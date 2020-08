Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 07.08.2020 gegen 19:30 Uhr wurde eine 21jährige Pkw-Fahrerin in Haßloch im Industriegebiet „Nord“ im Kurvenbereich eines Schnellrestaurants durch einen bisher unbekannten Pkw-Fahrer im Kurvenbereich geschnitten. Durch ein Ausweichmanöver verlor sie dann die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte von der Fahrbahn über mehrere Bordsteinbegrenzungen auf einen Parkplatz, dabei prallte Sie noch gegen einen dort stehenden Baum. Ihr Pkw wurde dabei totalbeschädigt, die Schadenshöhe wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Verletzungen erlitt Sie glücklicherweise nicht. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Haßloch, Holidayparkstraße (ots) – In der Nacht vom 07.08. auf den 08.08.2020, gegen 00:30 Uhr, kam es auf der Holidayparkstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW Fahrer überholte ein anderes Fahrzeug ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der entgegenkommende PKW (BMW) musste ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung B39. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort. Der Fahrer des BMW zog sich leichte Verletzungen zu. Vom unfallverursachenden Fahrzeug ist bekannt, dass es sich um einen dunklen PKW mit Stufenheck sowie Xenon- oder LED Beleuchtung handeln soll. Gegen den flüchtigen PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch.

Haßloch: E-Scooter-Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 07.08.2020 gegen 19:00 Uhr wurde auf der Westrandstraße ein 18jähriger E-Scooter-Fahrer durch eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Beamten eine Beeinflussung des Fahrers durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Bei einer anschließend Durchsuchung der Person konnte noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Haßloch: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Haßloch/Pfalz (ots) – Am 07.08.2020 gegen 20:16 Uhr touchierte ein 26jähriger Transporterfahrer auf dem Parkplatz des Naturfreundehaus in Haßloch beim Rückwärtsfahren einen dort geparkten Pkw und beschädigte diesen. Beim Fahrer des Transporters konnte durch die aufnehmende Streife vor Ort ein Atemalkoholwert von 2,26 Promille festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.