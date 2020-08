Mannheim-Innenstadt: Frontalzusammenstoß an vielbefahrener Kreuzung / Eine Person verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Freitag kam es gegen 13:20 Uhr zu einem

Frontalzusammenstoß zweier Pkw im Bereich der Bismarckstraße und des Parkrings.

Die Unfallaufnahme läuft derzeit. Die Unfallursache ist noch unklar. Es kommt zu

Verkehrsbehinderungen im umliegenden Bereich. Eine Person wurde mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Über die Schwere der

Verletzungen und die Höhe des Schadensausmaß liegen bislang keine Informationen

vor.

Mannheim: Festnahmen im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Das Polizeipräsidium Mannheim führte am Dienstag, 04.08.2020 und am Mittwoch,

05.08.2020 im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt unter Federführung der

Ermittlungsgruppe Rauschgift eine Festnahmeaktion gegen Personen durch, die im

dringenden Tatverdacht stehen, in der Innenstadt, der Neckarstadt und

schwerpunktmäßig auf der Neckarwiese einen schwunghaften Handel mit

Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Durch längerfristige offene und verdeckte Ermittlungen der Ermittlungsgruppe

Rauschgift konnten in den zurückliegenden Wochen rund 100 Delikte des

unerlaubten Drogenhandels im Bereich der Neckarwiese festgestellt und zahlreiche

Tatverdächtige identifiziert werden.

Im Rahmen der zweitägigen Aktion wurden sechs der identifizierten

Tatverdächtigen im Bereich der Neckarwiese angetroffen. Durch die

Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen

diese wegen Fluchtgefahr erwirkt, da es sich um gambische Staatsbürger handelte.

Nach der Vorführung beim Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim

wurden die Tatverdächtige in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

In diesem Zusammenhang konnte auch, wie bereits am 06.08.2020 berichtet, ein

Intensivtäter nach einem Diebstahl aus einem Fahrradkorb festgenommen werden.

Auch gegen ihn wurde Haftbefehl beantragt und erlassen. Er wurde ebenfalls in

einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim-Herzogenried: Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern eskaliert – eine Person schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried (ots) – Im Stadtteil Herzogenried eskalierte am

Donnerstagabend ein Streit zwischen vier Männern. Zwei Männer im Alter von 19

und 21 Jahren waren gegen 23 Uhr mit dem Auto in der Waldhofstraße stadteinwärts

unterwegs. Als sie an einer roten Ampel anhalten mussten, wurden sie von zwei

Unbekannten, die in diesem Moment an dem Fahrzeug vorbeiliefen, beleidigt.

Außerdem traten diese gegen das stehende Fahrzeug. Daraufhin kam es zunächst zu

einem verbalen Disput, der schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Im

weiteren Verlauf wurde der 21-Jährige mit dem abgebrochenen Hals einer

Glasflasche am Hals verletzt. Die beiden Unbekannten flüchteten anschließend in

unbekannte Richtung. Der Verletzte wurde von seinem 19-jährigen Begleiter zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach derzeitigem

Erkenntnisstand nicht.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats beim Kriminalkommissariat Mannheim

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, auch zu den Hintergründen der Tat,

dauern an.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Luzenberg: Baucontainer aufgebrochen – Baumaschinen entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Luzenberg (ots) – Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 06:50

Uhr wurde auf einer Baustelle in der Sandhofer Straße in einen Baucontainer

eingebrochen. Der unbekannte Täter brach die Eingangstüre auf und entwendete aus

dem Inneren einen Schlagbohrer und eine Stichsäge. Der Sachschaden beträgt rund

500EUR, der Diebstahlschaden liegt bei ca. 1.500EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Mannheim-Luzenberg: Verkehrsunfall zwischen LKW und Motorrad

Mannheim-Luzenberg (ots) – Am Donnerstag ereignete sich gegen 10:40 Uhr in der

Akazienstraße in Richtung Hafenbahnstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem

34-jährigen LKW-Fahrer und einer 23-jährigen Motorradfahrerin. Nachdem der Mann

mit seinem LKW eine Grundstückseinfahrt in der Akazienstraße verpasst hatte,

hielt er an und fuhr anschließend rückwärts. Hierbei übersah er die junge Frau

und kollidierte mit ihr. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht

verletzt, der Sachschaden beträgt über 1.000EUR.