Mannheim: Seit Sonntag Grillverbot am Strandbad aufgrund Hitzewelle

Mannheim – Eingebettet in einer Rheinschleife unterhalb des Naturschutzgebietes Reißinsel im Waldpark in Mannheim-Neckarau verbreitet das Strandbad mediterranes Feeling und bietet der Mannheimer Bevölkerung ein breites Freizeitangebot. Aufgrund der Hitzewelle besteht in Mannheim aktuell hohe Waldbrandgefahr.

Im gesamten Stadtgebiet herrscht bereits seit Tagen Grillverbot. Aufgrund der unmittelbaren Nähe und Lage des Strandbades zur Reißinsel und dem Waldpark hat der Fachbereich Sport und Freizeit beschlossen, das Grillverbot auch ab Sonntag, 9. August 2020, auf die neu eingerichtete Grillstation des Strandbads Mannheim auszudehnen.

Das Grillverbot bleibt solange bestehen, bis es durch den Fachbereich wieder aufgehoben wird. Dies kann auch im Internet unter www.mannheim.de/de/service-bieten/sport/freizeiteinrichtungen/strandbad nachgelesen werden.