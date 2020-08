Östringen – Alkoholisierter Autofahrer fährt über Kreisverkehr

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursachte am

Donnerstagabend ein alkoholisierter Autofahrer bei Östringen, indem er an einem

Kreisverkehr geradeaus fuhr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 37-jährige Fahrer eines Chryslers

gegen 22:15 Uhr die Bundesstraße B292 von Bad Schönborn kommend in Richtung

Östringen. Kurz vor dem Ortseingang fuhr der Mann vermutlich aufgrund seiner

Alkoholisierung geradeaus über den dortigen Kreisverkehr und beschädigte dabei

ein Verkehrszeichen sowie die Bepflanzung. Sein Fahrzeug wurde ebenfalls

erheblich beschädigt.

Zeugen wurden aufgrund der lauten Unfallgeräusche auf das Geschehen aufmerksam

und verständigten die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten den

unfallbeschädigten Wagen kurz darauf auf einem wenige hundert Meter von der

Unfallstelle entfernten Parkplatz eines Supermarktes ausfindig machen. Der

37-Jährige befand sich dabei noch im Fahrzeug.

Bereits bei der Kontaktaufnahme mit dem 37-Jährigen schlug den Beamten

deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann

schließlich einen Wert von über 1,6 Promille, woraufhin die Polizisten eine

Blutentnahme anordneten und den Führerschein des 37-Jährigen sicherstellten.

Ettlingen – Weitere Einbrüche in Bruchhausen – Polizei sucht Zeugen

Ettlingen (ots) – Ergänzend zu dem am 07.08.2020 bereits veröffentlichten

Einbruch in ein Autohaus in der Straße Im Katzenbach wurde am Freitagvormittag

bekannt, dass in der Nacht zum Freitag bei weiteren Firmen in Bruchhausen

eingebrochen wurde.

Ebenfalls Im Katzenbach brachen unbekannte Täter in ein Gebäude ein, das von

zwei Firmen genutzt wird. Sie verschafften sich über ein Fenster an der

Gebäuderückseite Zugang zu den Büroräumen und durchsuchten darin mehrere

Rollcontainer. Zum entwendeten Diebesgut können derzeit noch keine Angaben

gemacht werden.

Mit derselben Vorgehensweise brachen die Unbekannten in eine Firma in der Neue

Bruchstraße ein, durchsuchten die Büroräume und stahlen eine geringe Menge

Bargeld aus einer Portokasse.

Auch durch eine eingeschlagene Scheibe stiegen die Einbrecher in ein

Firmengebäude in der Badstraße ein. Beim Durchsuchen der Büroräume fanden sie

eine Geldtasche und stahlen daraus mehrere hundert Euro Bargeld.

Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht

beziffern. Anhand vorliegender Videoaufnahmen soll es sich um mindestens fünf

Täter gehandelt haben. Zwei der Täter werden auf Grundlage einer Zeugenangabe

als 180 bis 190 cm groß, sportlich, schlank, bekleidet mit einem grauen bzw.

schwarzen Kapuzenpullover und mit südländischem Aussehen beschrieben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07243 3200-0 mit

dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Radfahrer contra Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagabend ein

alkoholisierter Fahrradfahrer in Karlsruhe, als er ordnungswidrig abbog und

hierdurch mit einer Straßenbahn kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 60-jährige Mann

mit seinem Fahrrad die Honsellstraße in Richtung Entenfang. Auf Höhe der

Feuerwache West bog er verbotswidrig auf eine dortige Querung der parallel

verlaufenden Straßenbahnschienen ab. Dabei übersah er offenbar die von hinten

herannahende Straßenbahn, woraufhin es zur Kollision zwischen der Tram und dem

Radfahrer kam. Durch den Zusammenstoß und den anschließenden Sturz erlitt der

60-Jährige leichte Verletzungen. An der Straßenbahn sowie am Fahrrad entstand

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei ergab ein

Atemalkoholtest beim Zweiradfahrer einen Wert von knapp über 0,5 Promille,

weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten.

Rheinstetten – Einbruch in Kiosk am Baggersee

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr, und Freitag, 06:00

Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk an einem Baggersee in

Rheinstetten ein. Die Diebe entwendeten einen kleinen Kühlschrank, Zigaretten,

Süßigkeiten und Kleingeld.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Philippsburg – Unfall im Einmündungsbereich – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist das

Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend am Marktplatz in

Philippsburg ereignete. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum

Hergang machen, ist die Polizei nun auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 53-jährige Fahrerin eines Kias

gegen 17:30 Uhr die Weiße-Tor-Straße. An der Einmündung zum Marktplatz hielt sie

offenbar zunächst an. Der 19-jährige Fahrer eines Mitsubishis befuhr zur selben

Zeit den Marktplatz von der Kirche kommend und wollte nach links in die

Weiße-Tor-Straße abbiegen. In der Folge kam es aus noch nicht abschließend

geklärter Ursache zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Bei der Unfallaufnahme gab die 53-Jährige zum Unfallhergang an, dass der

19-Jährige die Kurve zu eng genommen hätte, der 19-Jährige gab wiederum an, dass

das Auto der 53-Jährigen nach vorne gerollt wäre, weshalb es zur Kollision kam.

