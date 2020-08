Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und der Wiesbadener Kriminalpolizei: Über 50 Kilogramm Amphetamin sichergestellt – Untersuchungshaft

Wiesbaden-Biebrich, 29.07.2020, (pl)In der vergangenen Woche

ist der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Westhessen in Zusammenarbeit mit

der Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität

gelungen: Vier mutmaßliche Drogenhändler sitzen mittlerweile in

Untersuchungshaft und es wurden über 50 Kilogramm Amphetamin sichergestellt.

Umfangreiche und intensive Ermittlungen hatten am Mittwoch, den 29.07.2020, zur

Festnahme von vier serbischen und einem bosnisch-herzegowinischen Staatsbürgern

im Alter zwischen 34 und 48 Jahren geführt. Die Festnahme, bei der zahlreiche

Beamte beteiligt waren, erfolgte in den frühen Nachmittagsstunden auf dem

Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Äppelallee bei einer Übergabe von über

50 Kilogramm Amphetamin. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen von sechs

Objekten wurden weitere beweisrelevante Gegenstände, über 1 Kilogramm Amphetamin

sowie 22 Ecstasy Tabletten aufgefunden und sichergestellt. Richter des

Amtgerichtes Wiesbaden erließen auf Anträge der Wiesbadener Staatsanwaltschaft

daraufhin Haftbefehle gegen vier der festgenommenen Männer. Sie befinden sich

nun in Untersuchungshaft.

43-Jähriger löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Hasenspitz, 07.08.2020, 07.05 Uhr

(pl)Am Freitagmorgen hat ein 43-jähriger Mann in der Straße „Hasenspitz“ in

Wiesbaden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der 43-Jährige hatte morgens

im Bereich der Straße „Hasenspitz“ zunächst randaliert und hierbei auch ein

Motorrad umgeschmissen. Zudem rief der aggressive und offensichtlich verwirrte

Mann mehrfach bei der Polizei an und schloss sich schließlich in seiner Wohnung

in der Straße „Hasenspitz“ ein, nachdem er zuvor im Treppenhaus einen Nachbarn

mit zwei Messern bedroht haben soll. Das Wohnhaus wurde von Polizeikräften

abgesperrt und der 43-Jährige konnte gegen 11.00 Uhr beim Verlassen seiner

Wohnung widerstandlos festgenommen werden. Der Festgenommene wurde im Anschluss

in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

21-Jähriger angegriffen und geschlagen, Mainz-Kostheim, Am Rübenberg, 06.08.2020, 23.00 Uhr

(pl)Am Donnerstagabend haben zwei unbekannte Täter in der

Straße „Am Rübenberg“ in Mainz-Kostheim einen 21-jährigen Mann angegriffen und

geschlagen. Der Geschädigte lief gegen 23.00 Uhr die Straße entlang, als im

Bereich des Wendehammers plötzlich zwei Männer von hinten an ihn herantraten und

ihm mehrfach mit der Faust gegen den Kopf schlugen. Als ein Zeuge auf den

Angriff aufmerksam wurde und laut rief, ließen die Angreifer von dem 21-Jährigen

ab und flüchteten zu Fuß über den „Mittleren Sampelweg“ in Richtung Hochheimer

Straße. Einer der Täter soll 18-20 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, schlank sowie

hellhäutig gewesen sein und eine schwarze Jogginghose von Adidas, ein schwarzes

T-Shirt sowie eine schwarze Baseballmütze getragen haben. Weitere Zeugen des

Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in

Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Frau in den Bauch getreten, Wiesbaden, Blücherstraße, 06.08.2020, 23.10 Uhr

(pl)Eine 33-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in der Blücherstraße mehrfach

in den Bauch getreten. Nach Angaben der Geschädigten seien ihr gegen 23.10 Uhr

im Hinterhof ihres Wohnhauses zwei unbekannte Männer begegnet, von denen einer

sie plötzlich angegriffen und getreten habe. Der Angreifer wurde als ca. 1,60

Meter groß, schlank, mit kurzen Haaren beschrieben. Er habe ein weißes T-Shirt

mit roter Aufschrift und eine schwarze Mundnasenbedeckung getragen. Der

Begleiter soll größer gewesen sein und ebenfalls eine schwarze

Mundnasenbedeckung getragen haben. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Exhibitionist auf Luxemburgplatz, Wiesbaden, Luxemburgplatz, 06.08.2020, 09.40 Uhr

