Frankfurt: Ungewöhnlicher Drogenfund am Flughafen

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt-Flughafen (ots) – Ein eher ungewöhnlicher Drogenfund gelang Bundespolizisten bereits am 02.08.2020 am Flughafen Frankfurt. Zunächst wandte sich eine aufgeregte Passantin an eine Streife der Bundespolizei. Sie habe eine Frau am Eingang zur Abflughalle dabei beobachtet, wie diese “etwas Seltsames aus ihrer Vagina herausgeholt” und sich anschließend mit einem Mann unterhalten habe. Die Beamten stellten vor Ort ein Pärchen fest, auf welches die Personenbeschreibung der aufmerksamen Zeugin passte.

Die 37-jährige Deutsche und ihr 45-jähriger Begleiter gaben an, ihren Flug nach Griechenland verpasst zu haben und nun ihre Koffer holen zu wollen, um einen neuen Flug zu buchen. Da der 45-jährige Deutsche in der Vergangenheit bereits wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten war und sich das Pärchen insgesamt sehr verdächtig verhielt, nahmen die Bundespolizisten die Personen zur weiteren Überprüfung mit zur Wache.

Im Handgepäck der Frau fanden die misstrauischen Beamten bei der Durchsuchung schließlich vier Tütchen mit insgesamt 6 Gramm Amphetaminen, 4 Gramm Marihuana und 6 Gramm Haschisch.

Ihr Begleiter war “sauber” und durfte die Wache wieder verlassen. Gegen die 37-Jährige ermittelt nun die zuständige Landespolizei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Frankfurt: Festnahme nach PKW-Aufbrüchen

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(wie) – Am Freitag 07.08.2020 gegen 00:15 Uhr konnte durch einen Zeugen in der Krögerstraße beobachtet werden, wie ein 49-Jähriger Mann bei zwei PKWs die Fensterscheiben einschlug und in einem Fall einen Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug entwendete.

Der Zeuge hörte einen lauten Schlag und trat auf seinen Balkon. Dort sah er, wie sich der 49-Jährige durch die zerstörte Scheibe der Beifahrerseite eines VW T-Roc ins Fahrzeug begab und den Innenraum durchsuchte. Der Zeuge kehrte in seine Wohnung zurück, um sein Handy zu holen und die Polizei zu rufen.

Noch während des Telefonats sah er, dass der 49-Jährige nun an einem zweiten Auto stand und mit einem Stein die hintere Scheibe des VW Caddy einwarf. Der 49-Jährige nahm einen Werkzeugkoffer aus dem Fahrzeug und flüchtete. Wenige Augenblicke später konnte der Tatverdächtige durch eine Streife festgenommen werden. Er hatte immer noch den Werkzeugkoffer bei sich, blutige Kratzer an den Armen und überall am Körper Glassplitter.

Aufgrund eines festen Wohnsitzes wurde der 49-Jährige nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

Frankfurt: Mutmaßlicher Fahrraddieb gerät in Kontrolle

Frankfurt-Gallusviertel (ots)-(wie) – Am Freitag 07.08.2020 um 03:20 Uhr fiel einer Polizeistreife des 16. Reviers im Bereich der Mainzer Landstraße 404 ein Radfahrer auf. Während der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass das Leihfahrrad mit welchem der 38-Jährige unterwegs war, vermutlich gestohlen wurde.

Bei genauerer Betrachtung bemerkte die Streife, dass ein Kabel des am Lenkrad angebrachten Elektroniktableaus durchtrennt war. Dieses Kabel verbindet das Tableau mit dem vorderen Felgenschloss, welches geöffnet war. Zudem zeigte das Tableau an, dass das Fahrrad frei zur Buchung mittels Handy-App verfügbar sei. Um auch einen technischen Defekt auszuschließen wurde der 38-Jährige befragt, ob er ein Handy hätte. Dies verneinte er und ergänzte, dass er auch kein Kundenkonto bei der Verleihfirma habe, welche das Bike bereitstellte.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und der 38-Jährige nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des unbefugten Gebrauchs eines Fahrrads dauern an.

Frankfurt: Trickdiebstahl eines Kindertretrollers

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(wie) – Am Donnerstag 06.08.2020 wurde durch mindestens drei Tatverdächtige ein mutmaßlicher Trickdiebstahl in der Straße Am Weingarten begangen.

Gegen 16:20 Uhr betrat ein Pärchen (eine 38-Jährige und ein 39-Jähriger) mit einem Baby das Bekleidungsgeschäft für Kinder. Der 51-jährigen Inhaberin war das Pärchen bereits durch auffälliges Verhalten in der Vergangenheit bekannt. Eine unbekannte dritte Person hielt sich mutmaßlich vor dem Laden auf.

Die Inhaberin wurde zu ihrer Verwirrung immer im Wechsel durch das Pärchen mit Fragen abgelenkt, so dass sie den Überblick verlor. Dennoch fiel ihr auf, dass die 38-Jährige versuchte, eine Kinderhose unter ihrem Rock zu verstecken, um sie zu stehlen. Die Inhaberin forderte die Hose zurück und warf das Pärchen anschließend aus dem Laden.

Sie konnte sich noch das Kennzeichen merken, das an dem Auto des Pärchens angebracht war, mit welchem es wegfuhr. Zurück in ihrem Laden bemerkte sie, dass ein mintgrüner Kindertretroller im Wert von 99,99 Euro gestohlen wurde, den sie vor dem Laden ausgestellt hatte.

Die nachfolgenden Ermittlungen führten zur Identifizierung des Pärchens. Der Kindertretroller konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden. Gegen das polizeibekannte Pärchen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Die Ermittlungen zur unbekannten dritten Person dauern an.

Frankfurt-Nordend: Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Am Freitag 07.08.2020 gegen 00.05 Uhr, befuhren zwei Pkw die Friedberger Landstraße in Richtung Norden. Während der spätere Unfallflüchtige den linken der beiden Fahrstreifen befuhr, fuhr ein Mercedes-Taxi auf dem rechten Fahrstreifen.

In Höhe des Anwesens Nummer 108 versuchte der Wagen auf dem linken Fahrtstreifen zu überholen, scherte aber etwas zu früh wieder ein. Dabei touchierte er das Taxi, was dabei von der Fahrbahn gedrängt wurde. Das Taxi kollidierte mit einem dort geparkten Audi A5 und beschädigte noch einen Absperrpfosten.

Der unbekannte Fahrer kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich vom Unfallort. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi SUV mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 EUR beziffern.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unfallflüchtigen Fahrer oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510300 in Verbindung zu setzen.

