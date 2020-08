Brand – Marnheim (ots)

Am 06.08.20, gegen 19:45 h kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus, in der Bolander Straße. Als Ursache wurde ein Defekt der Heizungsanlage ausgemacht. Ein Feuer entstand nicht. Verletzt wurde auch niemand.

Unfallflucht in der Rathausstraße

Sponheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 05.08.20, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.20, 08:00 Uhr, wurde in der Rathausstraße in Sponheim ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz an der linken hinteren Seite (Rücklicht/Karosserie) von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

Betrüger verlangen hohe Bargeldsumme übers Telefon

Bad Sobernheim (ots) – Am Donnerstag dem 06.08.2020 gegen Mittag kontaktierte ein unbekannter Mann eine lebensältere Dame aus Bad Sobernheim telefonisch. Bei der Dame entstand der Irrtum, dass es sich beim Anrufer um einen Bekannten aus Hamburg handeln würde. Unter der Legende des Bekannten aus Hamburg bat der Mann um Bargeld, da er angeblich ein E-Auto ersteigert hätte und nicht schnell genug an Bargeld käme. Die ältere Dame bot dem Anrufer eine hohe Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich zur Ausleihe an. Kurz darauf rief ein anderer Mann die Dame an und suggerierte dieser von der Sparkasse zu sein. Er versicherte einen Geldeingang in abgesprochener Höhe für ihr Bankkonto, welcher jedoch erst am nächsten Tag verbucht werden könnte. Folglich ging die Dame fälschlicherweise davon aus, dass sie ihr Geld umgehend zurückbekommen würde. Der angebliche Bekannte aus Hamburg gab im Folgenden an, dass er das Bargeld selbst nicht abholen kommen könnte und zwei Mitarbeiter des Amtsgerichtes das Geld an einer Wohnanschrift in Bad Sobernheim in Empfang nehmen würden. Hierauf begab sich die Dame mit dem Bargeld an diese Adresse. Die Dame verweilte 2-3 Minuten an der Anschrift und wurde dann skeptisch. Sie verließ die Örtlichkeit und kontaktierte die Polizei. Ein Schaden in fünfstelliger Höhe konnte somit verhindert werden.