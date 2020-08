Friedberg: Die Polizei-News

Rosbach: Rehkitz gerissen – Hinweise erbeten

(ots) – Spielende Kinder haben bereits Anfang Juni in Nieder-Rosbach ein totes Rehkitz gefunden. Das getötete Tier lag am 8.6.2020 auf einer Wiese unweit “An der Steinmauer”. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Junge von einem Hund gerissen worden war und ermittelt aufgrund des Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz gegen den unbekannten HundehalterIn.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Hinweise möglicher Zeugen: Hat jemand den Vorfall, der sich zwischen 6. Juli und 8. Juli zugetragen haben muss, beobachtet oder kann gar Angaben zur Identität des Hundes sowie dessen Halter machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Rosbach: Alkoholisierter Rollerfahrer kracht in geparktes Auto

(ots) – In der Homburger Straße ist am späten Donnerstagabend ein 16-jähriger auf seinem Motorroller in einen parkenden Geländewagen gekracht. Der junge Mann hatte Alkohol getrunken. Gegen 23.45 Uhr hatte der Rosbacher in Höhe des Eduard-Bartling-Platzes offenbar die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verloren und war auf den schwarzen Kia aufgefahren.

Der 16-Jährige stürzte und zog sich mehrere, glücklicherweise nur leichtere, Verletzungen zu. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wie die hinzugerufenen Polizisten feststellten, musste er zwecks Blutentnahme mit zur Wache.

Rosbach: Dank aufmerksamer Zeugen – Metalldiebe erwischt

(ots) – Am Mittwochmorgen nahmen Polizisten zwei mutmaßliche Metalldiebe in Ober-Rosbach fest. Gegen 7.45 Uhr hatten Zeugen die Ordnungshüter verständigt, da ihnen zwei Männer aufgefallen waren, die an einem Grundstück in der Homburger Straße einen weißen Mercedes Vito munter mit Buntmetall beluden, das ihnen offenkundig nicht gehörte. Die Mitteiler parkten das Fahrzeug kurzerhand ein und riefen die Polizei.

Die Beamten nahmen die beiden 45 und 24 Jahre alten Männer aus dem Kreis Offenbach mit zur Dienststelle. Eine erkennungsdienstliche Behandlung folgte. Die beiden Langfinger durften die Polizeistation schließlich wieder verlassen.

Bad Nauheim: PKW vs. Mofa – Frau verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schwalheimer Straße wurde am Donnerstagmittag eine 45-jährige Mofafahrerin aus Rosbach verletzt. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 12.30 Uhr von einem 87-Jährigen aus Bad Nauheim erfasst worden, der in einem silbernen Mercedes unterwegs war. Nach bisherigem Ermittlungsstand war wohl ein Vorfahrtverstoß unfallursächlich. Zeugen des Hergangs werden gebeten, sich telefonisch bei der Friedberger Polizei zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Radfahrer türmt nach Unfall – Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Schürfwunden an Händen und Beinen trug ein 59-Jähriger aus Ober-Mörlen am Donnerstag davon, nachdem er mit seinem roten E-Bike auf dem Radweg “Am Nauheimer Bach” zu Fall gekommen war. Auch sein Zweirad wurde stark lädiert. Laut eigenen Angaben war dem Mann kurz vor 12 Uhr in einer scharfen Kurve ein anderer Fahrradfahrer entgegengekommen. Da dieser sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten hätte, wäre es dort zu Kollision gekommen, so dass sich unter anderem das Vorderrad E-Bikes verbog. Der Unfallgegner, der “wie ein Inder” ausgesehen haben soll, sei dann aber auf seinem weiß-grauen Fahrrad weitergefahren.

Bad Vilbel: Unfallflucht im Hollerweg

Mehrere Hundert Euro Schaden verursachte ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 8.30 Uhr an einem im Hollerweg parkenden, weißen Kleinbus von Opel. So musste der Fahrzeugnutzer bei seiner Rückkehr zum Auto feststellen, dass die Heckstoßstange eingedrückt worden war. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Rockenberg: Tiefstehende Sonne sorgt für Motorradunfall

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen auf der Münzenberger Straße gestürzt. Kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Münzenberg blendete die tiefstehende Sonne den aus Bad Nauheim stammenden Mann so sehr, dass er mit seiner BMW auf eine Verkehrsinsel geriet und gegen zwei dortige Schilder stieß. Der Mann stürzte von der Maschine, blieb nach bisherigen Erkenntnissen jedoch zum Glück unverletzt.

Achtung, Enkeltrick! – Aktuell mehrere Anrufe im Wetteraukreis

(ots) – Momentan versuchen Betrüger wieder einmal in bekannter Manier, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Bislang klingelten die Telefone in Büdingen und Karben, wie Betroffene der Polizei mitteilten. Anrufen würden dabei sowohl männliche als auch weibliche Personen, die sich zumeist als Enkelkinder ausgeben und eine Notlage vorspielen, für deren Abwendung sie eine hohe Bargeldsumme benötigen würden.

Bitte der Polizei:

Berichten Sie auch ihren, insbesondere lebensälteren, Familienmitgliedern von derartigen Betrügereien, um sicherzugehen, dass diese nicht zu Schaden kommen! Sollten Sie selbst einen derartigen Anruf erhalten, legen Sie unverzüglich auf und verständigen die Polizei! In dringenden Fällen erreichen Sie den Polizeinotruf rund um die Uhr über die 110!

