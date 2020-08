Lindenberg – Am Freitag, 24.07.2020, wurde bei einem Verkehrsunfall eine Bushaltestelle in der Gemarkung Lindenberg an der B 39 stark beschädigt.

Zuständig für die Instandsetzung des Bushäusels sind weder der LBM, der VRN noch die Verbandsgemeinde, teilten die Behörden mit. Eigentümer ist eine Plakatfirma aus Pirmasens. Das Gebäude soll repariert werden.

