Mannheim: Capitol startet im September 2020 mit verändertem Saalplan und verändertem Spielplan in die neue Spielzeit

Mannheim – Nach reiflicher Überlegung hat sich das Capitol Mannheim entschlossen, den Spielplan im September und Oktober 2020 den momentan noch geltenden Distanzbestimmungen laut der Corona Verordnung der Landesregierung anzupassen.

„Das bedeutet wir starten leider nicht mit normalem Saalplan, sondern mit einem veränderten Corona Saalplan in die Spielzeit. Einige Veranstaltungen sind mit einer reduzierten Zahl an Plätzen nicht durchzuführen, diese werden verlegt. Andere Veranstaltungen gehen mit dem neuen Saalplan neu in den Verkauf, hier müssen die Karten umgetauscht werden.“

Quasi alle Veranstaltungen aus dem Casino finden nun im Capitol Saal statt – auch hier gilt: Karten müssen zwingend umgetauscht werden. Karten werden nach dem neuen Saalplan vergeben, der alte Sitzplatz ist so leider nicht zu garantieren. Darüber hinaus hat das Capitol Mannheim noch ein paar neue Veranstaltungen im Angebot. Vorverkaufsstart für die neuen Veranstaltungen und Kartenumtausch für schon bestehende Veranstaltungen ist ab dem 04. August 2020 möglich.

„Informieren Sie sich auf der Homepage www.capitol-mannheim.de, was bei Ihrer Veranstaltung zu tun ist. Beim Spielplan können Sie oben auswählen, ob sie sich alle Veranstaltungen anzeigen lassen oder nur die abgesagten/verlegten Veranstaltungen oder nur die stattfindenden Veranstaltungen. Das soll den Gästen die Übersicht erleichtern.“

Kulturveranstaltungen brauchen Vorlauf, brauchen Aufmerksamkeit, Werbung und Planungssicherheit. Die Veranstalter müssen etwa 6 Wochen vor den Veranstaltungen wissen, was auf sie und ihre Gäste zukommt, sonst können nicht wie gewohnt die hohen Ansprüche an die Veranstaltungen garantiert werden. Deshalb hat sich das Capitol jetzt für die Monate September und Oktober entschieden. Die Entscheidung, was mit den November Veranstaltungen geschieht, werden Mitte September getroffen, für die Veranstaltungen im Dezember bis Mitte Oktober.

„Wir wissen, dass das für uns alle Flexibilität und Ausdauer bedeutet. Bleiben Sie uns trotzdem gewogen und solidarisch! Wir sehen uns im Capitol!“

Welche Regeln bei einem Besuch im Capitol zu beachten sind, finden Sie hier.

Auch die Capitol macht Mut Kampagne geht weiter. Wir brauchen weiterhin Ihre Unterstützung. Wie Sie uns helfen können, lesen Sie hier!