Einbruch in Doppelhaushälfte, Kelkheim, Gundelhardtstraße, Freitag, 07.08.2020 bis Sonntag, 09.08.2020,

(däu)Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Sonntag durch einen Lichtschacht in eine Doppelhaushälfte in der Gundelhardtstraße in Kelkheim ein und erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Einbruch in Juwelier, Bad Soden, Kronberger Straße, Montag, 10.08.2020, gegen 04:00 Uhr,

(däu)Am frühen Montagmorgen warf ein bislang unbekannter Täter die Glaseingangstür eines Juweliergeschäftes in der Kronberger Straße in Bad Soden mit einem Stein ein und gelangte so in das Innere des Ladens. Der Langfinger entwendete Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchtete im Anschluss wieder vom Tatort. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

21-jähriges Mädchen geschlagen, Hofheim, Marxheim, Rheingaustraße, Sonntag, 09.08.2020, gegen 06:00 Uhr,

(däu)Am frühen Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde eine junge Hofheimerin in der Rheingaustraße in Marxheim von einem jungen Mann ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt. Der Hintergrund der Tat ist bislang noch unklar. Bei dem Täter soll es sich nach Angaben der Geschädigten um einen ca. 18-22 Jahre alten und ca. 1.80 Meter großen Mann mit blonden Haaren handeln. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Motorrollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt, Hattersheim, Auf der Roos, Freitag, 07.08.2020, gegen 06:45 Uhr,

(däu)Eine 54-jährige Rollerfahrerin wurde am frühen Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Hattersheim leicht verletzt. Ein 26-jähriger Citroen-Fahrer wollte aus einer Stichstraße in die Straße „Auf der Roos“ einbiegen und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Rollerfahrerin. Als diese dem Citroen auswich um eine Kollision zu vermeiden, verlor sie die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad und stürzte. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Meldungen vom Wochenende

Flächenbrand eines Stoppelfeldes, Liederbach am Taunus, Zeilsheimer Weg, 08.08.2020

Am Samstagmittag, den 08.08.2020 kam es im Feld des Zeilsheimer Weges in Liederbach am Taunus zu einem Flächenbrand eines Stoppelfeldes mit einem Umfang von ungefähr fünf Hektar. Die Feuerwehr und Polizei war mit mehreren Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen vor Ort. Hierbei kam es zu Verkehrsbehinderungen, sodass die Höchster Straße in Liederbach am Taunus kurzzeitig vollgesperrt werden musste. Weiterhin musste der Bahnverkehr der HLB in dem Bereich für den Zeitraum der Löscharbeiten eingestellt werden. Für die Löscharbeiten wurde weiterhin ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Nach ungefähr drei Stunden konnte das Feuer gelöscht werden. Es bestand zu keiner Zeit eine akute Gefährdung für Personen oder Gebäude. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus PKW, Bad Soden am Taunus, Weißer Rainpfad, 08.08.2020

In der Nacht vom 07.08.2020 auf den 08.08.2020 kam es zu einem Diebstahl aus einem PKW in der Straße Weißer Rainpfad in Bad Soden am Taunus. Auf unbekannte Art und Weise öffnete der oder die unbekannte(n) Täter das Fahrzeug. Nach dem Diebstahl flüchtete der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9596 – 0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, 08.08.2020

Am Samstagmittag den 08.08.2020 ereignete sich ein Diebstahl einer Geldbörse im Einkaufsgeschäft Tegut in Bad Soden am Taunus. Ein unbekannter Täter entwendete eine Geldbörse samt Inhalt aus einer im Regal abgestellten Handtasche. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9596 – 0 in Verbindung zu setzen.

Rohheitsdelikte

Gefährliche Körperverletzung, Hattersheim, Eichenstraße / Am Baggersee // Tatzeit: 07.08.2020, ca. 22:20 Uhr

Am Baggersee im Hattersheimer Stadtteil Okriftel kam es zu einem Streit, wobei in Folge dessen insgesamt fünf unbekannte Täter auf einen 18- und einen 19-Jährigen einschlugen. Hierfür nutzte ein Täter unter anderem auch einen Teleskopschlagschlagstock. Selbst nach einer Flucht folgten die unbekannten Täter einem der Geschädigten, um weiter auf diesen einzuschlagen. Nachdem die Täter letztlich von weiteren Handlungen abließen, flüchteten diese selbst. Beide Geschädigte erlitten Verletzungen, welche teilweise ambulant versorgt werden mussten. Es liegen folgende Personenbeschreibungen zu den Tätern vor:

alle fünf Personen waren männlich mit südländischen Phänotyp

eine Person besaß gekämmte Haare mit einem Zopf

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.

Eigentumsdelikte

Diebstahl aus PKW, Kelkheim, Frankenallee, Parkplatz „Alte Stadtmitte“ // Tatzeit: 07.08.2020, ca. 18:30 Uhr bis 18:40 Uhr

Ein 29-jähriger Kelkheimer stellte kurzzeitig seinen Ford Edge auf dem Parkplatz ab und befand sich dabei in unmittelbarer Nähe seines PKW. Nichtsdestotrotz muss ein unbekannter Täter die fehlende Aufmerksamkeit des Geschädigten ausgenutzt haben, um über das geöffnete Beifahrerfenster die Geldbörse auf dem dortigen Sitz zu entwenden. Das Portemonnaie wurde im späteren Verlauf aufgefunden und dem Berechtigten wieder übergeben. Dabei musste er feststellen, dass das Bargeld entwendet wurde.

Die Polizeistation Kelkheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06195 – 67490 auf.

Verkehrsdelikte

Verkehrsunfall mit Flucht, Schwalbach a.T., Am Erlenborn // Tatzeit: 07.08.2020, ca. 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Die Geschädigte stellte ihren Hyundai i40 auf dem Parkplatz des Tennisclub Schwalbach ordnungsgemäß ab und entfernte sich anschließend räumlich von der Örtlichkeit. Als sie letztlich zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie Kratzer an der hinteren rechten Tür sowie am hinteren rechten Kotflügel feststellen. Ein Unfallverursacher befand sich nicht mehr an Ort und Stelle, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurde.

Zeugen werden gebeten sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06190-9360-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrt, Hochheim a.M., Friedrich-Ebert-Straße // Tatzeit: 07.08.2020, 22:55 Uhr

Durch aufmerksame Polizeibeamte der Polizeistation Flörsheim konnte im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeiten ein Radfahrer mit einer erheblich auffälligen Fahrweise erkannt werden. Die Beamten beschlossen daher den Radfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, wobei sich kurz darauf der Verdacht erhärtete, dass der 36-jährige Hochheimer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Letztlich ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,67%o, sodass die absolute Fahruntüchtigkeit bei Fahrradfahrern um mehr als ein Promille überschritten wurde. Aufgrund dieser Umstände erfolgte zwecks Blutentnahme die Verbringung des Radfahrers auf die Dienststelle.