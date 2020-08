Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Erstmeldung 16:30 Uhr: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall auf der K 16 tödlich verletzt

Fuldabrück (ots) – Auf der K 16 ist es am heutigen Montagnachmittag zwischen Fuldabrück-Dörnhagen und Guxhagen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Beamten des Polizeireviers Ost aktuell vom Unfallort berichten, war es gegen 15:30 Uhr aus noch unbekannten Gründen zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw gekommen.

Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Aktuell ist die K 16 zwischen Fuldabrück-Dörnhagen und Guxhagen voll gesperrt.

Unbekannter in Krankenfahrstuhl verursacht Unfall und flüchtet – Zeugen gesucht

Baunatal (ots) – Am Samstagmorgen 08.08.2020 flüchtete ein bislang unbekannter Mann in einem Krankenfahrstuhl von der Unfallstelle in der Baunataler Rudolf-Diesel-Straße, nachdem er dort kurz zuvor unvermittelt auf die Straße gefahren und mit einem Skoda zusammengestoßen war. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 47-jährige Frau aus Kassel mit ihrem Skoda in Richtung Friedrich-Ebert-Allee unterwegs, als in Höhe des Kiosks am “ZOB” plötzlich der Mann im Krankenfahrstuhl über den abgesenkten Bordstein auf die Straße gefahren war.

Die Skodafahrerin bremste sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Nach einem kurzen Gespräch, in dem der Mann in dem motorisierten Rollstuhl behauptete Vorfahrt gehabt zu haben, fuhr er kurzerhand davon. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw der

47-Jährigen beläuft sich auf rund 500 Euro.

Von dem Mann liegt folgende Beschreibung vor:

Etwa 80 Jahre alt, graue Haare, Dreitagebart, trug eine Brille und ein Bascap.

Der Krankenfahrstuhl war vierrädrig, hatte einen roten Rahmen und einen Lenker.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich

bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Verkehrsunfall mit Todesfolge auf der B 251

(ots) – Am 07.08.2020 um 18.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 251, zwischen Habichtswald und Zierenberg, an einem geraden Streckenverlauf mit leichter Steigung.

Ein Motorrad fuhr aus Ehlen kommend in Richtung Burghasungen. Vor ihm fuhr ein Pkw, gefahren von einem 47 Jahre alten Mann aus Calden, der vermutlich nach links in einen Waldweg abbiegen wollte.

In diesem Moment versuchte der Motorradfahrer, ein 28 Jahre alter Mann aus Kassel, den Pkw zu überholen und prallte gegen das Fahrzeug. Bei dem folgenden Sturz zog sich der Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Fahrer und Beifahrer des Pkw blieben unverletzt.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Kassel wurden beide Fahrzeuge sichergestellt, ein Sachverständiger ist mit der Begutachtung des Unfallgeschehens beauftragt.

Der Gesamtschaden wird durch die den Unfall aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen

auf 8.500 EUR geschätzt.

Neben RTW und NAW war auch der Rettungshubschrauber Christoph 7 im Einsatz.

