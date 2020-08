Warmes Wetter zu Kopf gestiegen

Rülzheim (ots) – Am Samstag 08.08.2020. versuchte ein 34-jähriger Mann gegen 17 Uhr in einem Supermarkt in Rülzheim eine Dose Speiseeis zu entwenden. Er steckte die Dose in seine Hosentasche und bezahlte an der Kasse lediglich eine andere Packung Eis. Um von seinem Diebstahl abzulenken, nahm er an der Kasse ein Eis aus der bezahlten Packung und schenkte den Rest der Kassiererin.

Von der Polizei auf sein Motiv angesprochen, konnte er sich den Diebstahl selbst nicht erklären. Er hatte nämlich genügend Bargeld dabei, um das Eis zu bezahlen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Nach Diebstahl Widerstand geleistet

Germersheim (ots) – Am Freitag 07.08.20 versuchte ein 42-jähriger Mann in einem Supermarkt in Sondernheim eine Flasche Alkohol zu entwenden. Weil er den dortigen Parkplatz trotz eines Hausverbots nicht verlassen wollte, wurde die Polizei verständigt.

Auch der Polizei gegenüber verhielt sich der stark alkoholisierte Mann direkt uneinsichtig und aggressiv. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er von den eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich auch durch gezieltes Spucken.

Zusätzlich beleidigte und bedrohte er die Beamten durchgängig.

Den Rest des Tages musste er bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam verbringen.

Unfallflucht und kein Führerschein

Germersheim (ots) – Am Abend des 07.08.20 fuhr ein erst 16-jähriger Jugendlicher mit einem BMW durch Germersheim und wollte am Paradeplatz seitlich einparken. Dabei kollidierte er jedoch mit einem geparkten Fahrzeug.

Es kam zu einem verbalen Streit mit dem Besitzer des geparkten PKWs. Bei diesem Streit wurden auch immer wieder Beleidigungen geäußert. Der Jugendliche flüchtete fußläufig, konnte aber nach kurzer Zeit ermittelt werden. Gegen den Jugendlichen und den Halter des BMW wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Demonstrationen

Kandel (ots) – Das Versammlungsgeschehen am 08.08.2020 vor der Verbandsgemeindeverwaltung in Kandel verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. An der Versammlung des “Frauenbündnisses” nahmen ca. 60 Personen teil, auf Seiten des Bündnisses “Kandel gegen Rechts” waren in der Spitze etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort.

Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Germersheim (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge trug am Samstag 08.08.2020, zur Klärung einer Unfallflucht in der Pater Bruno Moos Straße in Sondernheim bei. Dort hielt ein Paketzusteller kurz am Fahrbahnrand, um ein Paket auszuliefern. In dieser Zeit fuhr ein Fahrzeug zu dicht an dem Postfahrzeug vorbei und riss dessen Außenspiegel ab. Danach fuhr der Fahrer einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Unfallzeuge merkte sich das Kennzeichen, wodurch der Flüchtende schnell ausfindig gemacht wurde. Er muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

Autoreifen zerstochen

Hagenbach (ots) – In der Nacht vom 07.08.2020 auf den 08.08.2020 wurden 4 Reifen an 3 Autos zerstochen, die auf dem Bahnhofsparkplatz in Hagenbach abgestellt waren. Hierdurch dürfte ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden sein.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Sachverhalt bei der Polizei Wörth am Rhein über piwoerth@polizei.rlp.deoder unter 07271 – 92210 mitzuteilen.