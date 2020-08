Mehrere PKW mutwillig beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 06.08.2020 auf 07.08.2020 wurde durch eine bislang unbekannte Person der Außenspiegel eines geparkten PKW in der Hohenzollernstraße abgetreten.

Des Weiteren wurde im Zeitraum 03.08.2020 – 07.08.2020 in der Carl-Clemm-Straße durch einen unbekannten Täter die Beifahrertür an einem geparkten PKW verkratzt.

Dem nicht genug, wurden in der Herrenwaldstraße im Zeitraum 06.08.2020 – 07.08.2020 an zwei geparkten Fahrzeugen die Reifen zerstochen.

Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand auf der Dienststelle

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagnachmittag 08.08.2020 gegen 16:30 Uhr, wurde ein 25-jähriger Mannheimer in der Wittelsbachstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann erheblich betrunken war. Aufgrund der Entnahme einer Blutprobe und weiterer Folgemaßnahmen wurde er auf die nahe gelegene Polizeidienststelle mitgenommen.

Nach der Durchführung der Maßnahmen wollte der 25-jährige die Dienststelle trotz mehrmaliger Aufforderung nicht verlassen, weshalb ihm ein Platzverweis für die Dienststelle ausgesprochen wurde. Bei dem Versuch, ihn hinauszubegleiten, leistete er dann Widerstand. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Betrunkener randaliert an Tankstelle und verletzt zwei Polizisten

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Samstagmorgen 08.08.2020 gegen 02:30 Uhr, randalierte ein alkoholisierter 27-jähriger Mann auf dem Tankstellengelände der ARAL-Tankstelle in der Heinigstraße. Der Mann schlug mehrere Glasflaschen auf dem Boden auf und belästigte die Kunden und Mitarbeiter der Tankstelle.

Bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der Mann weiterhin sehr aggressiv und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien, weshalb er in den polizeilichen Gewahrsam verbracht wurde. Auch dort beruhigte sich der Mann nicht und trat nach den Polizeibeamten. Hierbei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte.

Scheiben bei zwei Fahrzeugen eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Freitag 07.08.2020, 20:00 Uhr und Samstag 08.08.2020, 08:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter bei einem roten Seat Altea und einem weißen Ford Fiesta die Scheiben ein. Hierbei wurde nichts gestohlen. Beide Fahrzeuge parkten in unmittelbarer Nähe zueinander in der Rheinuferstraße und der Roonstraße.

Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621-963-2122.

PKW entwendet

Ludwigshafen (ots) – Am 07.08.2020 gegen 11:00 Uhr, wurde durch eine bis dato unbekannte männliche Person von einem Autohandel in der Industriestraße 46 ein PKW Audi A4 mit roten Händlerkennzeichen entwendet. Der PKW wurde mit steckendem Zündschlüssel kurzzeitig aus den Augen gelassen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, braune Haare (Irokesenschnitt), beide Unterarme tätowiert.

Der PKW hat einen Verkaufswert von ca. 1.600 Euro.

Einbruch in Firma

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht vom 06.08.2020 auf 07.08.2020 gelangten unbekannte Täter durch Überklettern eines Zauns und Aufhebeln eines Fensters auf das Gelände bzw. in das Gebäude einer Firma in der Industriestraße. Was genau entwendet wurde und welchen Wert diese Gegenstände haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Kennzeichen entwendet

Ludwigshafen (ots) – Bislang unbekannter Täter entwendeten in der Nacht vom 06.08.2020 auf 07.08.2020 an einem geparkten PKW in der Platenstraße das hintere Kennzeichen. Da bei dem Fahrzeug vor Kurzem die Hauptuntersuchung gemacht worden war, könnten es die Täter auf die angebrachte Plakette abgesehen haben.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am 07.08.2020 gegen 22:30 Uhr, fiel einer Polizeistreife im Brüsseler Ring ein Motorroller auf, an welchem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots) – Am 07.08.2020 kam es gegen 15:00 Uhr in der Weiherstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde.

Hierbei bremste ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein sein Fahrzeug ab, um nach links in den Strandweg einzubiegen. Dies bemerkte die 61-jährige Rollerfahrerin zu spät und fuhr aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands auf den PKW auf. Die 61-Jährige verletzte sich dabei leicht und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Einbruchsalarm in Postbankfiliale – Täterfestnahme

Ludwigshafen (ots) Am frühen Sonntagmorgen 09.08.2020 um 01:50 Uhr ging ein Einbruchalarm in der Postbankfiliale, Ernst-Boehe-Straße ein. Durch die unmittelbar am Objekt eintreffenden Streifen konnten in dem Objekt drei beschuldigte Männer im Alter von 35 und 36 Jahren auf frischer Tat dabei ertappt werden, wie sie versuchten mit Werkzeugen einen Geldautomaten aufzuhebeln.

Bei Erblicken der Polizisten flüchteten die Männer zunächst in ein naheliegendes Gebüsch, konnten dort jedoch widerstandslos festgenommen werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf die Polizeidienststelle verbracht. Gegen sie wird wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl ermittelt.