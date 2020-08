Darmstadt-Dieburg

Kind im Auto eingesperrt – Schnelle Hilfe durch Feuerwehr und Polizei

Griesheim (ots) – Die Griesheimer Feuerwehr und Polizei konnten am Freitagmittag (7.8.), gegen 13.10 Uhr, in der Wilhelm-Leuschner-Straße einer Mutter und ihrem 3 Monate altem Kind helfen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die Fahrzeugführerin versehentlich ihren Schlüssel im Wagen liegen lassen, woraufhin sich das Fahrzeug verschloss. Da sich das Kind noch auf dem Rücksitz befand, alarmierte die besorgte Mutter umgehend die Einsatzkräfte.

Mithilfe der Feuerwehr konnte eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und das Kind befreit werden. Vorsorglich begab sich die Mutter mit ihrem Säugling ins Krankenhaus.

Polizei sucht öffentlich nach vermissten 60-Jährigen – Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Die Polizei in Darmstadt sucht jetzt öffentlich nach dem 60 Jahre alten Hassan Ali H. aus Alsbach, der seit dem 1. Juli vermisst wird. Herr H. wurde an diesem Tag zuletzt von seinen Betreuern im Seniorenheim am Nachmittag gesehen. Seitdem fehlt von dem 60-Jährigen jede Spur. Weitere Anhaltspunkte zu möglichen Aufenthaltsorten liegen derzeit nicht vor.

Herr H. ist circa 1,76 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Der 60-Jährige ist dunkelhäutig und hat sehr kurze schwarze Haare. Am Tag seines Verschwindens trug er eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt.

Am Freitagmittag (7.8.) wurde das angrenzende Waldgebiet rund um die Seniorenresidenz von einem Polizeihubschrauber auf der Suche nach dem Vermissten abgeflogen. Auch wurde zu Fuß das betreffende Gebiet abgelaufen. Die Suche führte bislang nicht zum gewünschten Erfolg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte der 60-Jährige orientierungslos sein. Aufgrund einer Beeinträchtigung hat Herr H. Probleme sich sprachlich auszudrücken. Wer Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Kriminelles Treiben von Bewohner bemerkt

Babenhausen-Hergershausen (ots) – Als sich ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag (7.8.) an einer Garagentür in der Straße “Hinterm See” zu schaffen machte, bemerkte der Anwohner das Treiben des Kriminellen, woraufhin dieser flüchtete.

Vermutlich durch den verursachten Lärm, begab sich der Anwohner gegen 2.55 Uhr zur Garage seines Anwesens. Dort traf er auf einen unbekannten Mann, der nach derzeitigem Kenntnisstand die Tür zur Garage aufgehebelt haben soll. Von dem Bewohner bei seiner Tatausführung gestört, flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Seegartenweg und Bahnhofstraße. Im Anschluss stellte der Anwohner fest, dass sein grau-oranges Fahrrad der Marke Cube entwendet wurde. Ob der Flüchtige bei seiner Tat von weiteren Unbekannten unterstützt wurde und diese das Bike entwendeten, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Flüchtige wird als 1,75 Meter groß beschrieben. Außerdem soll er eine dunkle lange Jacke, ein dunkles Halstuch sowie ein weißes Blouson getragen haben. Auch eine dunkle Kappe soll er aufgehabt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Fahrrads oder des Flüchtigen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

Darmstadt

Kontrolle in Tiefgaragenabgängen Zivilfahnder nehmen 3 Personen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Zivilfahnder der Polizei in Darmstadt haben am Donnerstagmittag (06.08.) zwei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Bei ihnen hatten sie zuvor Rauschgift sichergestellt. Gegen 12.30 Uhr führten die Beamten Kontrollen in Tiefgaragenabgängen am Friedensplatz und Karolinenplatz durch. An einem Notausgang zum Karolinenplatz trafen sie auf eine fünfköpfige Gruppe.

Es folgte die Überprüfung und Durchsuchung, in dessen Zuge bei zwei 31 und 30 Jahre alten Männern und einer 34-Jährigen Kleinstmengen Heroin beschlagnahmt wurde. Die Zivilpolizisten nahmen die Ertappten vorläufig fest und erstatteten Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Groß-Gerau

Unbekannter rollt Betonpoller in Fahrspur

Groß-Gerau (ots) – Vermutlich im Laufe der Nacht zum 06.08.2020 wurde durch eine bislang unbekannte Person im Bereich des Marktplatzes/Darmstädter Straße, ein sechseckiger etwa 100 Kilogramm schwerer Betonpoller in die Fahrspur zum Marktplatz gerollt. Gegen 16:20 Uhr stieß dann eine 58-jährige Autofahrerin aus Groß-Gerau mit ihrem PKW gegen dieses Hindernis und beschädigte sich dabei das Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand Schaden von etwa 5.000 EUR.

Bislang steht nicht fest, durch welche Person dieses Hindernis bereitet wurde. Die Polizei Groß-Gerau hat ein Verfahren wegen Verdacht auf gefährlichen Eingriff in der Straßenverkehr eingeleitet und bittet nun um Hinweise auf den Verursacher. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06152 / 1750 bzw. per mail:pst-gg@ppsh.de melden.

Unter Kokaineinfluss am Steuer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine 26-jährige Autofahrerin stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf in der Nacht zum Freitag (07.08.) gegen 1.30 Uhr, in der Schwarzwaldstraße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Die 26-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gasflasche gerät in Brand

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zeugen meldeten am Freitagmittag (7.8.) gegen 14.50 Uhr, der Polizei einen Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Hahn-Straße.

