Polizei Eschwege

Polizei bittet um ergänzende Hinweise zur Unfallklärung

Eschwege (ots)- Die Polizei in Eschwege sucht Zeugen, um die Sachlage eines Verkehrsunfalls, der sich am 18.07.2020 in Eschwege ereignet hat, weiter klären zu können. Offenbar gibt es hinsichtlich des Unfallhergangs noch einige Unklarheiten, wo sich die Beamten durch weitere Zeugen erhellende Hinweise erhoffen.

Der Unfall ereignete sich am Samstag dem 18.07.2020 gegen 11.10 Uhr in Eschwege in der Neustadt. Laut Unfallbericht kam es an dem Morgen zu einem Verkehrskonflikt zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer, bei dem der Fahrradfahrer zu Fall kam.

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Eschwege, der die Straße Neustadt aus Richtung Stadthalle kommend in Richtung Humboldtkreuzung mit einem grauen Land Rover befuhr, hatte beabsichtigt in Höhe Neustadt Haus Nummer 66 links neben der Straße in eine freie Parklücke einzuparken.

In der Gegenrichtung, aus Richtung Humboldtkreuzung kommend, war seinerzeit ein 59-Jähriger aus Eschwege mit einem Rennrad unterwegs. Der Radfahrer war aufgrund des einparkenden Pkws zu Fall gekommen, da der Pkw beim Einparken über die Gegenfahrbahn fahren musste, so dass der 59-Jährige eine Gefahrenbremsung machte und daraufhin stürzte.

Zu einer Berührung bzw. einem Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad war es seinerzeit aber nicht gekommen. Der Radfahrer hatte bei dem Sturz jedoch Prellungen und Hautabschürfungen erlitten, die noch am Unfallort ärztlich versorgt wurden.

Die Polizei in Eschwege bittet nun Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können sich mit ihr unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

Parkplatzrempler

Am Donnerstagnachmittag beschädigte gegen 15.45 Uhr eine 53-jährige Autofahrerin aus Eschwege beim Ausparken auf dem Kundenparkplatz des Kauflandmarktes in der Thüringer Straße in Eschwege einen geparkten Pkw. Die unfallaufnehmenden Beamten verzeichneten an beiden Autos einen Schaden von je 400 Euro.

Auto kollidiert mit Mähdrescher – 1 Person leicht verletzt

Am Donnerstagabend kollidierten auf der Kreisstraße K 29 zwischen Waldkappel und Rechtebach ein Auto und ein Mähdrescher. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 21-Jähriger aus Barum, Kreis Uelzen, war mit seinem Auto auf der K 29 aus Richtung Waldkappel kommend in Richtung Rechtebach unterwegs, als ihm in einer scharfen Rechtskurve ein Mähdrescher entgegenkam, der von einem

41-Jährigen aus Wanfried gefahren wurde.

Laut Unfallbericht fuhren offenbar beide Beteiligten nicht ausreichend genug auf der rechten Fahrbahnseite, so dass die beiden Fahrzeuge im Gegenverkehr miteinander kollidierten.

Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen u.a. in Form von Schürfwunden und Prellungen. Die weitere ärztliche Versorgung erfolgte dann in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Der Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt.

Das Auto des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste später abgeschleppt werden.

Die unfallaufnehmenden Beamten nahmen hier einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von

35.000 Euro an. Der Schaden am Mähdrescher liegt bei etwa 2.000 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfälle

(ots) – Um kurz nach 01.00 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfasste ein 32-jähriger Autofahrer aus Eisenach ein Reh, als er auf der Bundesstraße B 7 von Datterode in Richtung Röhrda unterwegs war. Das Reh verschwand nach dem Zusammenstoß im Wald, der Schaden am Pkw wird auf ca. 500 Euro beziffert.

(ots) – Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen 05.15 Uhr.

