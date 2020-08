54-jährige Frau in Wohnhaus schwer verletzt – Bruder festgenommen, Limburg-Staffel, 09.08.2020, 22.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurde in einem Wohnhaus in Limburg-Staffel eine 54-jährige Frau schwer verletzt. Als mutmaßlicher Angreifer wurde ihr 46-jähriger Bruder festgenommen. Die Tat ereignete sich gegen 22.30 Uhr in dem Wohnhaus der Familie. Dort kam es nach bisherigen Erkenntnissen nach einer Familienfeier zu einem Streit zwischen der 54-Jährigen und ihrem 46-jährigen Bruder. In dessen Verlauf soll der 46-Jährige seine Schwester mit einer Fleischgabel und noch anderen Haushaltsgegenständen angegriffen und schwer verletzt haben. Als die 80-jährige Mutter der beiden hinzukam, wurde auch sie leicht verletzt. Der 46-Jährige konnte am Tatort von den verständigten Polizisten angetroffen und festgenommen werden. Er und seine Mutter wurden ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Schwester musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Tatverdächtige, der zum Tatzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss stand, muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Bargeld geraubt, Limburg, Große Domtreppe, 09.08.2020, 22.20 Uhr,

(pl)In Limburg wurde am Sonntagabend ein 23-jähriger Mann von zwei unbekannten Tätern beraubt. Der Geschädigte schilderte, dass er gegen 22.20 Uhr von zwei Unbekannten auf der Domtreppe angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf soll das Duo den 23-Jährigen angegriffen und ihm das mitgeführte Bargeld weggenommen haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Fahrradgeschäft – Hochwertige E-Bikes gestohlen, Weilburg, Kubach, Viehweg, 08.08.2020, 16.00 Uhr bis 10.08.2020, 03.30 Uhr,

(pl)Über ein Dutzend hochwertige E-Bikes haben unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen beim Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Kubach gestohlen. Die Einbrecher hatten sich an der Schaufensterscheibe des Geschäftes im Viehweg zu schaffen gemacht und waren anschließend durch die zerstörte Scheibe in den Verkaufsraum eingedrungen, aus welchen sie dann die hochwertigen Fahrräder entwendeten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist, Limburg, Zeppelinstraße, 09.08.2020, 12.05 Uhr,

(pl)Am Sonntagmittag zeigte sich ein unbekannter Mann gegen 12.00 Uhr auf einem Spielplatz in der Zeppelinstraße einer 29-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Exhibitionist soll etwa 20-30 Jahre alt gewesen sein und eine Tätowierung an der Wade sowie blond-rötliche, zum Zopf gebundene Haare gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze, kurze Hose und ein rotes T-Shirt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer schwer verletzt, Runkel, Kreisstraße 469, 08.08.2020, 18.00 Uhr,

(pl)Bei einem Unfall auf der K 469 bei Runkel wurde am frühen Sonntagabend ein 25-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der 25-Jährige war gegen 18.00 Uhr mit seiner Yamaha von Runkel-Arfurt kommend auf der Kreisstraße in Richtung Villmar-Seelbach unterwegs, als vor ihm eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger die Fahrbahn querte. Beim Versuch, eine Kollision zu verhindern, verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und stürzte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zudem wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg ein Gutachter zur Feststellung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten war der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Körperverletzung und Sachbeschädigung

Ort: Bad Camberg, Bahnhofstraße 42 Zeit: Sonntag, 09.08.2020, 00.51 Uhr

Auf offener Straße kam es zwischen einem 22 – jährigen aus Bad Camberg und einem 27 – jährigen, ebenfalls aus Bad Camberg, zu einem heftigen Streit. Dabei riss der jüngere von beiden den älteren am Hemd wodurch dieser zu Boden stürzte und sich dabei, neben dem Hemd, noch die Armbanduhr beschädigte. Auf dem Boden liegen schlug der Angreifer dann auf ihn ein und verletzte ihn an der Nase.. Beide Personen mit Migrationshintergrund standen unter Alkoholeinwirkung.

