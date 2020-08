Frankfurt (ots)-(wie) – Am Mittwoch 29.07.2020 kam es gegen 14:45 Uhr im Bereich der Bruchfeldstraße 11 zu einem Raub zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers. Ein südländisch aussehender Mann bot einem Rollstuhlfahrer zunächst seine Hilfe an.

Als der unbekannte Mann dann näher an den Rollstuhlfahrer herantrat, griff er in dessen Brusttasche, in welcher sich 800 Euro Bargeld befanden. Der Rollstuhlfahrer wehrte sich mit Schlägen und Tritten, doch der unbekannte Mann schlug ihm mehrmals gegen den Brustkorb und raubte das Bargeld.

Er flüchtete dann in Richtung Rennbahnstraße. Kurz vor der Tat soll sich der unbekannte Mann in einer nahgelegenen Bäckerei (Eifler) aufgehalten haben.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 23-25 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schlanke Statur, lange gegelte dunkle Haare. Südländisches Erscheinungsbild, sprach Deutsch mit Akzent. Er trug ein hellfarbenes oliv-beiges Hemd und eine dunkle Hose. Insgesamt verwahrloste äußere Erscheinung.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Mann oder dem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 069 / 755-53111 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