Zu dieser Zeit kollidierte ein 23-jähriger Autofahrer aus Herleshausen auf der Landesstraße L 3247 zwischen Frauenborn und Herleshausen mit einem Reh, was bei dem Zusammenstoß verendete.

Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw, Motoradfahrer verletzt

(ots) – Am Donnerstagnachmittag 06.08.2020 kam es gegen 13.45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw auf der Bundesstraße B 400. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Söhrewald und ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Moorgrund befuhren beide die B 400 aus Fahrtrichtung Ulfen kommend, in Richtung Breitau.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 49-Jährige direkt hinter einem Lkw am Anfang einer Reihe von Pkws. Als der 49-Jährige schließlich nach links ausscherte um den Lkw zu überholen, übersah er den von hinten herannahenden 39-Jährigen mit seinem Motorrad, der offenbar zuvor die Pkw-Kolonne überholt hatte und nun im Begriff war, auch den Pkw des 49-Jährigen und den Lkw zu überholen.

Als der 49-Jährige dann unvermittelt ausscherte, konnte der Kradfahrer nicht mehr reagieren, fuhr auf den Pkw auf und kam dadurch zu Fall. Der 39-Jährige wurde mit Verdacht auf Schulterverletzungen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von etwa 6.500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Baustelle – Lkw-Batterie im Wert von 800 Euro geklaut

Die Polizei in Witzenhausen hat am Freitagmorgen Ermittlungen zu einem Diebstahl von Baustelle aufgenommen. Die verantwortlichen Arbeiter auf der Baustelle an der Bundesstraße B 27 bei Neu-Eichenberg hatten gegen 06.30 Uhr festgestellt, dass Unbekannte vermutlich im Laufe der vergangenen Nacht einen Kasten gewaltsam aufgebrochen hatten, in welchem eine Lkw-Batterie verstaut war, die zum Beleuchten der Baustellenbeschilderung fungierte.

Die Täter hatten offenbar zunächst die Kabelzuführung der Batterie zur Beschilderung durchtrennt und anschließend den Kasten aufgebrochen. Danach nahmen die Täter die Batterie im Wert von 800 Euro an sich und machten sich aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 30 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Anrufe von “angeblichen Polizeibeamten” sorgen für Verunsicherung

Eschwege (ots) – Im Verlauf des Donnerstags sind im Bereich Hessisch Lichtenau, Großalmerode und Eschwege mehrere Menschen telefonisch von “angeblichen Polizeibeamten” kontaktiert worden. Die Polizei warnt daher aus gegebener Veranlassung vor der Masche des “falschen Polizeibeamten” und gibt Verhaltenstipps.

Am Donnerstagnachmittag haben ab 17.00 Uhr mehrere Menschen in Hessisch Lichtenau und Großalmerode Anrufe erhalten, bei denen sich eine männliche Person als Kollege der Kriminalpolizei ausgab. Der unbekannte Anrufer, der seine Opfer in Gespräche verwickelte, konnte in Einzelfällen offenbar auch Angaben über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse der Angerufenen machen, was bei den Opfern für zusätzliche Verunsicherung sorgte.

In einem Fall stellte sich der Anrufer als “Frank Mey” vor. In einem weiteren Fall, den eine Frau in Eschwege betraf, meldete sich gegen 20.45 Uhr ein angeblicher Oberkommissar Meier.

Die Frau legte, bereits entsprechend über diese Thematik sensibilisiert, sofort auf.

In keinem Fall kam es zu finanziellen Forderungen, da die Opfer misstrauisch wurden und dann die Gespräche beendeten.

Die Polizei rät bei solchen oder ähnlichen Anrufen Folgendes zu beachten:

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

-Die Polizei wird am Telefon keine Kontodaten erfragen.

Bei persönlicher Kontaktaufnahme:

-Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

-Die Polizei wird Sie niemals bitten, ihnen Geldbeträge oder Wertgegenstände auszuhändigen.

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld

an unbekannte Personen.

-Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Wichtig bei Telefonkontakt:

Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen