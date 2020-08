Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Wieder zwei E-Scooter ohne Versicherung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Über alle mögliche Konsequenzen, die das Fahren ohne Versicherungsschutz mit sich bringen kann, scheinen sich einige Fahrzeugführer nicht im Klaren zu sein. Denn auch am 06.08.20 mussten wieder zwei E-Scooter-Fahrer Kontrollen unterzogen werden, weil das notwendige Versicherungskennzeichen fehlte. Gegen 18:00 Uhr war ein 21-jähriger in der Friedrichstraße und um 20:30 Uhr ein 22-jähriger Neustadter auffällig. Im Rahmen der Kontrollen wurden sie nicht nur über die eingeleiteten Strafverfahren aufgeklärt, sondern auch über die auf sie möglicherweise zukommenden Kosten im Falle eines (mit-)verschuldeten Verkehrsunfalls – ziemlich übel in Relation zu der Höhe der Versicherungsbeiträge.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots) – Am 06.08.2020 kam es gegen 09:40 Uhr in Haßloch, Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher. Der Geschädigte parkte seinen PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Der unbekannte, flüchtige Unfallverursacher befuhr die Bahnhofstraße in nördlicher Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache streifte er den geparkten PKW und verursachte Sachschaden an der gesamten linken Flanke. Es konnte Spurenmaterial gesichert werden. Beim unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Mercedes CLK Coupe oder Cabrio, Farbe dunkelblau-metallic. Eine Beschreibung des Fahrers liegt vor.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, 06.08.2020 stellte ein Autofahrer seinen grauen Peugeot um 13.00 Uhr vor einer Bäckerei in der Bruchstraße 2 zum Parken ab. Als er nach 20 Minuten zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass die linke Fahrzeugseite zerkratzt war. Der Schaden dürfte beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Möglicherweise handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen BMW 3 Touring, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist. Personen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem BMW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit Voll- und anschließender Teilsperrung der Autobahn 6

Grünstadt – BAB6 (ots) – Am Freitag, 07.08.2020, kam es gegen 15.00 Uhr auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Grünstadt in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall aufgrund dessen anfangs eine Vollsperrung durchgeführt werden musste. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Ludwigshafen befuhr mit seinem Audi A4 die BAB6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. An dem Fahrzeug hatte der Mann einen 750kg-Anhänger befestigt. In Höhe der Anschlussstelle Grünstadt löste sich der Anhänger vermutlich aufgrund nicht korrekter Befestigung vom Fahrzeug und schlitterte über die komplette Fahrbahn. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Dürkheim konnte dem Anhänger mit seinem Peugeot 207 zwar noch ausweichen, kollidierte aufgrund des Ausweichmanövers jedoch mit der Leitplanke. Die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern war anschließend für circa 30 Minuten vollgesperrt. Die Teilsperrung dauert noch an, da aufgrund von Trümmerteilen nur ein Fahrstreifen befahrbar ist. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. An dem Anhänger, als auch an dem Peugeot 207 entstanden Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei circa 6000-7000 Euro liegen.