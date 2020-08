Polizeieinsatz in Großenlüder: Frau leblos in Wohnung gefunden

Großenlüder – Die Polizei wurde am heutigen Freitagvormittag (07.08.) zu einem Anwesen in Großenlüder alarmiert, da ein Hausbewohner nicht an seiner Arbeitsstelle erschienen ist. Beim Betreten des Hauses konnten die Einsatzkräfte eine leblose Frau und ihren nicht ansprechbaren Ehemann vorfinden. Der 69-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus verbracht und befindet sich dort in ärztlicher Behandlung. Er konnte bislang noch nicht zum Sachverhalt befragt werden.

Die genaue Todesursache der 67-jährigen Frau ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet. Diese wird am morgen Samstag erfolgen.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Ludwigsau – Am Donnerstag (06.08.), gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer aus Rotenburg mit seinem Rennrad die Straße „Neustadt“ in Ersrode aus Beenhausen kommend Orts einwärts ein Gefälle herunter. Er kam, laut Aussagen von Zeugen, mehrfach ins Schlingern und kam ohne Fremdverschulden zu Fall. Er erlitt, trotz getragenem Schutzhelm, schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Kennzeichen gestohlen

Philippsthal – Unbekannte haben zwischen Mittwochabend (05.08.) und Donnerstagmorgen (06.08.) die Kennzeichen NE-HC 9556 von einem grünblauen Seat gestohlen. Das Auto stand auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Werra-Brücke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Alheim – Oberellenbach – Am Freitag (07.08.), gegen 05:35 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Ludwigsau mit ihrem BMW-Kombi die Kreisstraße 67 aus Alheim – Sterkelshausen kommend in Richtung Alheim – Oberellenbach. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam sie im Bereich einer Gefällstrecke mit anschließender Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Der Pkw prallte daraufhin zurück auf die Fahrbahn und stieß dann unkontrolliert frontal in die gegenüberliegende Schutzplanke bis das Fahrzeug nach einigen Metern zum Stillstand kam. Die 19-jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Geschädigter Pkw-Halter gesucht

Rotenburg – Die beiden PKWs eines Rotenburger Pkw-Fahrers und eines bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmers, waren am Donnerstag (06.08.), gegen 11.00 Uhr, auf dem öffentlichen Parkplatz oberhalb des Herz-Kreislauf-Zentrums auf gegenüberliegenden Parkplätzen vorwärts eingeparkt. Als der Rotenburger rückwärts ausparkte, stieß er mit der rechten Ecke des Hecks mittig gegen das Heck des gegenüber geparkten unbekannten Pkw. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Nachdem der Verursacher vergebens auf den Geschädigten gewartet hatte, fuhr er zur Polizei und gab den Sachverhalt zu Protokoll. Bei dem zwischenzeitlich nicht mehr vor Ort befindlichen, beschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Kombi. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Der Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 06623 / 937-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Verwandte im Stadtgebiet Fulda

Fulda – Unbekannte haben am Donnerstag (06.08.) im Stadtgebiet Fulda versucht, mit dem sogenannten „Enkeltrick“ an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Verwandte und gaben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Glückerlicherweise erkannten bislang alle Angerufenen den Betrug und bewahrten sich so vor einen Vermögensverlust.

Ihre Polizei rät:

Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein!

Geben Sie keine Details zu ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis!

Verhältnissen preis! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte

Personen!

Personen! Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polzei unter 110!

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger aus Waldstück gestohlen

Bad Salzschlirf – Aus einem Waldstück oberhalb der Josefstraße entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (04.08.) und Mittwochmittag (05.08.) einen Anhänger im Wert von rund 150 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Landwirt durch Bullen angegriffen u. schwer verletzt

Gemünden/Felda (ots)

Am Donnerstag, 06.08.2020, kam es gg. 19:20 Uhr in der Feldgemarkung von Gemünden/Felda, OT Ehringshausen, zu einem Angriff eines ausgewachsenen Bullen auf einen 48-jährigen Landwirt. Der Geschädigte, der im Landkreis Fulda wohnt, aber im Vogelsbergkreis eine Herde hält, wurde von dem Bullen auf einer Wiese umgestoßen und mehrfach überrannt. Ein Zeuge des Vorfalls wollte dem am Boden liegenden Landwirt helfen und versuchte, mit seinem Pkw das Tier abzudrängen, aber ohne Erfolg. Da auch die Besatzung eines mittlerweile alarmierten Rettungswagens nicht zu dem Verletzten vordringen konnte, wurde die Polizei und ein örtlicher Jagdpächter hinzugezogen. Auch nach Eintreffen zweier Streifen der Polizeistation Alsfeld und des Jagdpächters wurde der schwerverletzte Landwirt noch von dem Bullen bedrängt und niedergehalten. Da es keine andere Möglichkeit gab (Versuche, einen Berechtigten mit einem Betäubungsgewehr zu erreichen, verliefen leider ohne Erfolg), musste der Bulle vom Jagdpächter und der Polizei erschossen werden. Erst danach konnte der 48-jährige medizinisch versorgt werden und wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die Hintergründe für das Verhalten des Tieres werden im weiteren Verlauf durch die Polizei in Absprache mit den Fachbehörden ermittelt. In diesem Zusammenhang wird durch die Polizei eindringlich davor gewarnt, die Gefahren, die von solchen Tieren ausgehen, zu unterschätzen.

Kradfahrer gestürzt

Schotten (ots)

Am 06.08.20, 18:38 Uhr, wird der Leitstelle des PP Osthessen ein Verkehrsunfall mit einem gestürzten Kradfahrer gemeldet. Als Unfallörtlichkeit wurde die Gemarkung Schotten, L 3305, zwischen Hoherodskopf u. Hochwaldhausen, mitgeteilt. Nach derzeitigem Informationstand handelt es sich um ein Alleinunfall. Rettungskräfte befinden sich auf der Anfahrt. Nähere Details liegen derzeit nicht vor.

Farbschmierereien in der Bahnhofsunterführung

Fulda (ots) – Bislang Unbekannte haben gestern Abend (5.8.; gegen 23 Uhr) eine

Wand der Bahnhofsunterführung mit schwarzen Schriftzügen verunreinigt.

Beschmiert wurde eine Fläche von rund neun Quadratmetern, im Bereich des

Ausgangs zur Richthalle.

Der angerichtete Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Beamte vom

Bundespolizeirevier Fulda stellten den Schaden bei einem Streifengang fest.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu den Schmierereien machen kann, wird gebeten, sich unter der

Tel.-Nr. 0561 81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.