Bundespolizei nimmt Ladendieb mit Messer fest

Bundespolizeiinspektion Kassel

Fulda (ots) – Beamte des Bundespolizeireviers Fulda nahmen gestern Morgen (9.8.)

einen 37-Jährigen aus Bad Hersfeld fest. Der Mann hatte in einem Blumenladen im

Fuldaer Bahnhof diverse Tücher aus der Warenauslage mitgehen lassen. Nachdem der

Mann schnell gefasst war, meldete sich ein 45-Jähriger aus Fulda bei den

Bundespolizisten und meldete den Diebstahl seines Smartphones. Wie sich

herausstellte, hatte der Ladendieb den Mann aus Fulda wegen Zigaretten

angesprochen und dabei dessen Handy gestohlen. Alle Gegenstände wurden an die

Besitzer zurückgegeben.

Teppichmesser in der Tasche

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Teppichmesser

mit ausgefahrener Klinge. Der 37-Jährige muss sich daher möglicherweise in einem

Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. (vgl. § 244 StGB)

Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Hersfelder wieder frei.

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Alsfeld – Am Samstag (08.08.), gegen 15:00, parkte eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis ordnungsgemäß ihren silbernen Ford Focus auf dem Parkplatz des Alsfelder Schwimmbads „Auf der Bleiche“. Als sie gegen 18:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung vorne rechts an ihrem PKW fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken oder Wenden das Auto beschädigt und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Gemünden – Am Mittwoch (05.08.), gegen 14:00 Uhr, parkte ein 22 Jahre alter Autofahrer aus Gemünden seinen grauen Opel auf dem Gehweg der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 27 in Ehringshausen. Als er gegen 23:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung hinten rechts an seinem PKW fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken oder Wenden das Auto beschädigt und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Herbstein – Am Samstag (08.08.), gegen 13:00 Uhr, parkte eine 50-jährige Pkw-Fahrerin ihren roten Ford Fiesta auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Hessenstraße. Als sie gegen 19:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieser an der Beifahrerseite beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten – Am Sonntag (09.08.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad, Yamaha YFZ-R1, die Kreisstraße in Richtung Burkhards. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Baggerschaufeln gestohlen

Hofbieber – Von einer Schotterfläche der Bieneller Straße im Ortsteil Traisbach stahlen Unbekannte zwischen dem 25.07. und 07.08. zwei Baggerschaufeln im Gesamtwert von rund 850 Euro. Diese waren mit einer Kette an einem dortigen Bagger gesichert.

Hochprozentigen Alkohol entwendet

Fulda – Rund 40 Flaschen hochprozentigen Alkohol entwendeten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (07.08.) und Samstagmorgen (08.08.) aus den Räumlichkeiten einer Party- und Eventlocation „In den Straußwiesen“. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die Täter über eine Zugangstür ins Innere ein und verursachten dabei geringen Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheim – Am Sonntag (09.08.), gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger aus Guxhagen mit seinem Motorrad die Kreisstraße 34 aus Richtung Raboldshausen kommend in Richtung Gersdorf. In einer engen Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam er zu Fall. Der Fahrer verletzte sich dabei und kam in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

Einbruch in Gartenhütte

Mücke – In der Nacht zu Freitag (07.08.) verschafften sich Unbekannte über ein Fenster Zutritt in eine Gartenhütte, welche sich auf einem Feld an der Landesstraße 3072 zwischen Büßfeld und Bernsfeld befindet. Aus dieser stahlen sie einen Werkzeugkoffer mit diversen Angelutensilien, sowie drei Angeln. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Portemonnaie aus Pkw gestohlen

Alsfeld – In der Nacht von Freitag (07.08.) auf Samstag (08.08.) stahlen Unbekannte auf bisher nicht bekannte Art und Weise ein Portemonnaie aus einem roten Hyundai Kona. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug im Bereich der Schillerstraße abgestellt. Im Portemonnaie befanden sich mehrere Plastikkarten, sowie Bargeld.

