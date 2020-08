Verkehrsunfall mit Flucht

Hochstadt (ots) – Eine beschädigte Heckscheibe und ein Sachschaden von etwa 500 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitag 07.08.2020 gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarktes in Hochstadt zugetragen hat. Nach bisherigen Ermittlungen stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit einem Pritschenwagen, beim rückwärts ausparken mit der Ladefläche gegen die Heckscheibe des Unfallgegners und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden – Zeugenaufruf

Hainfeld (ots) – Am 07.08.2020 in der Zeit von 10-14 Uhr kam es Am Schloßberg 13, zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor.

Es entstand ein Fremdschaden in einer Höhe von etwa 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Bergzabern (ots) Am Samstagnachmittag 08.08.2020 gegen 16.00 Uhr, übersah eine 30-jährige PKW-Fahrerin beim rückwärts Ausfahren aus einem Feldweg in der Kurfürstenstraße in Bad Bergzabern ein vorbeifahrendes Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin feststellen.

Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort diesen Verdacht bestätigte, musste die Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes strafrechtliches Verfahren wurde eingeleitet.

Bediendisplay eines E-Bikes entwendet

Steinfeld (ots) – Am Samstag 08.08.2020 zwischen 18.45 Uhr und 19.00 Uhr, nutzte ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der alten Landstraße in Steinfeld den Einkauf einer Fahrradfahrerin aus. Der Mann entwendete von dem ordnungsgemäß abgestellten und verschlossenen Pedelec das Bediendisplay. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.