Körperverletzung auf der Nepomukbrücke

Ort: Hadamar, Nepomukbrücke Zeit: Samstag, 08.08.2020, 13.00 Uhr

Zwischen einem 32 – jährigen aus Hadamar und einem 21 – jährigen aus Hadamar kam es auf der Nepomukbrücke zu einem heftigen Streit. In dessen Verlauf boxte der ältere dem jüngeren Mann 2-3 Mal mit der Faust auf den Mund. Der junge Mann erlitt dabei Gesichtsverletzungen.

20 Hühner getötet und in der Mülltonne entsorgt

Ort: Selters – Münster, Vorderstraße Zeit: Samstag, 08.08.2020, 15.29 Uhr

Ein Zeuge hat beobachtet, wie ein 37 – jähriger Mann seine Hühner getötet und in der Mülltonne entsorgen wollte. Die hinzugezogene Funkstreife der Polizei Limburg fand die toten Hühner dann in der Mülltonne und leitete eine fachgerechte Entsorgung ein. Die Ermittlungen zu den Gründen dauern an.

Wohnhausbrand

Ort: Elz, Bahnhofstraße 16 Zeit: Samstag, 08.08.2020, 13.23 Uhr

Eine Plastikbox zur Aufbewahrung von Sitzpolstern, welche sich auf der Terasse eines Einfamilienhauses befand, begann aus unbekannter Ursache zu brennen. Dadurch fing ein Rolladen samt Rolladenkasten und das Dach des Hauses Feuer. Die 24, 70 und 71 Jahre alten Hausbewohner versuchten dann den Brand mit Feuerlöschern selbst in den Griff zu bekommen. Dies misslang jedoch. Alle drei Personen zogen sich dabei eine Rauchvergiftung zu und mussten zum Teil im Krankenhaus Limburg behandelt werden. Der Brand konnte dann durch die hinzugezogene Feuerwehr Elz gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen

Ort: Dornburg – Langendernbach, Feldweg in der Verlängerung Beergasse Zeit: Samstag, 08.08.2020, 22.10 Uhr

Ein Ein 42 – jähriger aus Dornburg befuhr mit einem Rasenmäher Traktor den Feldweg in Langendernbach der auf die Beergasse stößt. An dem Traktor hatte er einen Anhänger auf welchem sich widerrechtlich 3 Personen befanden. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann und überschlug sich. Dabei löste sich der Anhänger von dem Traktor. Der Fahrzeugführer sowie eine 32 – jährige Mitfahrerin erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfall mit Personenschaden eingeleitet. An dem Gespann entstand ein Sachschaden von ca. 700.- EUR

Kennzeichendiebstahl:

Tatort: 65549 Limburg, Wiesbadener Straße in der Eppenau TZ: Donnerstag, 06.08.2020, 09:15 Uhr bis Freitag, 07.08.2020, 07:00 Uhr

Die 62jährige Geschädigte aus Linter hatte ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der ehemaligen Freizeitstätte in der Eppenau abgestellt. Im Tatzeitraum wurden von dem braunen Toyota Proace City beide amtliche Kennzeichen, LM-HC 658, entwendet.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg, unter der Telefonnummer 06431-91400, in Verbindung zu setzen.

Im Bereich der Polizeistation Weilburg

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 35781 Weilburg, Odersbacher Weg 1 TZ: Freitag, 07.08.2020 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:15 Uhr

(JB)Eine Verkehrsteilnehmerin aus Weilmünster hatte ihren Pkw, einen schwarzen Mitsubishi Colt, am Freitag, 07.08.2020, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:15 Uhr auf dem Parkplatz der Kreissparkasse Weilburg abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw vermutlich durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher bzw. die Verursacherin kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten sich unter der Rufnummer 06471-93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Tatort: 35781 Weilburg Limburger Straße / Spielmannstraße TZ: Freitag, 07.08.2020 gegen 14:30 Uhr,

(JB)Ein 85jähriger Verkehrsteilnehmer aus der Gemeinde Waldbrunn beabsichtigte mit seinem Pkw Ford Focus von der Spielmannstraße aus in den Kreisverkehr zur Limburger Straße in Weilburg einzufahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 61jährigen Weilburgers, der sich mit seinem Kraftrad bereits im Kreisverkehr befand, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Zweiradfahrer stürzte infolge des Unfalls und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.