Einbruch in Kellerräume

Alsfeld – Zwischen Samstag (08.08.) und Sonntag (09.08.) brachen Unbekannte insgesamt 5 Schlösser an Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Soldanstraße auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden von rund 25 Euro.

Maschinenhalle mit Farbe beschmiert

Grebenhain / Herchenhain – Zwischen Dienstag (04.08.) und Sonntag (09.08.) beschmierten Unbekannte eine Maschinenhalle mit Farbe. Die Halle befindet sich in der Verlängerung der Straße „Am Pfarrgarten“. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hauswand mit Eiern beworfen

Schlitz / Hutzdorf – In der Nacht zu Sonntag (09.08.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus im Blumenweg. Unbekannte bewarfen die Hausfassade mit Eiern. Hierdurch entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen – In der Nacht zu Freitag (07.08.) hatten es Unbekannte auf ein Einfamilienhaus in der Wölfershäuser Straße abgesehen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Dieses durchsuchten sie, stahlen aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Rund 200 Strohballen abgebrannt

Alheim / Obergude – Am Sonntag (09.08.), gegen 01:10 Uhr, brannten ungefähr 200 Strohballen, welche auf einem Lagerplatz am Ortsrand von Obergude aufgestellt waren. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und verhindern das sich das Feuer weiter ausbreitete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Meldungen vom Wochenende

2 Schwerverletzte bei Unfall auf der A 7 – Unfallverursacher unter Drogeneinfluß

A 7, Gemarkung Knüllwald

Am Sonntagmittag, gegen 13:05 Uhr, ereignete sich auf der A 7, Gem. Knüllwald, FR Nord, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden von etwa 26.000 Euro.

Nach bisherigem Erkenntnisstand, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Kroatien mit einem Kleinbus die mittlere Fahrstreifen im Gefälle am „Pommer“. Auf der linken Spur fuhr ein Pkw aus Hamburg und war gerade dabei, den Kleinbus zu überholen. Plötzlich geriet der Kleinbus ins Schleudern, kam auf die linke Spur und prallte gegen Pkw, dessen Fahrerin daraufhin ebenfalls die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw überschlug sich und landete letztendlich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur. Die beiden Insassen des Pkw, wurden so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Klinikum Kassel sowie ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert werden mussten. Der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt. Ein weiteres Fahrzeug, welches zum Unfallzeitpunkt die Gegenrichtung befuhr, wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer des Kleinbusses unter Drogeneinfluss stand. Daher wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Zur genauen Rekonstruktion des Unfalles wurde die Sicherstellung der Fahrzeuge angeordnet.

Die A 7 musste für die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten in diesem Bereich etwa 2 Std. voll gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein ca. 10 km langer Rückstau, der auch dem hohen Verkehrsaufkommen geschuldet war.

Pkw prallt gegen Straßenlaterne

Am Sonntag, 09.08.2020, ereignete sich um 04:15 Uhr in der Hammelburger Straße (B 27) in Eichenzell-Rothemann ein Alleinunfall. Ein Pkw Audi A3 war von Fulda kommend in Richtung Döllbach unterwegs und kam in Höhe Hammelburger Straße 12 nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Das Fahrzeug wurde anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit zum Stehen. Der Fahrer des Audi entfernte sich unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Der Pkw wurde sichergestellt, am Fahrzeug und an der Laterne entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro.

Bebra Verkehrsunfälle

Am Samstag den 08.08.20 gg. 11:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrum „das Be!“ ein Verkehrsunfall. Eine 47 jährige Rotenburgerin und ein 46 jähriger Cornberger stießen mit ihren PKW`s beim Ein- und Ausparken zusammen. Es entstand Sachschaden. Zur Klärung des Unfallherganges sind weitere Zeugen erforderlich. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte bei der Polizeistation Rotenburg

Am Samstag den 08.08.20 gg. 15:40 ereignete sich auf dem Parkplatz des TEGUT-Marktes in der Lindenallee ein Verkehrsunfall. Der Verursacher streifte beim Einparken den abgestellten PKW der 56 jährigen Bebranerin welche noch in ihrem Auto saß. Der Unfallverursacher verließ zu Fuß die Unfallstelle. Durch die Aussagen der Geschädigten und der Zeugen konnte der 54 Unfallverursacher kurze Zeit später durch die Polizei festgenommen werden.

