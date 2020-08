Unfall – beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Bad Bergzabern (ots) – Am 06.08.2020 gegen 07:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Kurfürstenstraße/Lindelbrunnstraße, zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Der Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Kurfürstenstraße in Richtung Kreisel. An der Kreuzung zur Lindelbrunnstraße übersah der 43-Jährige den von rechts kommenden bevorrechtigen Fahrer eines Pkw Hyundai.

Der 68-jährige Hyundai-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung Schule-Schild Realschule

Edenkoben (ots) – Am Donnerstag 06.08.2020 gegen 12:00 Uhr wurde festgestellt, dass auf dem Schule-Schild der Realschule Plus in Edenkoben in der Weinstraße eine Farbschmiererei aufgesprüht wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Der Tatzeitraum konnte nicht genauer eingegrenzt werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer: 06323/955-0 oder unter der

E-Mailadresse: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Konsequenzen

Maikammer (ots) – Am Donnerstag 06.08.2020 gegen 12:00 Uhr, wurde ein 54-jähriger PKW-Fahrer wiederholt im Straßenverkehr ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt und in Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrerlaubnis wurde ihm aufgrund einer Trunkenheitsfahrt aus dem Jahr 2017 bereits entzogen.

Da er sich mehrfach über den angeordneten Fahrerlaubnisentzug hinwegsetzte, wurde sein PKW zur Abwehr der Gefahr präventiv sichergestellt um zu gewährleisten, dass er diesen künftig nicht mehr nutzen kann. Ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Mit 1,3 Promille unterwegs

Bad Bergzabern (ots) – In der Tabernae-Montanus-Straße wurde am 07.08.2020 gegen 00:30 Uhr, der Fahrer eines Pkw Toyota kontrolliert. Bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer wurde Atemalkoholgeruch und ein unsicherer Stand festgestellt. Der anschließende Alkoholtest ergab 1,3 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten.

Auf den Autofahrer kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.