(pl)Ein 42-jähriger Mann hat sich am Donnerstagvormittag auf dem

Luxemburgplatz in Wiesbaden in schamverletzender Weise gezeigt. Die

verständigten Polizisten konnten den Mann vor Ort antreffen. Der 42-Jährige muss

sich nun wegen der exhibitionistischen Handlungen in einem Ermittlungsverfahren

verantworten.

Im Wald auf Exhibitionisten getroffen, Wiesbaden-Sonnenberg, Idsteiner Straße, 04.08.2020, 19.30 Uhr

(pl)Am frühen Dienstagabend zeigte sich ein

unbekannter Mann auf einem Waldweg im Bereich von Sonnenberg einer 75-jährigen

Frau in schamverletzender Art und Weise. Die Frau war gegen 19.30 Uhr den Heuweg

in Richtung Idsteiner Straße entlanggelaufen, als ein Mann aus dem Wald

hervortrat, sich vor der Geschädigten entblößte und an seinem Geschlechtsteil

manipulierte. Der Exhibitionist soll etwa 35 Jahre alt, sehr schlank sowie

sonnengebräunt gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt haben. Getragen habe

er eine blaue Jeans und ein blaues Jeanshemd. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher zugange, Wiesbaden, 05.08.2020 bis 06.08.2020

(pl)Zwischen

Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden in Wiesbaden drei gewerbliche Betriebe

von Einbrechern heimgesucht. Der erste Einbruch ereignete sich am Mittwoch gegen

20.15 Uhr in der Anton-Hehn-Straße in Mainz-Kostheim. Ein unbekannter Täter

drang dort in die Lagerhalle einer Autowerkstatt ein und entwendete aus den

Räumlichkeiten zwei Kaffeeautomaten. Der schlanke, nicht sehr große,

dunkelhaarige Dieb war mit einem schwarzen Hemd, einer blauen Jeans sowie weißen

Turnschuhen bekleidet und führte eine braune Umhängetasche mit sich. Auch in der

Boelckestraße in Mainz-Kastel brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in

eine Autowerkstatt ein und ließen in diesem Fall einen Tresor samt Bargeld

mitgehen. Beim dritten Einbruch hatten es die Täter am frühen Donnerstagmorgen

auf ein Büro in der Blücherstraße abgesehen. Die Täter schlugen zwischen 04.00

Uhr und 04.15 Uhr zu und erbeuteten zwei Laptops sowie zwei Computerbildschirme.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Graffitisprayer festgenommen, Wiesbaden-Bierstadt, Zieglerstraße, 07.08.2020, 01.15 Uhr

(pl)Einer Zivilstreife der Wiesbadener Polizei ist es in der Nacht

zum Freitag in Bierstadt gelungen, einen mutmaßlichen Graffititsprayer

festzunehmen. Die Beamten fuhren gegen 01.15 Uhr die Zieglerstraße entlang, als

ihnen im Vorbeifahren eine verdächtige Person auffiel. Die Polizisten

entschlossen sich daraufhin zu einer Kontrolle des 25-jährigen Mannes. Da dieser

zwei Spraydosen samt Zubehör mit sich führte und in unmittelbarer Nähe des

Kontrollortes ein frisches Graffiti an einer Wand entdeckt wurde, nahm die

Streife den mutmaßlichen Sprayer fest. Er muss sich nun in einem

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten.