Alheim Verkehrsunfall

Am späten Samstagnachmittag des 08.08.20 gg. 17:00 Uhr ereignete sich auf der L 3253 ( B83 Richtung Hergershausen ) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 21 jährige Unfallverursacher aus Burghaun wendete auf der Landstraße und übersah hierbei den rückwärtigen Verkehr. Hierbei handelte es sich um einen 27 jährigen Kradfahrer aus Alheim. Dieser konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. An beiden Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden und der Kradfahrer wurde ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert

Alheim Brandstiftung

Am frühen Sonntagmorgen um 01:10 Uhr am 09.08.20 gerieten in Obergude ca. 200 Strohballen (Rundballen) in brannt. Nach Hinweisen der FFW und dem Verlauf des Brandgeschehens ist von einer Brandstiftung auszugehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Die Feuerwehren Alheim und Rotenburg mit etwa 90 Einsatzkräften und das THW waren im Einsatz. Sollte jemand Beobachtungen zur Brandentstehung gemacht haben möge er sich mit der Polizeistation Rotenburg in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Bad Hersfeld

Am 07.08.2020 gegen 14.20 Uhr kam es auf der B 62 zu einem Auffahrunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Bad Hersfeld und eine 22-jährige Frau aus Niederaula fuhren in dieser Reihenfolge mit ihren Pkw in Richtung Eichhof-Kreisel. Als der Mann verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihm die Frau hinten auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, sie klagten über Kopfschmerzen. Am Fahrzeug des Mannes aus Bad Hersfeld entstand Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro, am anderen Fahrzeug beträgt der Schaden 5000,- Euro. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Straßenmeisterei Bad Hersfeld zur Reinigung der Fahrbahn hinzugeholt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld

Am 08.08.2020 in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.10 Uhr parkte ein 57-jähriger Bad Hersfelder mit seinem Pkw (Peugeot 206, Farbe silber) auf dem Parplatz des Obi Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Während des kurzen Zeitraums beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken den Pkw des Hersfelders. Der Pkw wurde an der hinteren linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr. 06621-9320 oder per Mail an das Postfach pst-hersfeld.ppoh@polizei.hessen.de entgegen.

Unfallflucht

Heringen (Werra)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Wölfershausen die Hönebacher Straße in Herfa. Beim Wenden auf einem Grundstück fuhr sie gegen eine dortige Grundstücksmauer, sodass Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte. Der Grundstückseigentümer wurde durch den Lärm wach und konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notieren. Der Gesamtschaden an der Mauer beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Unfallfahrerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Zwei Verkehrsunfälle

Bebra

Am 07.08.2020, gegen 10:00 Uhr, befuhren eine 26-jährige Frau aus Kassel und ein 25-jähriger Mann aus Bebra mit ihren Pkw in dieser Reihenfolge die Hersfelder Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. Vor dem Ausfahren aus dem „Röse-Kreisel“ musste die 26-jährige vor einem dortigen Zebrastreifen verkehrsbedingt anhalten. Infolge zu geringem Sicherheitsabstand fuhr der 26-jährige auf das Heck des vor ihm stehenden Pkw auf. Es entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Am 07.08.2020, um 12:55, Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 27. Eine 33-jährige Frau aus Kassel und ein 83-jähriger Mann aus dem Altkreis Rotenburg befuhren mit ihren Pkw in der genannten Reihenfolge die B 27 von Asmushausen kommend in Fahrtrichtung Bebra. An der Anschlussstelle zur aufgrund von Brückenbauarbeiten eingerichteten Bedarfsumleitung nach Lispenhausen (B 83) musste die Vorausfahrende an der Rotlicht zeigenden LZA anhalten. Der Mann aus Kassel fuhr hier auf das stehende Fahrzeug auf. Es entstand Gesamtsachschaden von ca. 11.000 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch RTW ins KKH Rotenburg verbracht; ihre nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Fulda – A 7

Gegen 05:40 Uhr kam es zu einem bereits gemeldeten, schweren Unfall auf der A 7, zwischen Fuldaer Dreieck und der AS Fulda-Mitte, bei dem ein Motorrad, besetzt mit zwei Personen, auf einen Lkw prallte.

