Worms – Verkehrsunfall zwischen PKW- und Radfahrer

Worms (ots) – Am gestrigen Donnerstag, 06.08.2020, befährt ein 57-jähriger

PKW-Fahrer die Folzstraße in Worms. Bei dem Versuch zu wenden, übersieht er beim

Rückwärtsfahren einen 66-jährigen Radfahrer, der sich aus Richtung

Schlossergasse nähert. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß wird der Radler leicht

verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger

Körperverletzung eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Worms – Gemeinsame Pressemeldung von Zoll, Stadt und Polizei Worms zu Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich

Worms (ots) – Am heutigen Nachmittag, 06.08.2020, haben Kräfte von Zoll, Stadt

und Polizei Worms gemeinsam bis in die frühen Abendstunden im Innenstadtbereich

Personen-, Verkehrs- und Gaststättenkontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt der

Kontrollen lag insbesondere auf der Bekämpfung der Straßenkriminalität sowie der

Erhöhung der polizeilichen Präsenz in der Stadt Worms.

Mit Unterstützung der rheinland-pfälzischen Bereitschaftspolizei wurde vor allem

zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls im öffentlichen Raum im Bereich

des Lutherdenkmals, des Berliner Rings, der Siegfriedstraße sowie der

Wilhelm-Leuschner-Straße kontrolliert. Insgesamt wurden 148 Personen überprüft

und 27 Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Bei letzterem mussten ein Verstoß nach

dem Kraftfahrzeugsteuergesetz geahndet sowie insgesamt elf

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführer eingeleitet werden. Zudem

wurden insgesamt sechs Gaststätten näher unter die Lupe genommen.

Neben der Einhaltung der Regelungen der 10. CoBeLVO, wurde von Seiten des

kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Worms auch auf die hygienerechtlichen

Vorschriften sowie die gewerberechtlichen Vorgaben in den kontrollierten

Gaststätten und Cafés geachtet. Insoweit mussten wegen einschlägiger Verstöße

insgesamt zwei Einrichtungen noch während den fortlaufenden Einsatzmaßnahmen

geschlossen werden.

Von Seiten des Zolls waren die Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie die

Kontrolleinheit Verkehrswege im Einsatz. Hier wurde in einer Gaststätte ein

Verstoß gegen den Mindestlohn festgestellt und entsprechend geahndet sowie eine

Strafanzeige wegen illegaler Beschäftigung gefertigt. Zudem besteht der Verdacht

einer Straftat nach dem Steuergesetz. In drei weiteren Café musste der Zoll

insgesamt 84 Kilogramm Tabak aufgrund von Manipulationen an den Banderolen

sicherstellen und dies entsprechend zur Anzeige bringen.