Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Fahrzeuginsassen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 06.08.2020 gegen 11:05 Uhr in der Speyerdorfer Straße wurden fünf Fahrzeuginsassen verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Eine 36-jährige Frau fuhr mit ihren beiden Töchtern mit dem Pkw aus der Dr.-Semmelweiß-Straße auf die vorfahrtberechtigte Speyerdorfer Straße. Hierbei übersah sie den aus Richtung Innenstadt kommenden Pkw einer 58-jährigen Fahrerin mit ihrer 89-jährigen Beifahrerin. Deren Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß in einen angrenzenden Weinberg geschleudert. Alle fünf Insassen mussten ärztlich versorgt werden. Die 58-Jährige und die 89-Jährige wurden mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch und Trauma der Halswirbelsäule ins Krankenhaus Neustadt gebracht. Die 36-jährige Mutter und die beiden 8- und einjährigen Mädchen wurden ebenfalls mit Verdacht auf Trauma der Halswirbelsäule ins Krankenhaus Landau transportiert. Der Sachschaden wurde mit ca. 10.000 Euro angegeben.

Neustadt: Abenteuerlicher Abschleppvorgang endet in Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Während einer Streifenfahrt fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Neustadt ein abenteuerliches Abschleppgespann auf, weshalb die Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurden.

Bei der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass ein 72-jähriger Limousinenfahrer einen 70-jährigen Kompaktwagenfahrer abgeschleppt hat. Am vorderen PKW waren eine Abschleppstange, sowie ein dünnes Tauseil befestigt. Anstatt die Abschleppstange am hinteren PKW zu montieren, hing diese nur lose auf dem Boden. Das Tau am vorderen PKW war mittels eines Maulschlüssels verknotet und am hinteren PKW an der Vorderradachse festgeknotet. Hierdurch schliff das Seil an der Verkleidung des hinteren PKW, sodass dieses bei der Verkehrskontrolle bereits Beschädigungen aufwies. Zudem waren die Reifen des hinteren PKW schon über die Verschleißgrenze abgefahren.

Auch bestand für den hinteren PKW weder eine Zulassung, noch ein Versicherungsschutz, weshalb gegen beide Fahrzeugführer eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der hintere PKW mittels Anhänger zu seinem Zielort verbracht.

Die Polizei Neustadt weist daraufhin, dass auch für Fahrzeuge, welche abgeschleppt werden, ein Versicherungsschutz bestehen muss.

Neustadt: Baugerüst in Mußbach gestohlen – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Zeit von Montag dem 03.08.2020 18:00 Uhr bis Donnerstag 06.08.2020 07:00 Uhr wurden in der Meckenheimer Straße in Mußbach Teile eines Baugerüstes gestohlen. Das Gerüst war dort an einem Rohbau aufgebaut. Es wird davon ausgegangen, dass zum Abtransport des Gerüsts ein Lkw benutzt wurde. Die Schadenshöhe wird mit ca. 10 000 Euro angegeben. Personen, die dahingehende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Steinewerfer auf der Brücke K1 / A65 – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete am 06.08.2020 gegen 11:00 Uhr drei Jugendliche / Kinder, die mit Fahrrädern auf der Brücke der K1 (Speyerdorfer Straße) unterwegs waren und mit Kieselsteinen auf Fahrzeuge warfen, die auf der A65 unterwegs waren. Ein oder zwei der Jugendlichen/Kinder trugen vermutlich rot-schwarze Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bad Dürkheim (ots) – Am Mittwoch, 05.08.2020, gegen 19.45 Uhr, kam es in der Straße „Am Limburgberg“ zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Paketzusteller stellte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und vergaß vermutlich die Handbremse anzuziehen. Als er zu seinem Transporter zurückkam, stellte er fest, dass sich dieser auf der abschüssigen Straße selbstständig in Bewegung gesetzt hatte und circa 100 Meter nach unten gerollt war. Hierbei beschädigte der Wagen an zwei Anwesen die Zäune, an einem Wohnhaus die Hausmauer und streifte am Straßenrand drei geparkte Autos. Der Transporter kam schließlich durch einen Zaun am Ende Straße zum Stehen, nachdem er zuvor noch eine Straßenlaterne überrollt hatte. Glücklicherweise wurde bei der „Talfahrt“ niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 22.000 Euro.

Friedelsheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Friedelsheim (ots) – Am Mittwoch, 05.08.2020, kam es im Zeitraum von 08.00 – 15.30 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Geschädigte stellte ihren dunkelgrauen Hyundai I30 am Morgen in Höhe des Anwesens Nummer 58 am Fahrbahnrand zum Parken ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Der Schaden wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.