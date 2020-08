Mannheim: Stadt erinnert an bestehendes Grillverbot

Mannheim – Erneut erinnert die Stadt Mannheim daran, dass im gesamten öffentlichen Stadtgebiet – so auch an den Seen – am Wochenende und bis mindestens kommenden Dienstag ein Grillverbot herrscht. Dieses besteht, sobald der Deutsche Wetterdienst den Waldbrandgefahrenindex mit Stufe 4 oder höher beziffert.

Zur Überprüfung des Waldbrandgefahrenindexes, der je nach Wetterlage von Tag zu Tag variieren kann, verweist die Stadt auf die Homepage des Deutschen Wetterdienstes, die unter www.mannheim.de/grillen abrufbar ist.

Die Regelung gilt ebenso für die Grillplätze und Feuerstellen in den Mannheimer Wäldern.