Kaiserslautern: Oberbürgermeister Klaus Weichel hat im Rathaus offiziell die vier neuen Azubis der Stadtverwaltung begrüßt. Für die angehenden Verwaltungsfachangestellten begann die Ausbildung zum 1. August 2020.

„Ich darf Sie alle herzlich hier bei der Stadt Kaiserslautern willkommen heißen“,

so der OB. Die Stadt sei eine sehr gute Arbeitgeberin, die sich vor allem durch eine gute Personalentwicklung und eine hohe Bandbreite an Themen auszeichne. Gerade in der aktuellen Pandemie-Zeit, wo in vielen Bereichen weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen, bleibe die Verwaltung ihrer Zusage treu:

„Wir bilden aus, um einzustellen“,

so Weichel. Die Corona-Zeit, die man bislang bravourös gemeistert habe, habe noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig qualifiziertes und motiviertes Personal in der öffentlichen Verwaltung ist.

Auch in diesem Jahr haben die neuen Azubis wieder einen „Paten“ – ältere Azubis, die die Neuzugänge unter ihre Fittiche nehmen und als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

„Das System hat sich wunderbar bewährt, das wollen wir aufrecht erhalten“,

erklärte der Rathauschef. Um die Begrüßungsfeier aber klein zu halten, waren die Paten diesmal nicht dabei, die Azubis lernen sie im Einzelgespräch persönlich kennen.

Wer ebenfalls Interesse an einer Ausbildung bei der Stadt Kaiserslautern hat, kann sich noch bis 15. September 2020 für den nächsten Ausbildungsjahrgang bewerben. Die Ausschreibung finden alle Interessierte auf www.kaiserslautern.de.