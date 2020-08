Wiesloch/ BAB 6: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten und hohem Sachschaden

Wiesloch/ BAB 6 (ots) – Drei schwerverletzte Personen und erheblicher

Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag auf der A

6 bei Wiesloch. Ein 46-jähriger Mann war kurz vor 12 Uhr mit seinem BMW auf der

linken Fahrspur der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe Wiesloch musste

er das Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein nachfolgender 28-jähriger

Citroen-Fahrer fuhr ihm daraufhin, nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund

nicht angepasster Geschwindigkeit, hinten auf. Dabei erlitten der Fahrer des

Citroen und die beiden Insassen des BMW schwere Verletzungen. Sie wurden zur

Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von fast 20.000

Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen vorübergehend gesperrt

werden. Es ergab sich ein Rückstau von bis zu fünf Kilometern Länge.

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Ortsschild entwendet – Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits zwischen Freitag,

31.07.2020, 15:00 Uhr und Montag, 03.08.2020,11:00 Uhr, wurde an der Kreuzung

Klostergasse und dem Verbindungsweg zur L530 das Ortsschild der Gemeinde

Flinsbach entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 400EUR.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Waibstadt unter

der Telefonnummer 07263-5807, oder beim Polizeirevier Sinsheim unter der

Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Weinheim – Raubüberfall auf Spielcenter – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Weinheim – Raubüberfall auf Spielcenter – Polizei sucht Zeugen

Am späten Donnerstagabend überfiel ein bislang unbekannter Maskierter ein

Wettbüro in Weinheim. Unter Vorhalt eines Messers erbeutete der Unbekannte die

Tageseinnahmen und flüchtete zu Fuß aus dem Wettbüro. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt entkommen. Der Unbekannte wird wie

folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt – ca. 180 – 185 cm groß – bekleidet mit dunkler

Trainingshose – Basecap – Schaal – führte schwarze Tüte mit

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche

Hinweise zum Sachverhalt oder dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich

beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621-174-4444 oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Heidelberg: Die Polizei-News

Heidelberg-Rohrbach: Brand einer Arbeitsmaschine ging glimpflich aus

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Donnerstagabend geriet gegen 23:40 Uhr eine

Arbeitsmaschine in der Werkstatthalle einer Landmaschinenfirma in der

Tullastraße in Brand. Dank des schnellen Einsatzes der Berufsfeuerwehr

Heidelberg griff der Brand weder auf die Halle, noch auf andere Gegenstände

über. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Motorbereich aus. An der

Maschine entstand ein Schaden von ca. 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heidelberg: Betrunkener belästigt Fahrgäste im Bahnhof und leistet bei Festnahme Widerstand / Ein Polizist leicht verletzt

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr belästigte ein betrunkener

Mann im Heidelberger Hauptbahnhof mehrere Fahrgäste. Nachdem eine Streife des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte dem 38-jährigen Mann einen Platzverweis erteilt

hatte, hielt sich dieser jedoch nicht daran und wurde schließlich in Gewahrsam

genommen. Hierbei leistete der Betrunkene Widerstand und biss einem Beamten ins

Bein. Auf der Dienststelle zeigte ein Alkoholtest, dass der Mann fast 2 Promille

hatte. Seinen Rausch musste er in der Gewahrsamszelle ausschlafen. In erwartet

nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der

gebissene Polizeibeamte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, konnte seinen

Dienst aber fortführen.

Heidelberg: Protestaktion vor Baustoffunternehmen endet friedlich

Heidelberg (ots) – Die Protestaktion mehrere Aktivisten am Freitagvormittag auf

dem Gelände eines Baustoffunternehmens in der Berliner Straße im Stadtteil

Neuenheim wurde nach rund sechs Stunden beendet.

Gegen 6.30 Uhr wurden insgesamt 17 Klimaschutzaktivisten festgestellt, die den

Haupteingang des Unternehmens und ein Vordach besetzten.

Gegen 12 Uhr wurde die Aktion von der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg

aufgelöst. Wegen des Verdachts, gegen das Versammlungsgesetz und gegen das

Hausrecht der Firma verstoßen zu haben -die Firma behält sich die Stellung eines

Strafantrages vor-, wurden die Personalien der Aktivisten festgestellt.

Anschließend verließen sie freiwillig das Firmengelände.

Heidelberg-Wieblingen: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am Donnerstag kam es zwischen 10:55 Uhr und 11:30

Uhr beim Kleingartenverein Wieblingen am Friedhof zu einem Verkehrsunfall. Ein

unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten BMW am Kotflügel und

am Radkasten, ehe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg-Handschuhsheim – Unfallflucht nach Kollision mit Straßenbahn – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.21 Uhr, ereignete sich im

Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und

einer Straßenbahn der Linie 21. Wie bislang bekannt wurde, wollte eine Frau mit

einem dunklen Pkw von der Berliner Straße nach links in die Zeppelinstraße

abbiegen, übersah aber offensichtlich die entgegenkommende Straßenbahn und

kollidierte mit dieser. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Straßenbahnfahrer

entfernte sich die Dame kurzer Hand mit ihrem Pkw unerlaubt von der

Unfallstelle, als dieser seine Leitstelle verständigte. An den Fahrzeugen

entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Zeugen des Verkehrsunfalles, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst

Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim unter Telefon: 0621-174-4110 in

Verbindung zu setzen.