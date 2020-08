Motorrad fängt während der Fahrt auf der Autobahn Feuer – Fahrer leicht verletzt

A7/Knüllwald (ots) – Ein brennendes Motorrad sorgte am Freitagmorgen 07.08.2020 auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Malsfeld und Homberg/Efze, für Verkehrsbehinderungen. Wie die eingesetzten Beamten der Baunataler Polizeiautobahnstation berichten, war der 65-jährige Zweiradfahrer aus Dänemark gegen 09:30 Uhr in Richtung Süden auf der Autobahn unterwegs, als sein Krad plötzlich während der Fahrt aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing. Der Fahrer konnte das Zweirad noch auf den Seitenstreifen lenken und dort abstellen, bevor es im Vollbrand stand. Er erlitt Verletzungen an den Beinen.

Durch ein Übergreifen des Feuers kam es darüber hinaus zu einem Böschungsbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Ein hilfsbereiter Landwirt unterstützte die Einsatzkräfte, indem er mit seinem Traktor das Stoppelfeld umpflügte und somit den Brand eindämmte.

Den verletzten 65-Jährigen brachten Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches er bereits wieder verlassen konnte. Das Motorrad brannte vollständig aus und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rund zwei Stunden dauerten die Lösch- und Bergungsarbeiten, bis schließlich alle Fahrstreifen in Richtung Süden wieder frei waren.

