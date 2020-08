Unfall mit verletzter Radfahrerin

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 06.08.2020 ereignete sich in der Ludwigshafener Straße ein Unfall, bei dem eine 60-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Sie fuhr von einem Radweg auf die Fahrbahn, um diese hinter einem Kreisverkehr zu queren, obwohl sie gegenüber dem durchgehenden Verkehr warte pflichtig gewesen wäre. Gerade als sie auf die Fahrbahn fuhr, kam ein Pkw aus Kreisverkehr gefahren und es kam zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin stürzte und erlitt ein Hämatom am Kopf. Sie trug keinen Helm. Der hinzugerufene Rettungsdienst hat sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten bemerkten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch der Frau. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, sie gab aber an, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Im Krankenhaus musste dann noch eine Blutprobe entnommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Einbruch in Einfamilienhaus

Otterstadt (ots) – In der Zeit vom 05.08.2020 gegen 20:00 Uhr bis zum 06.08.2020 gegem 20:00 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Karpfenstraße in Otterstadt eingebrochen. Bislang unbekannte Täter brachen die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Wer hat in der Karpfenstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.