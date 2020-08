Speyer: Familienkonzert mit Familie Eichhorn und dem KKO am 30. August 2020

Speyer – Zusammen mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester spielen Alexia und Friedemann Eichhorn mit ihrem zehnjährigen Sohn Justus ein besonderes Konzert.

Justus hat zahlreiche Klavierwettbewerbe gewonnen, darunter den 1. Preis im Bechstein Wettbewerb Berlin. Er ist Jungstudent bei Prof. Grigory Gruzman an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar und gab im März 2020 sein Orchesterdebüt mit der Vogtland Philharmonie.

Friedemann Eichhorn, aufgewachsen in Speyer, konzertiert als Geiger in internationalen Musikzentren und lehrt als Professor an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Er veröffentlichte über 30 CD-Aufnahmen.

Alexia Eichhorn bekleidete Konzertmeisterpositionen bei den Stuttgarter Philharmonikern und Hofer Sinfonikern. Sie lehrt an der Hochschule in Weimar und gastiert als Geigerin und Bratschistin auf renommierten Festivals.

Seit mehr als 60 Jahren ist das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) fester Bestandteil des Musiklebens der Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit den Meisterkonzerten der Pfälzischen Musikgesellschaft statt, die alljährlich im Historischen Rathaus stattfinden.

Friedemann Eichhorn, Leitung und Violine

Alexia Eichhorn, Violine und Viola

Justus Eichhorn, Klavier

Kurpfälzisches Kammerorchester

Sonntag, 30. August 2020, 12 Uhr

Dreifaltigkeitskirche Speyer

Einlass: 11.30 Uhr

Programm:

Vivaldi Konzert für 2 Violinen a-Moll RV 522

Vivaldi Der Sommer aus den 4 Jahreszeiten RV 315

Telemann Violakonzert G-Dur TWV 51:G9

Haydn Klavierkonzert D-Dur Hob. XVIII:11

Vorverkauf: 12 EUR/8 EUR Tourist-Information der Stadt Speyer, Maximilianstraße 13,

Tel. (06232) 14-2392, www.reservix.de sowie alle Reservix-Vorverkaufsstellen.