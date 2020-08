Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Zwei Autos sind diese Woche im Stadtgebiet mutwillig

beschädigt worden. Die Polizei sucht nach den Verursachern und bittet unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 und – 2250 um Zeugenhinweise auf mögliche Täter.

Am Donnerstag meldete sich ein Anwohner der Wormser Straße und teilte mit, dass

sein Auto zerkratzt wurde. Tatzeit war am Mittwoch zwischen 15 und 20 Uhr. Der

Wagen stand zu dieser Zeit vor seinem Haus. Am Abend stellte er die

Beschädigungen an der hinteren Tür auf der Fahrerseite fest. Sachschaden:

mehrere hundert Euro.

Am Donnerstagnachmittag meldete sich auch ein Fahrzeugbesitzer aus der Posener

Straße. Er zeigte an, dass unbekannte Täter an seinem VW Tiguan die Heckscheibe

eingeschlagen haben. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug nichts; die Täter drangen

nicht in den Wagen ein. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der

Schaden liegt auch hier bei mehreren hundert Euro.

Zeugen, die zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 16 Uhr, etwas beobachtet

haben, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

Wohnwagen gestreift und beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die

Polizeiinspektion 2 in der Dansenberger Straße. Am Donnerstagvormittag fiel

einem Anwohner auf, dass sein Wohnwagen, der am Fahrbahnrand geparkt war,

beschädigt wurde.

Offenbar hat ein anderes Fahrzeug den Wohnwagen im Vorbeifahren an der linken

Heckseite gestreift. Dabei ging die Rückleuchte zu Bruch. Das gebrochene Glas

lag noch auf der Fahrbahn. Vom Verursacher war allerdings weit und breit nichts

mehr zu sehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und

Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, etwas mitbekommen haben und Hinweise auf den

Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0631 / 369 – 2250 mit

der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Mit Baseballschläger und Metallstange

Kaiserslautern (ots) – Eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ist in

der Nacht zu Freitag aus der Steinstraße gemeldet worden. Kurz vor halb 4 gingen

bei der Polizei mehrere Notrufe dazu ein.

Als die Streife vor Ort eintraf, konnten die Beamten noch drei Männer antreffen.

Einer versuchte beim Anblick des Polizeifahrzeugs, einen Baseballschläger unter

einem geparkten Auto verschwinden zu lassen. Der Schläger wurde sichergestellt.

Ersten Angaben zufolge, waren die drei Männer mit zwei anderen in Streit

geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei auch eine Metallstange eingesetzt

worden. Ein angeblicher Schuss, den einer der Beteiligten gehört haben will,

konnte bislang von keinem der befragten Zeugen bestätigt werden.

Eine genaue Klärung war vor Ort nicht möglich, da alle Befragten

unterschiedliche Angaben machten. Die Polizei bittet deshalb weitere neutrale

Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion

1 zu melden. |cri

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Wer war am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße

unterwegs und hat eine Körperverletzung beobachtet. Die Polizei sucht Zeugen,

die gegen 21.40 Uhr eine entsprechende Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

mitbekommen haben.

Nach Angaben des 42-jährigen Opfers sei ihm der unbekannte Mann entgegen

gekommen und habe ihm ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht

geschlagen. Anschließend sei er weggelaufen.

Bei einer Suche in der Umgebung konnte der Täter nirgends mehr gesichtet werden.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion

1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 – 2150. |cri

Motorradfahrer bringt Reiterin zu Fall

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen des Verdachts der

unterlassenen Hilfeleistung sucht die Polizei nach einem Motorradfahrer, der am

Mittwochnachmittag auf einem Feldweg bei Niederkirchen-Morbach unterwegs war. Er

soll eine Reiterin zu Fall gebracht, sich aber nicht um sie gekümmert haben.

Die Reiterin meldete sich am Donnerstag bei der Polizei und gab an, dass sie am

Tag zuvor im Niederkirchener Ortsteil Morbach auf dem Feldweg neben der K31 mit

ihrem Pferd unterwegs war, als ihr der Motorradfahrer gegen 17.40 Uhr entgegen

kam. Der Unbekannte sei mit seiner Maschine ungebremst an ihr vorbeigefahren,

daraufhin habe ihr Pferd gescheut. Die 54-Jährige konnte sich in der Folge nicht

mehr im Sattel halten und stürzte zu Boden.

Ab diesem Zeitpunkt fehlt der Frau die Erinnerung an die Ereignisse. Gefunden

wurde sie schließlich von ihrem Mann und ihrem Sohn – und anschließend vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ersten Untersuchungen zufolge erlitt

die 54-Jährige eine Gehirnerschütterung sowie diverse Prellungen und

Abschürfungen.

