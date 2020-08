Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagabend 06.08.2020 gegen 22:30 Uhr wurde ein 22-Jähriger am Rheinufer (in Höhe der Zollhofstraße) von mehreren Personen angegriffen. Der 22-jährige Ludwigshafener konnte keine Beschreibung der Täter angeben. Er wurde verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Grund des Angriffes ist bislang unklar.

Wer hat am Donnerstagabend die Auseinandersetzung am Rheinufer beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ladendetektiv leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 41-Jährige stahl am 06.08.2020 gegen 17:45 Uhr, zwei Lampen in einem Baumarkt in der Oderstraße. Dabei wurde sie vom 26-jährigen Ladendetektiv des Geschäfts beobachtet. Er sprach sie beim Verlassen des Ladens an und versuchte die Frau aufzuhalten.

Diese ließ sie sich jedoch nicht zurückhalten, rannte in Richtung eines Autos und wollte als Beifahrerin flüchten. Es gelang dem 26-Jährigen sie an der Flucht zu hindern und festzuhalten. Dabei wurde er leicht verletzt. Das Auto wurde von einem bislang unbekannten Mann gefahren.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Widerstand in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen (ots) – In der Heinrich-Halfen-Straße kam es am 07.08.2020 gegen 00:30 Uhr zu einer Widerstandhandlung eines 55-Jährigen. Der Mann war mit Familienangehörigen in Streit geraten und verhielt sich dabei derart aggressiv, dass man die Polizei informierte.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, trat der 55-Jährige auch gegenüber ihnen verbal wie körperlich äußerst aggressiv auf. Er wurde deswegen zu Boden gebracht und fixiert. Gegen diese Maßnahmen sperrt sich der Mann massiv und wurde leicht verletzt.

Einen Atemalkoholtest verweigerte der 55-Jährige. Ein Polizeibeamter wurde während des Einsatzes leicht verletzt. Er blieb weiterhin dienstfähig.

Einbruch in Prüfstelle

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Mittwoch 05.08.2020 auf Donnerstag 06.08.2020 wurde in die Büroräume einer Kraftfahrzeugprüfstelle in der Achtmorgenstraße eigebrochen. Nach derzeitigem Stand wurde ein Karton mit Kaffee sowie Desinfektionsmittel entwendet. Der oder die Täter beschädigten außerdem beim Ausfahren einen Pfosten. Der Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Achtmorgenstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer

0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisierter Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Freitagmorgen 07.08.2020 gegen 03:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 24-jährigen Fahrradfahrer in der Maudacher Straße. Der Radfahrer war zuvor durch seine schwankende Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille.

Ihm wurde auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt und er kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft werden. Außerdem kann die Fahrerlaubnisbehörde, auch bei alkoholisierten Fahrradfahrern, prüfen ob diese geeignet sind Kraftfahrzeuge zu führen und

ggfls. die Fahrerlaubnis entziehen.

Alkoholisiert mit gestohlenem Auto und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 06.08.2020 gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei Ludwigshafen ein Auto mit mehreren platten Reifen an einer Tankstelle in der Heinigstraße gemeldet. Die Beamten konnten an der Tankstelle einen 30-jährigen Mann aus Saarbrücken als Fahrer ermitteln. Der 30-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Bei der weiteren Kontrolle stellt sich außerdem heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hat und er das Auto zuvor von seiner Ehefrau gestohlen haben soll. Dem 30-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und das gestohlene Auto wurde sichergestellt.

Da an dem Auto mehrere Reifen beschädigt waren, ermittelt die Polizei nun außerdem, ob der Fahrer zuvor einen Unfall verursacht hat.