehen. Da der Eigentümer nicht erreicht werden konnte, musste

der Wagen jedoch abgeschleppt werden. Es entstand geringer Sachschaden.|PvD

Brennender PKW beschädigt Hauswand und geparkte Fahrzeuge

Kaiserslautern (ots) – Am Freitagnachmittag bemerkt der Fahrer eines Renault

Megane Scenic, dass es aus dem Motorraum seines Fahrzeugs rauchte. Er steuerte

daraufhin seinen PKW in eine Grundstückseinfahrt in der Mannheimer Straße. Kurz

darauf fing das Auto Feuer. Die alarmierte Feuerwehr Kaiserslautern löschte den

Brand, konnte aber nicht verhindern, dass der Renault komplett ausbrannte. Durch

die Flammen wurden drei geparkte Fahrzeuge, sowie die Fassade des Wohnanwesens

beschädigt. Als Ursache wird ein technischer Defekt angenommen. Zur Schadenshöhe

können keine Aussagen gemacht werden. Die Polizei sicherte während der

Löscharbeiten die Einsatzstelle ab.|PvD

Porsche zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Am Freitag wurde im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr im

Stadtteil Morlautern, in der Kalckreuthstraße ein silberfarbener Porsche, Macan

beschädigt. Bisher unbekannte Täter hatten mit einem spitzen Gegenstand die

gesamte Beifahrerseite des neuwertigen SUV zerkratzt. Zeugen werden gebeten sich

mit der Polizeiinspektion in der Gaustraße, (0631-3692150) in Verbindung zu

setzen.|PvD