Insgesamt entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe

von etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aufgrund der widersprüchlichen Angaben der Beteiligten ist die Polizei nun noch

auf der Suche nach möglichen Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich mit dem

Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bruchsal (ots) – Am Donnerstagmittag übersah ein 51-jähriger PKW-Fahrer an der

Einmündung der Ernst-Blickle-Straße auf die Karlsruher Straße einen 58-jährigen

Fahrradfahrer, der die Straße gerade auf dem Schutzstreifen für Radfahrer

überquerte. Der Autofahrer erfasste den Zweiradfahrer dabei mit seinem Opel. Der

58-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich dabei

schwer an Kopf, Schulter, Oberkörper und Handgelenk. Er wurde vom Rettungsdienst

zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Karlsruhe – Serie von betrügerischen Telefonanrufen in Stadt- und Landkreis Karlsruhe reißt nicht ab

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag kam es im Stadt- und Landkreis Karlsruhe erneut

zu mehreren betrügerischen Anrufen bei zumeist lebensälteren Menschen. In den

überwiegenden Fällen schöpften die Angerufenen Verdacht und beendeten das

Telefongespräch. In einem Fall gelang es den Betrügern, einer älteren Frau aus

Hohenwettersbach einen fünfstelligen Geldbetrag abzunehmen.

Gleich zwei Betrugsmaschen setzten professionelle Betrüger im Lauf des

Donnerstags ein, um sich zunächst das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen.

Ziel der Betrüger ist es immer, die Angerufenen zur Aushändigung von Bargeld und

Wertgegenständen zu veranlassen.

In fünf Fällen riefen die Täter bei ihren Opfern in Mingolsheim, Friedrichstal,

Spöck, Hohenwettersbach und Knielingen an und spiegelten vor, nahe Verwandte –

meist Enkelkinder – zu sein, die sich in einer kurzfristigen finanziellen

Notlage befänden. Einer Geschädigten aus dem Karlsruher Stadtteil

Hohenwettersbach erschien die geschilderte Geschichte so glaubhaft, dass sie in

der Folge 14.000 Euro Bargeld bei ihrer Bank abhob und es in der Folge einer ihr

unbekannten Geldabholerin vor ihrer Haustür übergab. Von den Betrügern fehlt

bislang jede Spur.

Zweimal gaben betrügerische Anrufer bei Bürgern aus Bretten und Söllingen vor,

Polizeibeamte zu sein. Sie versuchten ihre Opfer zunächst mit falschen Berichten

zu angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft zu verunsichern. In der Folge

stellten die Täter Fragen zu Geld und Wertgegenständen in den Wohnungen der

Angerufenen. In beiden Fällen wurden die Bürger misstrauisch und beendeten die

Telefongespräche.

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Tatserie bittet das Polizeipräsidium

Karlsruhe erneut um Berücksichtigung folgender Ratschläge:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen

melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich

dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder

Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer

Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen

preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um

die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie

dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei

unter der Nummer 110.

Karlsruhe – Mehrere PKW-Aufbrüche in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Gleich drei Autos gerieten am Donnerstagmorgen in das Visier

von Dieben in der Karlsruher Innenstadt, die es auf Wertsachen im

Fahrzeuginnenraum abgesehen hatten. Dabei stahlen unbekannte Täter

Wertgegenstände aus einem geparkten Fahrzeug in der Karlsruher Innenstadt. Bei

zwei weiteren geparkten PKW schlugen sie eine Scheibe ein, flohen aber ohne

Diebesgut.

Gegen 09.30 Uhr entnahmen der oder die Täter ein Laptop und ein Navigationsgerät

aus einem unverschlossenen Dacia, der in der Sophienstraße geparkt war. In den

frühen Morgenstunden wurde bereits bei einem BMW in der Adlerstraße und einem VW

in der Waldstraße jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. In beiden Fahrzeugen

fanden die Diebe jedoch keine Wertgegenstände und verließen die Tatorte ohne

Beute. Der entstandene Sachschaden durch die zerstörten Fahrzeugscheiben lässt

sich vorläufig auf 650 Euro beziffern.

Karlsruhe – Vermehrt Taschendiebe unterwegs

Karlsruhe (ots) – Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe feststellte, waren am

Donnerstag in Karlsruhe Taschendiebe unterwegs. In einer Straßenbahn wurde in

der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 10.45 Uhr in der Innenstadt einer Seniorin der

Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen. Auch in einer Bahn von Karlsruhe nach

Grötzingen kam einer älteren Frau die Handtasche abhanden. An einem Café in der

Weststadt stahl möglicherweise eine neben ihm an der Außenbestuhlung sitzende

Frau einem 52-Jährigen die Geldbörse mit 100 Euro Bargeld mit diversen

Geldkarten. Schließlich vermisste am Europaplatz gegen 15.45 Uhr ein 57-Jähriger

sein Portemonnaie.

