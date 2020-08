Neustadt: Kein Wolfsgeheul 2020 – Burgbeleuchtung dennoch möglich

Neustadt an der Weinstraße – Im Jahr 2020 wird auf der Wolfsburg kein Wolfsgeheul stattfinden. Diese Entscheidung trafen Die Waldschatten Wald-Wanderverein e.V. schweren Herzens vergangenen Donnerstag bei einem Treffen der Planungsgruppe.

„Zum einen sehen wir uns mit einem großen Mehraufwand durch Hygiene Auflagen der Coronamaßnahmen konfrontiert. Durch die Begrenzung der Personenzahl hätten wir das Fest als geschlossene Veranstaltung durchführen müssen. Das entspricht nicht dem Charakter des Wolfsgeheuls, das keine exklusive Feier sein soll, sondern eine Burgbeleuchtung mit Speis und Trank für Jedermann und -frau.

Zum Anderen sehen wir uns als Veranstalter in einer verantwortungsvollen Rolle. Wir möchten unsere Gäste und unsere ehrenamtlichen Helfer/innen schützen. Zudem möchten wir lieber ein positives Vorbild, als ein schlechtes Beispiel sein. Dem Planungsteam fiel die Entscheidung schwer, denn auch uns juckte es in den Fingern, dieses einzigartige Event, nachdem bereits das Burgfest ausfallen musste, wieder durchzuführen. Am Ende überwogen jedoch die Vernunft.

Damit in dieser besonderen Zeit zumindest ein Licht der Hoffnung erstrahlt, werden wir ein „stilles Wolfsgeheul“ inszenieren. Am Abend des 12. September wird die Wolfsburg von uns in bunten Farben illuminiert. Es wird vor Ort aber keine Musik geben und keine Bewirtung. So kann die Burg mit sicherem Abstand vom Tal aus bewundert werden. Mit den bunten Lichtern wollen wir einen Trost über die ausgefallenen Feierlichkeiten bieten. (Der Innenhof wird nicht beleuchtet, das heißt ein Aufstieg zur Burg lohnt sich nicht).

Da wir dieses Jahr keine Einnahmen aus der Veranstaltung erzielen werden, möchten wir an dieser Stelle, um Spenden bitten, um die Illumination zu ermöglichen. Spenden mit dem Verwendungszweck „Wolfsgeheul“ können an unser Vereinskonto gerichtet werden.

Sparkasse Rhein-Haardt

IBAN: DE18 5465 1240 0005 5332 60

Wir hoffen inständig nächstes Jahr wieder unser volles Programm, bestehend aus Wolfsburgfest und Wolfsgeheul anbieten zu können und zwar im alt bekannten Flair. Dafür müssen wir aber heute bereits den Grundstein legen und uns in Zurückhaltung üben.“