Der 18-jährige Motorradfahrer erlag nun seinen schweren Verletzungen im Klinikum Fulda.

Mittlerweile fließt der Verkehr wieder normal an der Unfallstelle vorbei und der Rückstau beginnt sich auszulösen.

Motorrad prallt auf Lkw – 2 Schwerverletzte Lkw gesucht

Fulda

Gegen 05:40 Uhr kam es auf der A 7, zwischen dem Fuldaer Dreieck und der AS Fulda-Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Ein mit zwei Personen besetztes Motorrad befuhr die A 7 in Richtung Norden und überholte etwa 1 km vor der AS Fulda-Mitte mehrere Pkw. Beim Wiedereinscheren nach rechts prallte das Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen dort fahrenden Lkw. Durch den Aufprall wurden der 18-jährige Kradfahrer aus dem Raum Hünfeld sowie seine Sozia schwer verletzt und mussten ins Klinikum Fulda gebracht werden. Am Krad entstand Totalschaden.

Der Lkw, auf den das Motorrad prallte, entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Derzeit kommt es noch zu Verkehrsbehinderungen zwischen dem AD Fulda und der AS Fulda-Mitte, der Verkehr wird hier über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Aktuell ist ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs und der -ursache an der Unfallstelle tätig.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Lkw unter 0661/1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/online-wache.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und mit Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle am 07.08.20, 19.00 Uhr, in Fulda-Bronnzell, Kreisel Bronnzeller Straße

Bronnzell

Ein 33-jähriger Jeep-Fahrer aus Eichenzell fuhr in Bronnzell, Bronnzeller Straße, in den dortigen Kreisel und wollte diesen in Richtung Eichenzell wieder verlassen. Bevor er jedoch aus dem Kreisel ausfahren konnte kam ihm ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda entgegen. Der 21-jährige kam aus Richtung Eichenzell und war entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisel eingefahren.

Der Jeep-fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle und flüchtete in Richtung Ortsmitte Bronnzell.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallverursacher blieben zunächst erfolglos. Ca. eine halbe Stunde nach dem Unfall meldete sich der Unfallverursacher telefonisch bei der Polizei. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Unfallverursachers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.500 EUR.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Freiensteinau

Am 05. August gegen 22:45 Uhr befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi SQ5 die Seestraße und wollte nach links auf die Landesstraße in Richtung Reichlos abbiegen. Dabei übersah er einen 80-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Peugeot 306 die Landesstraße in Richtung Gunzenau befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer schwer. Der 73-jährige Fahrer wurde in das Eichhofkrankenhaus in Lauterbach eingeliefert. Der 80-jährige Fahrer wurde in das Klinikum nach Fulda eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Lautertal

Am 04. August gegen 13:45 Uhr befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Suzuki Grand Vitara die Landesstraße von Dirlammen nach Hörgenau und wollte nach links auf einen asphaltierten Feldweg einbiegen. Dabei übersah er einen 51-jährigen Motorradfahrer, welcher mit seiner Harley-Davidson die Landesstraße in Richtung Lauterbach befuhr. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr anhalten und prallte gegen die hintere rechte Fahrzeugtür, sowie den hinteren rechten Kotflügel von dem Suzuki. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Harley und stürzte. Die Harley rutschte über die Fahrbahn und stieß gegen die Fahrertür von dem BMW eines 35-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Landesstraße in Richtung Hörgenau befuhr. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Marburg geflogen. Die beiden Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von 30.000 EUR.