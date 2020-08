Haßloch: Weiterer Verkehrsunfall auf der L 529

Haßloch – Das dritte Mal an diesem Wochenende wurde die Feuerwehr Haßloch, am heutigen Sonntagmorgen, 09.08.2020, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L529 gerufen.

Um 10:18 alarmierte die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen über Funkmeldeempfänger die Wehrleute, welche auch hier mit vier Fahrzeugen und 22 Kräften ausrückte.

Aus unbekannten Gründen geriet ein Pkw-Fahrer auf gerader Strecke auf das Bankett, schleuderte und überschlug sich anschließend im Straßengraben, wo er auf dem Dach liegen blieb.

Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, waren die zwei Insassen bereits aus dem Fahrzeug geklettert. Die Feuerwehr leitete die Erstversorgung ein und übergab dann die Verletzten an den Rettungsdienst. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Des Weiteren wurde der Brandschutz sichergestellt und die Batterie abgeklemmt. Während der Rettungsarbeiten war die L529, zwischen „Haßloch Süd“ und Bruchhof gesperrt.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Polizeiinspektion Haßloch mit einem Streifenwagen am Unfallort und nahm die Ermittlungen auf.