Die Polizei weist darauf hin, dass gerade in der Urlaubszeit vermehrt wieder

Taschendiebe aktiv sind und vorwiegend an belebten Orten günstige Gelegenheiten

suchen.

Wertsachen sollten keinesfalls im Rucksack oder in der Gesäßtasche verwahrt

werden. Auch beim Bezahlen am Kiosk sollte man die Geldbörse oder Handtasche,

wie auch beim Ein- oder Aussteigen an Bahnen und Bussen, stets gut im Auge

behalten. Gerade in Zeiten von Corona mit entsprechenden Abstandsregeln gilt es

Personen, die einem sehr nahe kommen, auf Abstand zu halten und insbesondere

dann sollte man die Hand auf den Wertsachen behalten.

Ettlingen – Einbruch in Autohaus

Karlsruhe (ots) – In ein Autohaus in der Straße Im Katzentach in Bruchhausen

brachen bislang Unbekannte am frühen Freitagmorgen ein. Gegen 03.20 Uhr wurde

der Einbruchsalarm ausgelöst. Von Zeugen wurden außerdem Einbruchsgeräusche

wahrgenommen. Bis zum Eintreffen der Streife waren die beiden Täter geflüchtet.

Über eine eingeschlagene Scheibe an einer Fahrzeughalle gelangten die Täter ins

Objekt. Dort wurde das Büro durchsucht. Anschließend flüchteten die beiden über

den Hof des Anwesens. Die Täter werden als ca. 180 bis 190 cm groß mit

sportlich, schlanker Figur und südländischem Aussehen beschrieben. Sie trugen

einen grauen, bzw. schwarzen Kapuzenpullover. Die Fahndung nach den Tätern

blieb, trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers, erfolglos. Die Polizei bittet

Personen, die im Bereich des Autohauses verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu

setzen.

Kraichtal – Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von

geschätzten 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 554 zwischen Gochsheim und er

Abzweigung zur Landesstraße 553. Ein 19-Jähriger kam gegen 18.30 Uhr in einer

Rechtskurve mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und anschließend in

den Grünstreifen. Dort überfuhr er drei Leitpfosten. Beim Zurücklenken auf den

rechten Fahrstreifen übersteuerte er den Pkw und fuhr gegen die Böschung. Im

weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und blieb auf der rechten Seite liegen.

Der 19-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Karlsruhe – Kollision zwischen zwei Radfahrern

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf einem Radweg

unmittelbar neben der Michelinstraße in Karlsruhe ein Verkehrsunfall zwischen

zwei Radfahrern. Ein 17-jähriger Radfahrer war stadteinwärts, entgegen der

vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs und kollidierte mit einer 32-jährigen

Radfahrerin. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Es entstand

ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Ettlingen – Große Menge Aluminium und Altmetall gestohlen

Ettlingen (ots) – Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 31. Juli, und

Donnerstagmittag aus einer in der Einsteinstraße gelegenen Firma für

Metallbearbeitung rund 7,5 Tonnen Aluminium und Altmetall im Wert von etwa

20.000 Euro gestohlen.

Zunächst überwanden die Diebe ein gesichertes Hoftor zum Firmengelände.

Mutmaßlich mittels Kran-Lkw oder Stapler verluden sie schließlich vier

Aluminiumwürfel von jeweils 1,5 Tonnen sowie einen Container mit Altmetall von

gleichem Gewicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Ettlingen unter

07243/32000 entgegen.

Waghäusel-Wiesental – 84-Jähriger bei Zusammenstoß mit Lkw verletzt

Waghäusel-Wiesental (ots) – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem

Lkw am Donnerstag gegen 08.05 Uhr in der Wiesentaler Triebstraße, an der

Einmündung zur Landesstraße 638, ist ein 84-jähriger Pkw mittelschwer verletzt

worden. Er kam mit diversen Prellungen zur stationären Behandlung in eine

Klinik.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg fuhr der Senior von der

Triebstraße kommend auf die Landesstraße, ohne auf das bevorrechtigte nahende

Schwerfahrzeug zu achten. Es kam zur Kollision, worauf sich der Pkw mehrfach

überschlug. Mehrere Ersthelfer bargen den Verletzten aus seinem Fahrzeug und

führten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste die Erstversorgung durch.

Aufgrund einer verschmutzten Straße musste die Straßenmeisterei Bruchsal zur

Fahrbahnreinigung herangezogen werden. Während der total beschädigte Pkw mit

einem Schaden von 10.000 Euro zu Buche schlägt und abgeschleppt wurde, entstand

am Lkw lediglich ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Hinzu kommen noch

geschätzte 3.000 Euro für einen beschädigten Zaun.