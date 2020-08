Heidelberg: Stadtnotizen 07.08.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

„#Digitales Wirtschaften“: Beratung und Workshops für Heidelberger Unternehmer – Angebote für Einzelhändler und Handwerksbetriebe / Anmeldung bis 28. August möglich

Onlinesichtbarkeit, Suchmaschinen-Werbung und Social-Media-Marketing – diese und weitere Schlagworte prägen die Digitalisierung in der Wirtschaft. Wie können lokale Unternehmen der Digitalisierung aktiv begegnen und sich in der Onlinewelt positionieren? Eine Antwort darauf gibt das Projekt „#Digitales Wirtschaften“ des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt Heidelberg. Teilnehmende Betriebe erhalten eine Beratung von bis zu sieben Stunden bei ausgewählten externen Beratern und erfahren dabei konkrete Tipps und Tricks, wie sie die Möglichkeiten der Digitalisierung für ihren Betrieb nutzen können. Im Austausch mit den Experten entwickeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer individuelle Ideen für ihr Unternehmen.

#Digitales Wirtschaften im Einzelhandel – diese Themenbereiche sind geplant:

Branding (Wahrnehmung der Marke)

Social Media

Sichtbarkeit im Netz

Webseiten-Erstellung

Video-Marketing

Die Umsetzung erfolgt mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, des Citymarketingvereins Pro Heidelberg und des Einzelhandelsverbandes Nordbaden.

#Digitales Wirtschaften im Handwerk – diese Themenbereiche sind geplant:

Digitale Sichtbarkeit und Prozessoptimierung

Suchmaschinenwerbung und -optimierung

Digitale Sichtbarkeit und Online-Job-Recruitement

Branding, Social Media und Plattformen

Für Einzelhändler wie Handwerksbetriebe wird zudem ein kostenloses, branchenübergreifendes Webinar zum Thema Cyber-Sicherheit veranstaltet am Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 19 Uhr rund um das Thema „Cyber-Sicherheit“ und was Betriebe dabei zu beachten haben. Die Teilnehmeranzahl ist auf maximal 50 Betriebe beschränkt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/digitaleswirtschaften.

Anmeldung ab sofort möglich

Einzelhandelsbetriebe melden sich zu #Digitales Wirtschaften bis Freitag, 28. August 2020, bei Cedric Coultice, Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft, Telefon 06221 58-30021, E-Mail cedric.coultice@heidelberg.de, an. Die Anmeldung für Handwerksbetriebe erfolgt bis 28. August bei Simon Niebergall, Telefon 06221 58-30008, E-Mail simon.niebergall@heidelberg.de.

Dank der Förderung durch das baden-württembergische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau im Rahmen des „Digital Hub kurpfalz@bw“ beläuft sich der Kostenbeitrag auf 200 Euro, bei Mitgliedschaft im Citymarketingverein Pro Heidelberg auf 150 Euro. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten ein Zertifikat, werden im Newsletter der Wirtschaftsförderung vorgestellt und dürfen zugleich das Label „#DigitalesWirtschaften“ nutzen.

Die Hitze macht Grünanlagen und Bäumen zu schaffen – Der Klimawandel stellt das städtische Landschafts- und Forstamt vor neue Herausforderungen

Der Klimawandel verändert die Arbeit, im Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg: In der heißen Jahreszeit muss verstärkt gegossen werden. Die vergangenen Sommer waren heiß, dadurch wurden die oberen Bodenschichten ausgetrocknet und die Grundwasserspiegel abgesenkt. Die Niederschläge im Winter konnten die Wasserspeicher nicht auffüllen. Diese Entwicklung hat Auswirkungen bis in den Sommer 2020. Trotz einiger Niederschläge ist auch dieser Sommer wieder von Hitzeperioden gekennzeichnet. Ein stetiger Wind trocknet die Pflanzenstandorte zusätzlich aus.

„Jetzt konzentrieren wir uns im Sommer eben stark aufs Gießen, andere Arbeiten müssen zurückgestellt werden“, sagt Wolfgang Morr, Betriebsleiter Regiebetrieb Gartenbau im Landschafts- und Forstamt. Die Stadt setzt derzeit sämtliche verfügbaren Gießfahrzeuge ein. Die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die der beauftragten Unternehmen arbeiten im Zweischichtbetrieb, um das notwendige Nass an Bäume und Anpflanzungen zu bringen. Blumenwiesen mussten zugunsten der Baumbewässerung aufgegeben werden.

250.000 Liter Wasser pro Tag werden bei der Hitze „vergossen“ – in einem „normalen Sommer“ sind es üblicherweise rund 70.000 Liter täglich. Standorte, die sonst im Sommer wenig Pflege benötigen, bedürfen jetzt der Aufmerksamkeit der Fachleute. Besonders junge Bäume und die Bäume an Straßenrändern leiden unter der Hitze. Die geteerten Straßen heizten sich tagsüber besonders auf. Mehr Aufwand erfordert auch die Kontrolle vor allem der Bäume in der Stadt. Von Hitze geschwächt, werden diese vermehrt von Schädlingen befallen. Im Hitzesommer 2018 starben rund 377 Altbäume ab. Mit weiteren Ausfällen im Baumbestand ist künftig zu rechnen. Die regelmäßige Überprüfung von Gesundheitszustand und Standfestigkeit und die Beseitigung von Schäden bindet zusätzliche Arbeitskräfte.

Die städtischen Gärtnerinnen und Gärtner pflanzen schon jetzt verstärkt neue, hitzeverträglichere Pflanzen in Beete und Anlagen, etwa Stauden-Salbei, Hohe Fetthenne, Sandthymian und Blauraute. Bei den Bäumen setzen sie auf Vielfalt und auf neue, bisher nicht in Heidelberg übliche Baumarten.