Kleinkraftradfahrer schwer verletzt, Wiesbaden, New-York-Straße, 06.08.2020, 14.40 Uhr

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde der 62-jährige Fahrer eines

Kleinkraftrades in der New-York-Straße beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer

verletzt. Ein 48-jähriger Autofahrer war gegen 14.40 Uhr mit seinem Skoda

Octavia von Erbenheim kommend auf der Berliner Straße unterwegs. Als er dann

nach rechts in die New-York-Straße abbiegen wollte, stieß er mit dem

Kleinkraftrad des 62-Jährigen zusammen, welcher die New-York-Straße entlangfuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 62-Jährige von seinem Kleinkraftrad

geschleudert und beim anschließenden Sturz schwer am Kopf verletzt. Der

Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und ein Gutachter

hinzugezogen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-2440 zu melden.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, Wiesbaden-Breckenheim, Hellgasse, Karl-Albert-Straße, 06.08.2020, 17.20 Uhr

(pl)Am Donnerstagnachmittag kam es in

Breckenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 75-jährige Autofahrerin schwer

verletzt wurde. Die 75-Jährige fuhr gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pkw die

Karl-Albert-Straße entlang und wollte dann die ampelgeregelte Kreuzung zur

Hellgasse überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines

50-jährigen Autofahrers, welcher von der Hellgasse kommend in den

Kreuzungsbereich einfuhr. Das Fahrzeug der 75-Jährigen kippte durch den Anstoß

auf die linke Seite und die Fahrerin musste von den verständigten

Rettungskräften aus ihrem Wagen befreit werden. Sie wurde aufgrund ihrer

Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Autofahrer und dessen

Insassen blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.000

Euro geschätzt.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Rheingaustraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Auseinandersetzung am Schlossteich, Idstein, Dammühlenweg, 06.08.2020, gg. 17.00 Uhr

(ho)Gestern Nachmittag ist es am Schlossteich in Idstein zu einer handfesten

Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei habe ein

20-Jähriger auf einen 61-Jährigen eingeschlagen und ihn erheblich am Kopf

verletzt. Zunächst sei es gegen 17.00 Uhr zu einem Streit zwischen den

beteiligten Personengruppen gekommen, der schließlich eskalierte. Dabei habe der

20-Jährige schließlich auf den 61-Jährigen eingeschlagen. Der genaue Hintergrund

des Vorfalles konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden. Da sich zum

Zeitpunkt der Auseinandersetzung mehrere Polizeibeamte zufällig in der Nähe

aufhielten, konnte der flüchtige Beschuldigte festgehalten werden. Gegen ihn

wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der verletzte 61-Jährige wurde zur

Behandlung seiner Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt, Hohenstein, Hennethal, Landesstraße 3032, 06.08.2020, gg. 21.40 Uhr

(ho)Gestern Abend ist auf der Landesstraße 3032 bei Hennethal der 18-jährige

Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Der junge Mann war mit

seiner Yamaha von Hennethal aus in Richtung Strinz-Margarethä unterwegs, als er

in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und stürzte. Er

rutsche von der Fahrbahn und prallte auf einer Grünfläche gegen ein

Verkehrsschild. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste stationär in

einem Krankenhaus aufgenommen werden. An seiner Yamaha entstand ein Sachschaden

in Höhe von rund 500 Euro.

Postfahrzeug macht sich selbstständig, Schlangenbad, Obergladbach, Wisperstraße, 06.08.2020, gg. 15.55 Uhr

(ho)Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in

der Wisperstraße in Obergladbach. Ein Postzusteller hatte dort gegen 15.55 Uhr

sein Dienstfahrzeug abgestellt, um seiner Tätigkeit nachzugehen. Dabei hatte er

es offenbar unterlassen die Handbremse des Wagens anzuziehen, sodass sich dieser

selbstständig in Bewegung setzte. Das Zustellerfahrzeug rollte rückwärts die

Straße hinunter und krachte gegen mehrere Wohnhäuser. Glücklicherweise wurde bei

dem Vorfall niemand verletzt und es blieb bei einem erheblichen Sachschaden, der

auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird.

Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: L 3031, Gemarkung Heidenrod

Samstag: B 54, Gemarkung Hohenstein

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Aktueller Blitzerreport für die Polizeiautobahnstation Wiesbaden,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: A3, Diez – LM-Nord

Dienstag: A3, Bad Camberg – Idstein

Mittwoch: A3, Diez – LM-Nord

Freitag: A3, Diez – LM-Nord

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.