An der Stelle, an der die Frau gestürzt war, wurde auch ein Zettel mit einem

Namen gefunden. Ob es sich dabei um den Namen des Motorradfahrers handelt, ist

unklar. Der Versuch, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, schlug bislang fehl. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

40-Jähriger landet in der Zelle

Kaiserslautern (ots) – Sein Verhalten hat einem Mann aus dem Stadtgebiet am

Donnerstagnachmittag eine Anzeige eingebracht. Mitarbeiter einer Apotheke in der

Innenstadt hatten gegen 16 Uhr die Polizei verständigt, weil sie es mit einem

uneinsichtigen und aggressiven Kunden zu tun hatten.

Der Mann war stark alkoholisiert, hatte das Geschäft ohne Mund-Nasen-Schutz

betreten und war – trotz mehrfacher Aufforderung durch das Personal – nicht nach

draußen gegangen; auch weigerte er sich trotz mehrmaliger Aufforderung, seine

Schutzmaske anzuziehen.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den Mann in Höhe des Fackelbrunnens

ausfindig machen. Schon beim Anblick der Einsatzkräfte schrie er laut umher und

brüllte auch vorbeikommende Passanten an, so dass diese einen großen Bogen um

den Mann machten. Auch dem Polizeibeamten schrie er lautstark – aber

unverständliches Zeug – entgegen.

Weil er keine Ruhe gab, die Örtlichkeit auch nicht verließ und dem erteilten

Platzverweis nicht nachkam, wurde der Störenfried schließlich in Gewahrsam

genommen.

Laut Schnelltest hatte der 40-Jährige 2,75 Promille „intus“. Nachdem eine Ärztin

seine Gewahrsamsfähigkeit bescheinigt hatte, wurde der Mann in einer Zelle

untergebracht und konnte seinen Rausch sozusagen unter Polizeiaufsicht

ausschlafen. Die entstandenen Kosten werden ihm in Rechnung gestellt. |cri

Wer hat beim Abbiegen den Mercedes gestreift?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagvormittag in

der Richard-Wagner-Straße unterwegs waren und möglicherweise zwischen 10.30 und

11.20 Uhr eine Unfallflucht beobachtet haben. In dieser Zeit wurde ein

Mercedes-Benz (A-Klasse), der in Höhe des Hauses Nummer 25 am rechten

Fahrbahnrand vor der Einmündung zur Ziegelstraße geparkt war, von einem anderen

Fahrzeug gerammt und beschädigt.

Die Halterin des Mercedes meldete sich mittags bei der Polizei und gab den

Unfall zu Protokoll. An ihrem Pkw ist die vordere Stoßstange im linken Bereich

eingedrückt und die Halterung für die Nebellampe herausgebrochen. Demnach dürfte

der Unfallverursacher von der Richard-Wagner-Straße nach rechts in die

Ziegelstraße abgebogen sein und hat dabei den Mercedes gestreift. Der

Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Verursacher und sein Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion 1

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 gern entgegen. |cri

Unter Drogeneinfluss mit Auto unterwegs

Weilerbach (ots) – Einer Polizeistreife fiel am Donnerstagabend ein Autofahrer

auf. Der Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Landesstraße 389 von Mackenbach in

Richtung Kaiserslautern. An der Abfahrt nach Weilerbach wollte er nach links

abbiegen. Dabei überfuhr er die Sperrfläche.

Die Beamten hielten den Fahrer zur Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung

zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig

durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin.

Der 40-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Sein Führererschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen

Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. |mhm

Wenn sich eine Anzeige ins Gegenteil verkehrt…

Kaiserslautern (ots) – Offenbar nicht mit der Gründlichkeit der Unfallermittler

der Polizei hat ein Mann aus dem Stadtgebiet gerechnet. Der 50-Jährige hatte vor

rund zwei Wochen eine Unfallflucht zu seinem Nachteil angezeigt. Weil bei den

Recherchen jetzt aber herauskam, dass der Mann gelogen hat, wird nun gegen ihn

strafrechtlich ermittelt.

Bei seinem ersten Besuch bei der Polizei Ende Juli hatte der 50-Jährige

gemeldet, dass er Opfer eines Unfalls mit Fahrerflucht geworden sei. Er sei mit

seinem Motorrad in der Mennonitenstraße unterwegs gewesen und eine Autofahrerin,

die vom Parkplatz eines Supermarktes kam, habe ihm die Vorfahrt genommen.

Dadurch sei er gestürzt. Die Autofahrerin sei weitergefahren.

