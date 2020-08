Maite Kelly – 2020! Die Zusatztour: Liebe lohnt sich – Tourneeverlegung

Neuer Konzerttermin in Mannheim: 29.01.2022 - SAP Arena

Bayreuth / Berlin – Bedingt durch die aktuelle Lage und der damit verbundenen Verlängerung des Veranstaltungsverbots in Deutschland, müssen die im September und Oktober 2020 geplanten Termine der „Maite Kelly – Live 2020! Die Zusatztour: Liebe lohnt sich“ verlegt werden. Diese wird in den Winter 2021/Frühjahr 2022 verlegt und zudem noch einen neuen Tourtitel tragen, der neugierig macht auf das was kommt: „Maite Kelly – Die Neue Show! Live 2021/22 – Die Tour zum neuen Album“.

Wir hoffen, dass wir mit der Verschiebung allen Besuchern mehr Planungssicherheit und einen unbeschwerten Konzertbesuch ermöglichen können. Zugleich und umso mehr freuen wir uns, weitere neue Tour-Stopps ankündigen zu dürfen: Jetzt können sich auch Maite Kelly-Fans in Oberhausen, Mannheim, Hannover, Magdeburg, Fulda, Suhl, Kempten und Wien über einen Konzertbesuch in ihrer Stadt freuen.

Die Tickets der „Maite Kelly – Live 2020! Die Zusatztour: Liebe lohnt sich“-Tour behalten für alle Ersatztermine ihre Gültigkeit. Tickets für die neuen acht Termine sind ab sofort bei www.eventim.de/artist/maite-kelly erhältlich.

DIE NEUE SHOW! Live 2021/22

MAITE KELLY

Die Tour zum neuen Album

Alle Ersatztermine im Überblick:

30.10.2021, Dresden, Messe (verschoben vom 03.10.2020)

21.01.2022, Zwickau, Stadthalle (verschoben vom 04.10.2020)

22.01.2022, Leipzig, Quarterback Arena (verschoben vom 05.10.2020)

23.01.2022, Erfurt, Messe (verschoben vom 07.10.2020)

25.01.2022, Hamburg, Barclaycard Arena (verschoben vom 27.09.2020)

27.01.2022, Dortmund, Westfalenhalle (verschoben vom 26.09.2020)

30.01.2022, Frankfurt, Jahrhunderthalle (verschoben vom 12.10.2020)

01.02.2022, Ludwigsburg, MHP Arena (verschoben vom 11.10.2020)

02.01.2022, Köln, LANXESS Arena (verschoben vom 08.10.2020)

03.02.2022, Trier, Arena (verschoben vom 09.10.2020)

09.02.2022, Cottbus, Stadthalle (verschoben vom 30.09.2020)

10.02.2022, Rostock, Stadthalle (verschoben vom 29.09.2020)

11.02.2022, Berlin, Mercedes-Benz Arena (verschoben vom 01.10.2020)

Neue Konzerttermine:

29.10.2021, Suhl, CCS

01.11.2021, Fulda, Kongresse-und Kulturzentrum

02.11.2021, Magdeburg, GETEC Arena

03.11.2021, Oberhausen, König-Pilsener-Arena

26.01.2022, Hannover, Swiss Life Hall

29.01.2022, Mannheim, SAP Arena

06.02.2022, Kempten, BigBox

07.02.2022, AT-Wien, Stadthalle, HalleF

Tickets behalten für die jeweiligen Ersatztermine ihre Gültigkeit. Weitere Informationen, auch zur Gutscheinlösung, finden Sie unter www.semmel.de/corona.