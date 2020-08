Lambrecht: Gasaustritt in Firma vermutet

Lambrecht – Die Feuerwehren Lindenberg und Lambrecht wurden am 07.08.2020 um 01:09 Uhr zu einer undichten Gasleitung in die Beerentalstraße in Lambrecht alarmiert.

Vor Ort war ein Zischen wahrnehmbar, jedoch konnte kein Gasgeruch festgestellt werden. Die Geräusche konnten aus einer ansässigen Firma lokalisiert werden, weshalb man sich hierzu Zugang verschaffte. Dabei handelte es sich um eine undichte Druckluftleitung, die das Zischen verursachte. Die Druckluftleitung wurde von einem Mitarbeiter geschlossen, wodurch kein weiteres Eingreifen seitens der Feuerwehr notwendig war.