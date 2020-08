Frankfurt: In “Aktenzeichen XY…ungelöst” am 12.08.2020 – Bewaffneter Raubüberfall auf Geldboten

Frankfurt (ots)-(dr) – Wie den Medien bereits bekannt ist, überfiel am 09. November 2019 ein bewaffneter Mann einen Geldboten am IKEA-Einrichtungshaus in Nieder-Eschbach. Der Überfall wird nun am kommenden Mittwochabend 12.08.2020 in der ZDF-Sendung “Aktenzeichen XY…ungelöst” thematisiert.

Der Täter gelangte damals mit vorgehaltener Waffe an den Geldkoffer eines Geldboten und verletzte diesen bei einem Schusswechsel schwer. Nachdem der Unbekannte zunächst zu Fuß flüchtete setzte er seine Flucht mit einem silberfarbenen Audi fort.

Das Fluchtfahrzeug wurde später im Stadtteil Riedberg brennend in einem Feld aufgefunden.

Nach wie vor sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu der Identität des unbekannten Mannes und seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat für den Sendetag ein Hinweistelefon mit der Rufnummer 069 – 755 51299 eingerichtet.

Frankfurt-Ginnheim: Drogenfund nach Kontrolle

Frankfurt-Ginnheim (ots)-(wie) – Am Montagmorgen 10.08.2020 hat eine Streife des 14.Reviers in der Platenstraße/Ginnheimer Landstraße eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Im Anschluss kam es im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung dann zu einem Drogenfund.

Gegen 03.15 Uhr wurden die 49-jährige Fahrerin eines PKWs und ihr 60-Jähriger Beifahrer kontrolliert. Durch die Polizisten konnte festgestellt werden, dass die 49-Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Weiterhin wurden im Fahrzeug 2,5 Gramm Marihuana und 2,2 Gramm Haschisch aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass die 49-Jährige momentan bei dem 60-Jährigen wohnt.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten dann weitere 58,5 Gramm Haschisch aufgefunden werden.

Gegen die 49-Jährige läuft nun ein Verfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Gegen die 49-Jährige und den 60-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Drei vollstreckte Haftbefehle im Hauptbahnhof

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am vergangenen Wochenende insgesamt 3 Haftbefehle vollstrecken.

Bei Routinekontrollen war den Beamten zuerst eine 35-jährige Frau aus Maintal ins Netz gegangen, die wegen Erschleichen von Leistungen gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Die Staatsanwaltschaften in Darmstadt und Hanau hatten gegen die Frau Haftbefehle erwirkt.

Der Frau folgte dann ein 44-jähriger wohnsitzloser Mann, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt

wegen verschiedener Diebstähle suchte.

Beide Personen wurden nach Eröffnung der Haftbefehle in Haft genommen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen