Kinder räumen ihr Zimmer auf

Speyer (ots) – Am Samstagnachmittag 08.08.2020 wurde der Polizei in Speyer mitgeteilt, dass aus einem Fenster in der Karmeliterstraße Gegenstände auf den Gehweg geworfen werden. Eine Streife konnte schließlich die betreffende Wohnung ausmachen.

Das hier wohnende junge Paar war im Begriff gemeinsam mit den drei Kindern im Alter von 3-6 Jahren das Zimmer aufzuräumen. Dies nahm eines der Kinder offenbar zu genau und entsorgte einige seiner Spielsachen aus dem Fenster nach unten.

Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Mit den Eltern wurde vereinbart nun besser die Fenster zu schließen und sich dem weggeworfenen Spielzeug auf dem Gehweg anzunehmen.

Exhibitionist nicht um Ausreden verlegen

Speyer (ots) – Eine Begegnung der unangenehmen Art hatte am Freitagvormittag gegen 09.30 Uhr eine 33-jährige Frau als sie auf dem Domplatz spazieren ging. Hier wurde sie von einem Mann angesprochen und als sie sich zu ihm umdrehte entblößte dieser unmittelbar sein Geschlechtsteil.

Bei einer sofortigen Fahndung konnte der 36-jährige Beschuldigte aufgrund der Personenbeschreibung von einer Streife im Innenstadtbereich angetroffen werden. Dieser räumte den Vorfall ein, bezeichnete diesen aber als Missgeschick. Demnach sei ihm just in dieser Situation seine Mundmaske zu Boden gefallen und als er sich nach dieser bücken wollte wäre ihm die Hose heruntergerutscht.

Er wurde als Beschuldigter im Strafverfahren belehrt und ihm ein Platzverweis erteilt.

Vorfahrt missachtet

Speyer (ots) – 06.08.2020, 18:15 Uhr – Eine 80-jährige Opel-Fahrerin aus Neu-Bamberg missachtet gestern an der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße /Karl-Spindler-Straße die Vorfahrt einer 50-jährigen BMW-Fahrerin aus Römerberg. Dies hatte zur Folge, dass der Opel während des Linksabbiegens aus der Karl-Spindler-Straße in Richtung Kreuzung Rauschendes Wasser mit dem von links kommenden BMW kollidierte. Die Römerbergerin konnte trotz Ausweichens nach links den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Das Fahrzeug der Geschädigten wurde bei dem Unfall derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Während der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Friedrich-Ebert-Straße gesperrt werden.