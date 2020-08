Kaiserslautern – Gemeinsam mit der Volksbank-Ausbilderin Leandra Lintgen begrüßte Bankvorstand Albrecht Steller die vier Auszubildenden zum Ausbildungsstart, an dem ein erstes gegenseitiges Kennenlernen im Vordergrund stand.

„Ich kann es kaum erwarten, in den Kundenkontakt zu treten“,

freute sich Jason Harder auf den ersten Filialeinsatz. Ähnlich sah es Emre Yücel, der sich von Anfang an in der neuen Umgebung sehr wohlgefühlt hat. Loreen Rathmann wird ein duales Studium „Bachelor of Arts – Finanzdienstleistungen“ beginnen:

„Ich bin gespannt auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die mich erwarten.“

Julia Bougé absolvierte vor Ausbildungsbeginn ein Auslandsjahr und zeigte sich angetan von der freundlichen und sympathischen Begrüßung durch die Volksbank-Mitarbeiter.

Neben dem klassischen Fachwissen investiert die Bank in die individuelle Ausbildung. Fähigkeiten wie Eigeninitiative, Flexibilität, Selbstständigkeit, Kooperationsvermögen und das Denken in vernetzten Zusammenhängen sind wichtige Ausbildungsschwerpunkte.

Während der Einführungswoche erhielten die neuen Azubis in der Zentrale der Bank in Kaiserslautern grundlegende Informationen und Schulungen. Anschließend ging es dann schon in die Geschäftsstellen und damit zum ersten Kontakt mit den Mitgliedern und Kunden der Bank.