Ersten Erkenntnisse zufolge soll dem Feuer eine Explosion vorausgegangen sein. Neben vier Polizeistreifen, den Feuerwehren aus Mörfelden und Walldorf, begaben sich umgehend die Besatzungen von vier Rettungswägen und einem Notarzt zum Einsatzort. Das Feuer konnte durch die Wehren schnell gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll eine Gasflasche im Außenbereich des Wohnhauses gebrannt haben. Ersten Ermittlungen zufolge wurde hierbei niemand verletzt und das Gebäude nicht beschädigt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit an. Während der Einsatzmaßnahmen waren die Zufahrtsstraßen zum Wohnhaus gesperrt.

Kreis Bergstraße

Motorradfahrer stürzt auf der Landesstraße 535 – Polizei sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots) – Glück im Unglück hatte am Donnerstagnachmittag (6.8.) ein 51 Jahre alter Motorradfahrer, der auf der Landesstraße 535 in der Höhe eines Parkplatzes zwischen Siedelsbrunn und Kreidacher Höhe gestürzt war. Der Mann aus Weinheim wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, das er kurze Zeit später wieder verlassen konnte.

Die Polizei in Wald-Michelbach sucht für die Unfallermittlung noch weitere Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt gegen 16.45 Uhr, auf dem Streckenabschnitt unterwegs waren.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 51-Jährige auf einer schwarzen Yamaha hinter einem weißen Lieferwagen in Richtung Kreidacher Höhe. Aufgrund des Verkehrsaufkommens bremste der 27 Jahre alte Lieferwagenfahrer seinen Daimler Vito ab. Der Zweiradfahrer erkannte die Situation zu spät und stürzte infolge der eingeleiteten Vollbremsung. Das Motorrad rutschte über die Gegenfahrbahn und beschädigte dabei einen entgegenkommenden Peugeot aus dem Gorxheimertal. Der Gestürzte selbst verblieb in seinem Fahrstreifen. Das fahruntüchtige Motorrad wurde abgeschleppt. Der Schaden am Motorrad und Peugeot wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Die Unfallstelle war zwischen 17 Uhr und 17.45 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr staute sich bis Siedelsbrunn und in der entgegengesetzten Richtung bis zur Kreidache Höhe zurück. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen sowie die Feuerwehren aus Siedelsbrunn und Wald-Michelbach mit zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz.

Die Polizeistation Wald-Michelbach ist für Unfallzeugen unter der Rufnummer 06207 / 94050 zu erreichen.

Geparkten Pkw beschädigt – Unfallzeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Dienstag 04.08. zwischen 13.00 und 14.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Fabrikstraße in Bensheim einen geparkten PKW.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Verursacher, eventuell mit Fahrradgepäckträger, gegen einen schwarzen Opel Corsa, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstanden ist. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251-84680 entgegen.

Keine Beute für falsche Polizisten

Mörlenbach (ots) – Auf der Suche nach Menschen, die die Betrugsmasche des falschen Polizisten noch nicht kennen, versuchten Betrüger im Laufe des Donnerstags (6.8.) ihr Glück in Mörlenbach. Die Angerufenen ließen sich jedoch nicht von den falschen Polizisten täuschen. Niemand nahm die Geschichten, wie die der festgenommenen Rumänenbande, ernst. Schnell wurden die Gespräche beendet und niemand wurde um sein Erspartes gebracht.

Die echte Polizei warnt immer wieder vor solchen Anrufen, wohl wissend, dass Kriminelle in zeitlichen Abständen die Telefonbücher wieder abtelefonieren werden. Die Geschichten ähneln sich. Im Kern geht es darum, dass Sie dazu gebracht werden sollen, fremden Personen Geld und Schmuck zu überlassen oder die Sachen an einer Stelle zu deponieren. Spätestens dann sollten alle Alarmglocken schrillen!

Gehen Sie auf keinen Fall auf solche Forderungen ein! Am besten beenden Sie sofort das Telefonat und informieren Ihre örtliche Polizei.

Zeugen nach zahlreichen Sachbeschädigungen gesucht

Birkenau-Reisen (ots) – Sachschäden in Höhe von mindestens 50.000 Euro wurden am Dienstag (4.8.) an Autos und einem Verkehrsspiegel in Birkenau-Reisen festgestellt. Bislang haben sich 20 Autobesitzer, die ihre Fahrzeuge in der Neugasse und der Odenwaldstraße abgestellt hatten, bei der Polizei gemeldet. Mit Gegenständen zerkratzten die Täter die Lackschichten der Autos. Weiterhin wurde ein Verkehrsspiegel auf der Hauptstraße, Höhe Amselhof, zwischen Birkenau und Reisen eingeschlagen. Die Taten können bis zum letzten Wochenende (1.8.) zurückliegen.

Einem Zeugen fielen Dienstagnacht vier bis sechs Jugendliche in der Neugasse auf. Einer von ihnen wurde “Erik” gerufen. Ein anderer Jugendlicher trug eine weiß/ schwarze Camouflage-Jacke.

Die Polizei hofft, dass sich die Jugendlichen melden, um zur Aufklärung der Sachverhalte beizutragen. Wer darüber hinaus Hinweise zu den Verursachern der Schäden geben kann, meldet sich bitte bei den Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

