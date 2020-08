Illegal Müllentsorgung – Polizei bittet um Hinweise (Siehe Foto)

Marburg (ots) – Zwar hat sich der Verantwortliche eine entsprechende Kunststofffolie besorgt und die wohl asbesthaltigen Dachplatten darin verpackt, aber dann hat er es zusammen mit weiterem Müll einfach im Wald in der Nähe des Partikelzentrums/Fernheizwerk abgelagert. Die Polizei ermittelt wegen einer Umweltstraftat und erhofft sich aufgrund von markanten Auffälligkeiten bei dem Abfall Hinweise auf die Herkunft und damit Ansätze zur Ermittlung des Verursachers.

Mitarbeiter der Universität fanden den Müll am Mittwoch 05.08.2020 gegen 08:40 Uhr. Auffällig ist die für solche Abfälle vorgesehene Kunststofffolie mit vor Asbest warnenden Aufschriften und Klebeband. Weiterhin markant sind die gefundenen hellgrünen Wandfliesen.

Der Umweltermittler der Polizeistation Marburg bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat bei Renovierungs- oder Abrissarbeiten das Verpacken von Dachplatten in eine solche Folie gesehen? Woher stammen diese auffälligen hellgrünen Fliesen? Wo wurden diese offenbar abgeschlagen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Steinperf – Vandalismus auf dem Friedhof

(ots) – Nachdem sich mehrere Bürger wegen beschädigter Gräber an die Gemeinde wandten, informierte diese die Polizei. Möglicherweise in der vergangenen Woche bis heute, eine genaue Tatzeit steht nicht fest, beschädigten Unbekannte die Steinumrandungen mehrerer Gräber, warfen Grabsteine um und stahlen in zumindest jetzt bereits einem bekannten Fall auch den Grabschmuck.

Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Niederwalgern – Schwarzen Audi A6 aufgebrochen

(ots) – Aus der Mittelkonsole das Portemonnaie und aus dem Aschenbecher das Kleingeld – das ist die Beute nach einem Einbruch in einen schwarzen Audi A6. Der Kombi stand zur Tatzeit von Mittwoch auf Donnerstag, 06. August, zwischen 19.30 und 04.30 Uhr im Wendehammer der Straße Am Schloßgarten. Der Täter griff schnell zu und durchsuchte seine Beute auf der Flucht. Alles bis auf das Bargeld und die EC-Karte warf er ein paar Straßen weiter weg.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Freier Oberkörper zeigt Hakenkreuz

(ots) – § 86a Strafgesetzbuch regelt die Strafbarkeit beim Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer gemäß Ziffer 1 im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich, in einer Versammlung oder in von ihm verbreiteten Schriften (§ 11 Abs. 3) verwendet. Wer also ein Tattoo in Form eines Hakenkreuzes auf dem Rücken trägt und dann mit freiem Oberkörper in der Stadt herumläuft, der verwendet ein verbotenes Symbol öffentlich.

Ein Zeuge zeigte genau das bei der Polizei an. Demnach lief ein ca. 1,80 Meter großer, dünner bzw. schlanker Mann mit braunen bzw. dunkelblondem Haar und beiger Shorts in Begleitung einer Frau am Donnerstag, 06. August, gegen 14.40 Uhr in Marburg Cappel auf der Beltershäuser Straße/Umgehungsstraße/Cappeler Straße herum.

Die Polizei fahndete nach dem Mann, konnte ihn aber nicht finden. Wer hat den Mann noch gesehen? Wer kennt ihn? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Keinen Führerschein

Kirchhain

(ots) – Bei der Kontrolle eines BMW Kombi in der Bahnhofstraße in Kirchhain, stellte die Polizei fest, dass der 26-jährige Fahrer offenbar seit 2016 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei beendete die Fahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.

Positiv dabei, der Mann stand nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Cölbe

(ots) – Ein Zeuge meldete am Donnerstag 06.08.2020 gegen 17.50 Uhr einen extrem gefährdend fahrenden Ford auf der Bundesstraße 3 zwischen Wohratal und Cölbe. Der Fahrer stoppte dann an der Tankstelle in Schönstadt. Die hinzugerufene Polizei überprüfte den Fahrer, einen polizeibekannten

49-Jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg.

Der Mann hat keinen Führerschein und fuhr wie ein positiver Drogentest signalisierte unter dem Einfluss berauschender Mittel. Bei ihm veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe. Sein Auto blieb stehen.

Stadtallendorf – Unfallflucht vorm Ernstings

(ots) – Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz vor Ernstings Family in der Straße des 17. Juni. Der Unfall war am Donnerstag, 06. August, zwischen 13.15 und 15.30 Uhr. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver beschädigte der Fahrer des noch unbekannten Fahrzeugs den geparkten schwarzen Hyundai i40 hinten rechts am Kotflügel.

Der Schaden liegt bei mindestens 600 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