Die Polizeiinspektion 1 nahm die Ermittlungen auf, konnte Zeugen ausfindig

machen und mit ihnen sprechen. Diese bestätigten zwar die Vorfahrtsverletzung

durch die Autofahrerin und den Sturz des Motorradfahrers, allerdings habe die

Frau direkt nach dem Unfall angehalten und den Motorradfahrer gefragt, ob sie

einen Rettungswagen rufen und die Polizei verständigen solle. Der Motorradfahrer

habe dies jedoch vehement abgelehnt – obwohl er sich bei dem Sturz den ganzen

Arm aufgeschürft hatte.

Einer der Zeugen half dem Motorradfahrer sogar noch, die Maschine wieder

aufzustellen. Anschließend verließen die Beteiligten die Unfallstelle.

Darüber hinaus gaben die Zeugen – unabhängig voneinander – an, dass es sich bei

dem Motorradfahrer um einen jungen Mann gehandelt habe, der maximal 25 Jahre alt

sei. – Die Angaben passten also nicht zu dem 50-jährigen Mann, der die Anzeige

erstattet hatte und der auch gänzlich unverletzt war.

Die weiteren Ermittlungen führten schließlich auf die Spur des mutmaßlichen

Fahrers: Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann, der mit der Familie

verbunden ist – und der keine Fahrerlaubnis besitzt. Um ihm (vermeintlich)

„Ärger zu ersparen“, wollte der 50-Jährige den Unfall „auf seine Kappe“ nehmen.

Stattdessen haben jetzt beide Männer Anzeigen am Hals: Der 21-Jährige wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der 50-Jährige wegen Vortäuschens einer Straftat

sowie wegen Duldens einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis. |cri

Fahrräder aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in den Keller

eines Hauses in der Wackenmühlstraße eingedrungen. Sie brachen mehrere

Kellerverschläge auf und entwendeten zwei Damenfahrräder der Marke Riverside.

Eines war blau, das andere blaugrau. Die Täter entkamen unerkannt. Die Räder

haben einen Wert von etwa 700 Euro.

Ob auch aus den anderen Kellerräumen etwas entwendet wurde, steht bislang nicht

fest. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |mhm

Polizei ermittelt gegen mehrfachen Tatverdächtigen

Kaiserslautern (ots) – Mehrfach aufgefallen ist ein 37-Jähriger aus

Kaiserslautern. Der Mann hatte in den letzten Monaten gleich drei Mal mit der

Polizei zu tun.

Ende Januar beobachteten ihn Polizeibeamte beim Versuch, ein Fahrrad zu stehlen. Anfang August riefen Familienangehörige des Beschuldigten die Polizei um Hilfe.

Der 37-Jährige bedrohte seine Mutter. Als er von den Einsatzkräften aus der

Wohnung gebracht werden sollte, leistete er Widerstand und verletzte zwei

Mitarbeiter der Ordnungsbehörde. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstagnachmittag wollte sich der 37-Jährige Zugang zu einer Wohnung

verschaffen und trat die Hofeingangstür eines Mehrfamilienhauses ein. Beim

Versuch auch die Tür zu einer Wohnung mit Gewalt zu überwinden wurde er vom

Mieter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. An beiden Türen entstand

Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Auf den Tatverdächtigen kommen mehrere Strafanzeigen zu. Neben versuchten

Diebstahls nun auch wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte,

Körperverletzung und Sachbeschädigung. |mhm

Alkohol aus Hotel-Bar geklaut

Kaiserslautern (ots) – Sein Verlangen nach Alkohol hat einen Mann aus dem

Stadtgebiet in der Nacht zu Freitag zum Dieb werden lassen. Der 33-Jährige wurde

dabei beobachtet, wie er gegen halb 1 aus einer Hotel-Bar in der Fischerstraße

mehrere Flaschen alkoholische Getränke stahl und anschließend das Hotel verließ.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den Täter dank eines Hinweises eines

weiteren aufmerksamen Zeugen wenig später in der Nähe stellen. Die

Täterbeschreibung passte, und im Rucksack des Mannes wurde das Diebesgut – vier

Flaschen Bier, eine Flasche Whiskey und eine Flasche Schnaps – gefunden.

Der 33-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits stark alkoholisiert. Laut

Schnelltest hatte er einen „Pegel“ von 2,68 Promille.

Der Mann wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht, wo er auch

erkennungsdienstlich behandelt wurde. Anschließend durfte er wieder gehen. Auf

den 33-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

Zigarettenautomat Ziel von Unbekannten

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter auf das

Gelände einer Gaststätte in der Vogelwoogstraße gelangt. Sie brachen einen dort

aufgestellten Zigarettenautomaten auf. Bislang steht nicht fest, ob die Täter

Bargeld oder Zigaretten erbeutet haben.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet

haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 zu melden. |mhm